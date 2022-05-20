УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10818 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 628 16

Російські пропагандисти змінюють риторику: воєнні поразки - "стратегічний задум", - ЦПД

рф

Пропаганда в Росії намагається маскувати воєнні поразки своєї армії.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України - це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва рф для затягування бойових дій до настання холодної пори року.

Обґрунтовується така "стратегія" пропагандистами таким чином: з настанням холодів, не зважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись з російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД зазначили, що подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки власних військових.

"Доречною в цьому контексті є оцінка, надана генералом армії США Беном Ходжесом: "з такими боями, втратами … під кінець літа … російські сили занепадуть, а Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу"", - підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Читайте: Росіяни готують на Сумщині провокації з використанням "блукаючих мінометів", - ЦПД

Автор: 

пропаганда (2796) росія (64923) Центр протидії дезінформації (157)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
https://www.youtube.com/c/%D0%84%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF Є ПИТАННЯ
Анекдот сьогодні попався якраз на очі.
- Тут є доктор?
- Так! Я!
- Яка у вас спеціальність?
- Я доктор математичних наук!
- Тут орк помирає.
- Мінус один.
😉
Воєнний гумор він такий.
показати весь коментар
20.05.2022 18:00
+14
Знаючи кацапів,то день коли ЗСУ їх виметуть з території України включно з Кримом,буде вважатися в них ще одним днем Перемоги)
показати весь коментар
20.05.2022 17:55
+14
А лучче сожгите свою мацкву. Опыт уже имеется. Наполеон пришел а мацква горит, типа выкуси Наполеоша. Так и тут. ВСУ придут а где мацква? нету мацквы, сгорела.))))
показати весь коментар
20.05.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чують своїм задом ординці, що їм приходить звізда від першої літери "П".
показати весь коментар
20.05.2022 17:48 Відповісти
Дебильные рашогандисты не понимают, что с появлением зелени в рощах и посадках нашим воинам лучше маскироваться, а тяжелая техника рашистов заканчивается на выдвижении в чистое пространство, иначе прицелится не получается... Нлавы работают, Джавелины.
показати весь коментар
20.05.2022 18:02 Відповісти
як сказал одна вусата секретутка: Наш Пєрєсідєнт знаєт куда відьот срану!
показати весь коментар
20.05.2022 17:54 Відповісти
Знаючи кацапів,то день коли ЗСУ їх виметуть з території України включно з Кримом,буде вважатися в них ще одним днем Перемоги)
показати весь коментар
20.05.2022 17:55 Відповісти
Какая тонкая стратегическая задумка!!!!!!! Ложить в мясо по 15-20 тыщь мокшан в месяц, танки там самолеты пачками...это круто!
показати весь коментар
20.05.2022 17:55 Відповісти
від тої реторики нашим хлопцям не легше -- там дебілов хватае . зомбірували роками
показати весь коментар
20.05.2022 17:55 Відповісти
Ось, тепер все зрозуміло. Це "многоходовочка"
показати весь коментар
20.05.2022 17:57 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%84%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF Є ПИТАННЯ
Анекдот сьогодні попався якраз на очі.
- Тут є доктор?
- Так! Я!
- Яка у вас спеціальність?
- Я доктор математичних наук!
- Тут орк помирає.
- Мінус один.
😉
Воєнний гумор він такий.
показати весь коментар
20.05.2022 18:00 Відповісти

а я надибала таке:

Министр обороны рф шойгу призвал не брать на военную службу людей, которые раньше употребляли наркотики.
такой мощной пропаганды наркотиков в россии еще никогда не было
показати весь коментар
20.05.2022 18:52 Відповісти
Сказали, что ежедневно получать пи.дюлей - тонкий стратегический расчёт и добрая русская традиция. Главный переигрун так изначально и задумал. А когда выкинут нахер вообще из Украины - вот это и будет победа русского оружия.
показати весь коментар
20.05.2022 18:05 Відповісти
А лучче сожгите свою мацкву. Опыт уже имеется. Наполеон пришел а мацква горит, типа выкуси Наполеоша. Так и тут. ВСУ придут а где мацква? нету мацквы, сгорела.))))
показати весь коментар
20.05.2022 18:08 Відповісти
Ещё две недели назад, на алтернативно-истоирическм англоязычном Ютюб-канале Monsieur Z, товаристшчщ стал озвучивать мысль что типа "наступление на Киев - отвлекающий манёвр москвы в битве за полный контроль над Донбассом". Ага, а операция Барбаросса - это был отвлекающий манёвр для Курской Дуги.

Выдавать позорное поражение как часть хирого плана - это историческая скрепа.
показати весь коментар
20.05.2022 18:28 Відповісти
Мокшанское отымеешь, оно прокукарекает шо жопой пабядило.
Всё по-Оруэллу.
показати весь коментар
20.05.2022 18:35 Відповісти
а брать за щёку это у них тактическая побэда
показати весь коментар
20.05.2022 18:50 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWaRz0QerY9IO5wtYoSQU6JPAKRpO_Noi0yuvbktf5oz5SPTLrOGjGRttMqePW322JnOKUtNmaXgOHsXxcFU1rwcArX44aAeinL3qEvEIwsuPVV_V1c-**************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 7 hrs ·

Тепер і я розумію, навіщо рашики ту собачу будку вкрали...



показати весь коментар
20.05.2022 20:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWbf0RxF48jvMWuCSMOygWUEMPXg6yKEsHw-GVeZjLJD8PPaYchwJKj8NXA4LSxZbVoLSM-viob_gKWvdQHmbFjGyXF-XohnWiaasjwSCOPmUmO4xFlktj-wixXXqGpB9w&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1665534387144417&set=a.147729155591622 Yesterday at 9:02 AM · Ідилічна сцена. Перша леді за своєю роботою. Перші леді повинні займатися гуманітарними питаннями. Після двох місяців абсолютної відсутності її змусила появитися в інформаційному просторі перша леді США, яка завітала до України. Тепер матимемо час від часу отакі гарні картинки. Я без жодної іронії цьому радію. Але...

Але клята "чайна ложечка"... Ви пригадуєте старий анекдот про радянського шпигуна та чайну ложечку? Якщо розмова все ж відбулася (бо ж не можна збрехати про розмову з першою леді Ізраїлю, якби її не було. Чи в нас усе можна?), то навіщо потім робити фальшиві фотосесії, для чого вся ця фальш? А щодо "чайної ложечки", то тут її роль виконав траспортувальний скотч. Він особливий - добре утримує елементи товару, але відірвавши, назад його не приклеїш. Цією оргтехнікою, за якою спілкується наша лєді, ще не користувалися, її щойно спеціально для фото витягнули з упаковки.

І отак у нас скрізь...



2.2K2.2K

8 Comments

612 Shares



Like



Share

показати весь коментар
20.05.2022 20:40 Відповісти
 
 