ФСБ признает, что Россия проигрывает информационную войну, - ЦПД

Для "правильного зомбирования" спецслужбами РФ был создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который наконец потерпел поражение.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну", - говорится в сообщении.

Роспропаганда пыталась влиять на население следующим образом:

1. Использованием образа "вежливых людей" 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.)

2. Видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования и т.п.)

3. Видео совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев"

4. Многочисленными обращениями украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире.

5. "Работой" с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей - преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.

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