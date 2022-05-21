Кремль распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в РФ, - ЦПД
Российская пропаганда распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в России и ищут пути обхода ограничений, чтобы торговать с Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в телеграм-канале.
Так, российские пропагандисты рассказывают, что "около 400 иностранных компаний ушли из России. Для кого-то причиной стали санкции и проблемы с логистикой. Иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ".
Все сообщения российской пропаганды базируются на предположениях, что иностранные компании пройдут ребрендинг или наладят серые схемы ввоза продукции, и привычные товары вернутся в магазины.
"На самом деле международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - говорится в сообщении.
По информации ЦПИ, аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.
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"Кажуть - то не зовсім фейк"
Хто саме, парашисти, Інтернет смітники чи бабульки на лавочці?
Ви хоч пару місяців в житті працювали у великій іноземній компанії чи мали з ними справи?
Бачу що - ні.
Іноземні компанії, на відміну від багатьох наших, дуже цінують свою репутацію, якщо заявляють що йдуть, то дійсно йдуть,
а якщо якась компанія не хоче йти з паРашки, вона так і заявила (і таких є не одиниці).
"работать будут через офшорние прокладки"
Працювати через офшори та інши схеми обходу санкцій можуть працювати тільки маленькі маловідомі фірмочки з відносно малими фінансовим обігом, які сьогодні є, а завтра - нема,
та значної ролі для економіки не мають.
Похоже, господству оккупантов в воздухе и безнаказанным бомбежкам городов Украины приходит пzдец? ✊✊✊
Поставят столько,сколько будет необходимо..
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-italy-approved-russian-gas-payments-after-nod-brussels-sources-2022-05-20/
Поэтому и про бизнес зарубежных компаний после из "ухода" я скорее всего поверю.
100% уверен что многие ин компании действительно пытаются сидеть на 2х стульях.... Особенно Франции, Австрии и Германии....
А и нтересно - как они в эти страны попадут?