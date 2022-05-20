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Росіяни готують на Сумщині провокації з використанням "блукаючих мінометів", - ЦПД

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Окупанти збираються обстріляти житлові будинки та звинуватити в цьому українських військових.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"За легендою кремля, на Сумщині з прикордонних росії населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію рф". Тому, як виправдовується міноборони росії, армії рф доведеться відповісти на провокацію", - йдеться у повідомленні.

В Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

Також читайте: Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС

"Враховуючи підступність окупантів, Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - закликали в ЦПД.

Автор: 

провокація (781) Сумська область (3541) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+6
Бред с первого до последнего слова. Какие, нах, "провокации" во время войны? Шо вы все несете?!
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20.05.2022 12:04
+5
так я кого ви не відповідаете і веде статистику херячте по їхнім деревням все рівно нас обстрілюють і звинуватять так хоч обідно не буде і яка нахрен ще за провокаоція? це війна, мордор настільки обнаглів що возмущаеться тим що ми якось посміли огризаться навіть, і вважає це злочином
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20.05.2022 12:00
+5
Не бачу одного аргумента, щоб не в'їбати по терріторії рф.
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20.05.2022 12:12
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А что, это еще прокатывает????
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20.05.2022 11:53 Відповісти
Це-ж кацапи
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20.05.2022 11:57 Відповісти
так я кого ви не відповідаете і веде статистику херячте по їхнім деревням все рівно нас обстрілюють і звинуватять так хоч обідно не буде і яка нахрен ще за провокаоція? це війна, мордор настільки обнаглів що возмущаеться тим що ми якось посміли огризаться навіть, і вважає це злочином
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20.05.2022 12:00 Відповісти
Правакациі??? ЛУГАНДОН-2 готуєте??
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20.05.2022 12:01 Відповісти
Бред с первого до последнего слова. Какие, нах, "провокации" во время войны? Шо вы все несете?!
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20.05.2022 12:04 Відповісти
Не бачу одного аргумента, щоб не в'їбати по терріторії рф.
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20.05.2022 12:12 Відповісти
Аргумент є - заглануть в глаза таваріщю путєну і пагаваріть
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20.05.2022 13:00 Відповісти
@byyyeeaa

"Хлопці, не вважайте мене зрадником" - з такими словами хлопці розривають контракти, і йдуть з добробату.

86 доба війни, а вони так і не отримали ні копійки від Сумської міської територіальнох громади. Усі потреби за власні кошти.
Борги на кредитних картках Усі заощадження вичерпано, а іх годують обіцянками.

Саме так славна Сумська ТРО, яка захищає Суми з перших днів війни наражається на небезбеку і знищується міською владою.
Ті, хто відсидівся у безпечних регіонах України: поліціянти, за винятком осіб, які приєдналися...

Та інші, хто мав зброю, та в першу чергу мали б стати на захист міста, отримали по 30-50 тис грн.
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20.05.2022 12:13 Відповісти
А тепер запитання: для чого знищується добробат?

Щоб оголити кордони Сум? Для того, щоб дрг без перешкод могли потрапити у місто і зробити те, що...

Їм не вдалося с першої спроби? Весь особовий склад просить втручання всіх причетних для вирішення питання гідного фінансування добровільного формування Сумської територіальної громади N4 на ряду з ЗСУ та підрозділів ТРО.

Потрібна допомога, бо звернення до місцевої влади залишилось солодом на губах.
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20.05.2022 12:15 Відповісти
Це питання не до місцевих влад. Місцевим владам треба за ті копійки, що їм перепадають з бюджету, відновити електрику, газ, воду, полатати дірки від градів на дорогах і т.п. і т.д.

Це хитрожопі слуги наріду перекинули фінансування місцевих ТрО на місцеві влади. А гроші не перекинули...

В місцевих бюджетах по Сумській області зараз пусто.
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20.05.2022 14:01 Відповісти
На кожен постріл москалів - два наших.Вже весь світ розуміє,що руськіє зупиняються тільки коли в РОЖУ.
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20.05.2022 12:48 Відповісти
Ну то й що. Хай звинувачують. Хай обстрілюють своїх, якщо вже ми чомусь цього не робимо на жаль. Чи хіба є закон який прямо забороняє обстріл ворожої території, обстріл країни яка на нас напала? Маю дуже великий сумнів що до того.
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20.05.2022 12:54 Відповісти
****, а то вони без "провокацій" по Сумській і Чернігівській не херечать! Якісь роз'яснення дєбільнуваті...

****..ть декілька разів з градів отвєтку, тоді вони будуть думати, чи продовжувати далі обстріли!
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20.05.2022 13:55 Відповісти
Та най хоч всі росіянці випадково здохнуть. Стріляйте, попереду ще багато цікавого! На колінах русня буде стояти, перед всім світом. От побачите.
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20.05.2022 16:01 Відповісти
 
 