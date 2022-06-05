Российские военные обстреляли центр Донецка для "картинки" в СМИ, - ЦПД

4 мая центральная часть Донецка была обстреляна артиллерией. Россияне намеренно открыли огонь по городу, чтобы создать "картинку" для СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке раздалась серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города". Однако, по информации ЦПИ, сами же очевидцы из оккупированного Донецка подчеркивают, что обстрел ведут именно российские оккупанты:

"стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском"

"в Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно"

"вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8шт."

"люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их снова убедить, что Украина плоха"





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"В целом, действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации", и еще раз подчеркивают циничность захватчиков, готовых обстреливать гражданское население ради очередного новостного заголовка", - подчеркнули в ЦПД.