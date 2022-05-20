Российские пропагандисты меняют риторику: военные поражения – "стратегический замысел", - ЦПД
Пропаганда в России пытается маскировать военные поражения своей армии.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановка продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодного времени года.
Обосновывается такая "стратегия" пропагандистами таким образом: с наступлением холодов, несмотря на ситуацию в Украине, коллективный Запад будет вынужден согласиться с российским газовым ультиматумом на любых условиях", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что подобными манипуляциями российские пропагандисты пытаются маскировать военные поражения своих военных.
"Уместна в этом контексте оценка, предоставленная генералом армии США Беном Ходжесом: "с такими боями, потерями... к концу лета... российские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления"", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.
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Анекдот сьогодні попався якраз на очі.
- Тут є доктор?
- Так! Я!
- Яка у вас спеціальність?
- Я доктор математичних наук!
- Тут орк помирає.
- Мінус один.
😉
Воєнний гумор він такий.
а я надибала таке:
Министр обороны рф шойгу призвал не брать на военную службу людей, которые раньше употребляли наркотики.
такой мощной пропаганды наркотиков в россии еще никогда не было
Выдавать позорное поражение как часть хирого плана - это историческая скрепа.
Всё по-Оруэллу.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·
Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 Yesterday at 9:02 AM · Ідилічна сцена. Перша леді за своєю роботою. Перші леді повинні займатися гуманітарними питаннями. Після двох місяців абсолютної відсутності її змусила появитися в інформаційному просторі перша леді США, яка завітала до України. Тепер матимемо час від часу отакі гарні картинки. Я без жодної іронії цьому радію. Але...
Але клята "чайна ложечка"... Ви пригадуєте старий анекдот про радянського шпигуна та чайну ложечку? Якщо розмова все ж відбулася (бо ж не можна збрехати про розмову з першою леді Ізраїлю, якби її не було. Чи в нас усе можна?), то навіщо потім робити фальшиві фотосесії, для чого вся ця фальш? А щодо "чайної ложечки", то тут її роль виконав траспортувальний скотч. Він особливий - добре утримує елементи товару, але відірвавши, назад його не приклеїш. Цією оргтехнікою, за якою спілкується наша лєді, ще не користувалися, її щойно спеціально для фото витягнули з упаковки.
І отак у нас скрізь...
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