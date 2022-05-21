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Кремль распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в РФ, - ЦПД

кремль

Российская пропаганда распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в России и ищут пути обхода ограничений, чтобы торговать с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в телеграм-канале.

Так, российские пропагандисты рассказывают, что "около 400 иностранных компаний ушли из России. Для кого-то причиной стали санкции и проблемы с логистикой. Иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ".

Все сообщения российской пропаганды базируются на предположениях, что иностранные компании пройдут ребрендинг или наладят серые схемы ввоза продукции, и привычные товары вернутся в магазины.

Читайте: Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

"На самом деле международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - говорится в сообщении.

По информации ЦПИ, аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты меняют риторику: военные поражения – "стратегический замысел", - ЦПД

фейк (678) Центр противодействия дезинформации (129)


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Топ комментарии
+5
Там уже в парашке заканчивают выплачивать зарплаты кацапам инокомпании что ушли, так что десятки тысяч безработных олухов будут довольны
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21.05.2022 19:30
+4
А кто то и дальше спокойно сидит на банковой и в последнее время вообще страх потеряли
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21.05.2022 19:30
+3
А 95- й квартал не збирається розірвати контракт на московії ?
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21.05.2022 19:45
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кто-то уйдет из иностранных компаний уйдет, кто-то останется, кто-то сделает ребрендинг, кто-то будет искать серые схемы
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21.05.2022 19:27 Ответить
А кто то и дальше спокойно сидит на банковой и в последнее время вообще страх потеряли
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21.05.2022 19:30 Ответить
А 95- й квартал не збирається розірвати контракт на московії ?
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21.05.2022 19:45 Ответить
Это же не выгодно
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21.05.2022 20:12 Ответить
Там уже в парашке заканчивают выплачивать зарплаты кацапам инокомпании что ушли, так что десятки тысяч безработных олухов будут довольны
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21.05.2022 19:30 Ответить
Кажуть - то не зовсім фейк
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21.05.2022 19:39 Ответить


"Кажуть - то не зовсім фейк"
Хто саме, парашисти, Інтернет смітники чи бабульки на лавочці?
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21.05.2022 19:47 Ответить
нажаль так.
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21.05.2022 20:07 Ответить
То и не фейк. Только работать будут через офшорние прокладки.
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21.05.2022 20:41 Ответить



Ви хоч пару місяців в житті працювали у великій іноземній компанії чи мали з ними справи?
Бачу що - ні.
Іноземні компанії, на відміну від багатьох наших, дуже цінують свою репутацію, якщо заявляють що йдуть, то дійсно йдуть,
а якщо якась компанія не хоче йти з паРашки, вона так і заявила (і таких є не одиниці).

"работать будут через офшорние прокладки"
Працювати через офшори та інши схеми обходу санкцій можуть працювати тільки маленькі маловідомі фірмочки з відносно малими фінансовим обігом, які сьогодні є, а завтра - нема,
та значної ролі для економіки не мають.
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21.05.2022 20:57 Ответить
«🇺🇸 Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot находится в пакете помощи Украине, который приняли накануне. Washington Post».

