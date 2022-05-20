Росіяни готують на Сумщині провокації з використанням "блукаючих мінометів", - ЦПД
Окупанти збираються обстріляти житлові будинки та звинуватити в цьому українських військових.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"За легендою кремля, на Сумщині з прикордонних росії населених пунктів українські військові начебто "планують обстріляти територію рф". Тому, як виправдовується міноборони росії, армії рф доведеться відповісти на провокацію", - йдеться у повідомленні.
В Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.
"Враховуючи підступність окупантів, Центр закликає бути особливо уважними та не нехтувати сигналами тривоги. Якщо ви почули сигнал, негайно слідуйте до укриттів", - закликали в ЦПД.
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"Хлопці, не вважайте мене зрадником" - з такими словами хлопці розривають контракти, і йдуть з добробату.
86 доба війни, а вони так і не отримали ні копійки від Сумської міської територіальнох громади. Усі потреби за власні кошти.
Борги на кредитних картках Усі заощадження вичерпано, а іх годують обіцянками.
Саме так славна Сумська ТРО, яка захищає Суми з перших днів війни наражається на небезбеку і знищується міською владою.
Ті, хто відсидівся у безпечних регіонах України: поліціянти, за винятком осіб, які приєдналися...
Та інші, хто мав зброю, та в першу чергу мали б стати на захист міста, отримали по 30-50 тис грн.
Щоб оголити кордони Сум? Для того, щоб дрг без перешкод могли потрапити у місто і зробити те, що...
Їм не вдалося с першої спроби? Весь особовий склад просить втручання всіх причетних для вирішення питання гідного фінансування добровільного формування Сумської територіальної громади N4 на ряду з ЗСУ та підрозділів ТРО.
Потрібна допомога, бо звернення до місцевої влади залишилось солодом на губах.
Це хитрожопі слуги наріду перекинули фінансування місцевих ТрО на місцеві влади. А гроші не перекинули...
В місцевих бюджетах по Сумській області зараз пусто.
****..ть декілька разів з градів отвєтку, тоді вони будуть думати, чи продовжувати далі обстріли!