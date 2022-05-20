Росіяни готують на Сумщині провокації з використанням "блукаючих мінометів", - ЦПД

Окупанти збираються обстріляти житлові будинки та звинуватити в цьому українських військових.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"За легендою кремля, на Сумщині з прикордонних росії населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію рф". Тому, як виправдовується міноборони росії, армії рф доведеться відповісти на провокацію", - йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

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"Враховуючи підступність окупантів, Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - закликали в ЦПД.