Похоже, господству оккупантов в воздухе и безнаказанным бомбежкам городов Украины приходит пzдец? ✊✊✊
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21.05.2022 19:43 Ответить
от 3 месяцев до полугода нужно на обучение. Это если спецы уже имели дело с натовскими ЗРК. Пока обучат, поставят на боевое дежурство, у кацапов самолеты закончатся от других ПВО. А у Украины добавятся пара тройка сравненных с землей городов.
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21.05.2022 19:50 Ответить
в мировой военной практике,при поставке новых видов оружия,с ними прибывают и инструктора,так что Ванькам по первости полный рот земли будут набивать Полы и Джоны..
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21.05.2022 19:58 Ответить
А сколько нам нужно пусковых установок, что бы небо закрыть? Патриоты очень дорогие
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21.05.2022 19:51 Ответить
"Когда речь идёт о чести семьи,торг неуместен " (с)
Поставят столько,сколько будет необходимо..
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21.05.2022 19:59 Ответить
Іноземна розвідка теж мала й матиме свій бізнес. До речі, шкода, що начебто й досі не маємо (якщо так воно й є - це ж, мабуть, засекречені дані) СВОЇХ розвідсупутників, які б давали нашим ЗСУ оперативну інфу з потрібних регіонів, аби нам не користуватися трохи застарілими даними із дружніх космічних країн з цього приводу.
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21.05.2022 19:43 Ответить
Дебил?Зеля ликвидировал разведку.Вагнеровцы и Бурба твоей тупой голове н о чем не говорят?
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21.05.2022 19:51 Ответить
У кацапів дійсно там пригорає непадєцкі . Слухав недавно скигління соловйоба . Де він в ультимативній формі заявив Заходу ( майже дослівно ) - снімітє санкціі , санкціі снімітє я сказал .. .
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21.05.2022 19:44 Ответить
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21.05.2022 19:51 Ответить
А українська компанія 95 квартал вже не продає всяких сватів та папіків кацапам? Чи Зеля досі барига на крові?
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21.05.2022 19:49 Ответить
Ето другоє, ето внє політікі
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21.05.2022 20:14 Ответить
французькі системи керування вогнем на рашистських бронетранспортера,котрі по даті виготовлення поставлені після того.як протів рашиста були запроваджені санкції , говорять,що це зовсім не фейки
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21.05.2022 19:54 Ответить
Из российских учебников по истории убрали название «Киевская Русь»
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21.05.2022 19:54 Ответить
Гансы и макаронники уже согласились платить за газ в рублях. Такие вот у нас "европейские партнеры", одна мразота:
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-italy-approved-russian-gas-payments-after-nod-brussels-sources-2022-05-20/

Поэтому и про бизнес зарубежных компаний после из "ухода" я скорее всего поверю.
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21.05.2022 19:56 Ответить
Англійський ягель, Італійська брюква, Французькі онучі "аткутюр"...
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21.05.2022 20:10 Ответить
Навряд чи цей фейк. Більшості власні доходи важливіша за якусь позицію. Тим паче, це все робиться через посередників. Русня як могла собі замовити напівпровідники та чіпи, так і може. Не офіційно, але може. Тож, саме з цих санкцій лише сміх.
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21.05.2022 20:23 Ответить
Хтось пам'ятає?... як ми сміялися - кримскій мост (стоїть 8 років), електрика в крим (працюе), вода в крим тече. все фейк.
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21.05.2022 20:49 Ответить
Не здивуюся, якщо це виявиться правдою. Європейські шлюхи всі такі, це ж не на їхні голови падають ракети і снаряди!! Їм в голові тіль гроші!!! Їм насрати, що вмирають українці і наші діти!!!
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21.05.2022 23:30 Ответить
В окупованому Маріуполі військові рф https://www.slovoidilo.ua/2022/05/16/novyna/suspilstvo/mariupoli-rosijski-okupanty-namahayutsya-vidnovyty-robotu-portu-meriya намагаються відновити роботу порту , тому що це єдиний шлях вивезення вкраденого металу та інших награбованих в Україні ресурсів.
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21.05.2022 23:35 Ответить
Бо може то не фейки? Я вже писав про то, шо літаки з ростова, спокійнісенько літають до угорщини. Пасажирські літаки. Так що я нічому не дивуюсь. Гроші мабуть не пахнуть.
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22.05.2022 00:12 Ответить
Как можно писать статью о поставке Францией деталей к раш беспилотникам, а потом этот высер?
100% уверен что многие ин компании действительно пытаются сидеть на 2х стульях.... Особенно Франции, Австрии и Германии....
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22.05.2022 05:48 Ответить
"По информации ЦПИ, аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. "
А и нтересно - как они в эти страны попадут?
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22.05.2022 10:11 Ответить
 
 