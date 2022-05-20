Российские пропагандисты меняют риторику: военные поражения – "стратегический замысел", - ЦПД

Пропаганда в России пытается маскировать военные поражения своей армии.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановка продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодного времени года.

Обосновывается такая "стратегия" пропагандистами таким образом: с наступлением холодов, несмотря на ситуацию в Украине, коллективный Запад будет вынужден согласиться с российским газовым ультиматумом на любых условиях", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что подобными манипуляциями российские пропагандисты пытаются маскировать военные поражения своих военных.

"Уместна в этом контексте оценка, предоставленная генералом армии США Беном Ходжесом: "с такими боями, потерями... к концу лета... российские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления"", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

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