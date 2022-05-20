Російські пропагандисти змінюють риторику: воєнні поразки - "стратегічний задум", - ЦПД

Пропаганда в Росії намагається маскувати воєнні поразки своєї армії.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України - це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва рф для затягування бойових дій до настання холодної пори року.

Обґрунтовується така "стратегія" пропагандистами таким чином: з настанням холодів, не зважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись з російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД зазначили, що подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки власних військових.

"Доречною в цьому контексті є оцінка, надана генералом армії США Беном Ходжесом: "з такими боями, втратами … під кінець літа … російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу"", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

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