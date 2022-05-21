Кремль распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в РФ, - ЦПД

Российская пропаганда распространяет фейк, что иностранные компании продолжают бизнес в России и ищут пути обхода ограничений, чтобы торговать с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в телеграм-канале.

Так, российские пропагандисты рассказывают, что "около 400 иностранных компаний ушли из России. Для кого-то причиной стали санкции и проблемы с логистикой. Иностранные компании ищут пути для обхода ограничений, чтобы торговать с РФ".

Все сообщения российской пропаганды базируются на предположениях, что иностранные компании пройдут ребрендинг или наладят серые схемы ввоза продукции, и привычные товары вернутся в магазины.

Читайте: Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

"На самом деле международные компании стремятся сохранить репутацию и не попасть под санкции. И именно поэтому бескомпромиссно соблюдают внутреннее законодательство", - говорится в сообщении.

По информации ЦПИ, аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. Однако о торговле или поставках товаров в подсанкционную страну речь не идет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты меняют риторику: военные поражения – "стратегический замысел", - ЦПД