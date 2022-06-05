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Донецк (6300) обстрел (20216) пропаганда (3475) СМИ (3786) Центр противодействия дезинформации (81)

Российские военные обстреляли центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

4 мая центральная часть Донецка была обстреляна артиллерией. Россияне намеренно открыли огонь по городу, чтобы создать "картинку" для СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке раздалась серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города". Однако, по информации ЦПИ, сами же очевидцы из оккупированного Донецка подчеркивают, что обстрел ведут именно российские оккупанты:

  • "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском"
  • "в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно"
  • "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт."
  • "люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их снова убедить, что Украина плоха"

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"В целом, действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации", и еще раз подчеркивают циничность захватчиков, готовых обстреливать гражданское население ради очередного новостного заголовка", - подчеркнули в ЦПД.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Вата, как дела?
После 24 февраля жить стало лучше, жить стало веселее?
Товарищ путин так и обещал...
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05.06.2022 13:58
+28
Якось так.
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05.06.2022 13:50
+27
Куйбышевский, калининский, ворошиловский... Тьху, пля.
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05.06.2022 13:58
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Это их трудности.
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05.06.2022 13:42 Ответить
Якось так.
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05.06.2022 13:50 Ответить
Вова , @башь их @лять! (с)
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05.06.2022 13:50 Ответить
- нічого не поробиш , що може ще принести "руський мір" окупованим територіям ...
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05.06.2022 13:53 Ответить
Яащо це правда, тоді таки жаль, що: 1. мало кацапи влупили; 2. не наші снаряди 😁 А в цілому так і треба, - надапафффтарить 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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05.06.2022 13:54 Ответить
Вата, как дела?
После 24 февраля жить стало лучше, жить стало веселее?
Товарищ путин так и обещал...
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05.06.2022 13:58 Ответить
Куйбышевский, калининский, ворошиловский... Тьху, пля.
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05.06.2022 13:58 Ответить
Саме це і сприяло консервуванню совка у головах мєстних.
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05.06.2022 15:22 Ответить
Знов укропська сміттєвозка з мінометом шастає по Юзівці.
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05.06.2022 14:01 Ответить
А Мацкву для картинки они обстрелять не хотят? Когда уже рязанский сахар завезут в московские многоэтажки?
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05.06.2022 14:05 Ответить
Даунбаситы начинают задавать вопросы куда подевались все ихние мужики. Ну вот рашисты видимо показали что или заткнитесь или будет еще хуже
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05.06.2022 14:08 Ответить
Зараз поїм і висловлю стурбованість.
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05.06.2022 14:08 Ответить
Хто би мав сумніви?) Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі Дмитра Антипова
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05.06.2022 14:10 Ответить
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05.06.2022 14:11 Ответить
Пчелы покусали беднягу
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05.06.2022 14:15 Ответить
Он тужится...
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05.06.2022 14:28 Ответить
Згадався старий анекдот:
- Ведмедику, це ти?
- Ні, я мишка, просто какаю
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05.06.2022 14:47 Ответить
Скоро ряха в объектив не влезет..
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05.06.2022 14:29 Ответить
Та POHUY, якось тепер на нього. Сам обрав таке відношення до себе колись
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05.06.2022 14:44 Ответить
https://www.google.com/amp/s/styler.rbc.ua/ukr/tsirk/debaty-2019-koshevoy-vyshel-stsenu-maternom-1555696573.html/amp
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05.06.2022 14:48 Ответить
Зато бєз біндєр.
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05.06.2022 14:10 Ответить
Бажали рюззькій "мір" й отримали. Мрії збуваються.
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05.06.2022 14:26 Ответить
Уже пора и по Воронежу въ...бать для картинки!😀
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05.06.2022 14:42 Ответить
Судячи постріли рашки по Донецьку , визивае в жителів еферію і вони кидаються з зброєю на українців ..на стільки вони зациклені на руськом мире? Чи так повинуються вожаку ** стаі путіну?… т
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05.06.2022 15:08 Ответить
В 14 коли вся Україна , вийшла на майдан , щоб позбутися корупції , насильства в міліцейських структурах…, в східних регіонах виник протест …))? В їх завилинах появився казковий Бандера,.і викрики росссія , росссія ….як можна насильника призивати в свій дім??Цікаво тепер вони осознали чи ні?? Продовжують проглочувати наркотик руського мира?
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05.06.2022 15:16 Ответить
Який процент там свідомих, тих хто за західний розвиток, за незалежну Україну?Багато прозріло??Деякі стали патріотами , хто міг навіть про це подумати ..е ще ті хто мають ілюзію про братерство з злом • , з руським миром.
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05.06.2022 15:21 Ответить
не ..это все бендеры ..я проверял..со львова кинули нано грады на 1000 км прям с логова шухевича..атам визитки яроша все в сале и пахнет чесноком..да точно ..они..
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05.06.2022 19:56 Ответить
 
 