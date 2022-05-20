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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне готовят в Сумской области провокации с использованием "блуждающих минометов", - ЦПД

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Оккупанты собираются обстрелять жилые дома и обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных России населенных пунктов украинские военные вроде бы "планируют обстрелять территорию РФ". Поэтому, как оправдывается минобороны России, армии России придется ответить на провокацию", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская пропаганда снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры.

Читайте: Российские войска совершили 7 обстрелов территории Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

"Учитывая коварство оккупантов, Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте в укрытия", - призвали в ЦПД.

провокация (1459) Сумская область (2996) Центр противодействия дезинформации (129)


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Топ комментарии
+6
Бред с первого до последнего слова. Какие, нах, "провокации" во время войны? Шо вы все несете?!
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20.05.2022 12:04
+5
так я кого ви не відповідаете і веде статистику херячте по їхнім деревням все рівно нас обстрілюють і звинуватять так хоч обідно не буде і яка нахрен ще за провокаоція? це війна, мордор настільки обнаглів що возмущаеться тим що ми якось посміли огризаться навіть, і вважає це злочином
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20.05.2022 12:00
+5
Не бачу одного аргумента, щоб не в'їбати по терріторії рф.
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20.05.2022 12:12
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А что, это еще прокатывает????
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20.05.2022 11:53 Ответить
Це-ж кацапи
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20.05.2022 11:57 Ответить
так я кого ви не відповідаете і веде статистику херячте по їхнім деревням все рівно нас обстрілюють і звинуватять так хоч обідно не буде і яка нахрен ще за провокаоція? це війна, мордор настільки обнаглів що возмущаеться тим що ми якось посміли огризаться навіть, і вважає це злочином
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20.05.2022 12:00 Ответить
Правакациі??? ЛУГАНДОН-2 готуєте??
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20.05.2022 12:01 Ответить
Бред с первого до последнего слова. Какие, нах, "провокации" во время войны? Шо вы все несете?!
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20.05.2022 12:04 Ответить
Не бачу одного аргумента, щоб не в'їбати по терріторії рф.
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20.05.2022 12:12 Ответить
Аргумент є - заглануть в глаза таваріщю путєну і пагаваріть
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20.05.2022 13:00 Ответить
@byyyeeaa

"Хлопці, не вважайте мене зрадником" - з такими словами хлопці розривають контракти, і йдуть з добробату.

86 доба війни, а вони так і не отримали ні копійки від Сумської міської територіальнох громади. Усі потреби за власні кошти.
Борги на кредитних картках Усі заощадження вичерпано, а іх годують обіцянками.

Саме так славна Сумська ТРО, яка захищає Суми з перших днів війни наражається на небезбеку і знищується міською владою.
Ті, хто відсидівся у безпечних регіонах України: поліціянти, за винятком осіб, які приєдналися...

Та інші, хто мав зброю, та в першу чергу мали б стати на захист міста, отримали по 30-50 тис грн.
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20.05.2022 12:13 Ответить
А тепер запитання: для чого знищується добробат?

Щоб оголити кордони Сум? Для того, щоб дрг без перешкод могли потрапити у місто і зробити те, що...

Їм не вдалося с першої спроби? Весь особовий склад просить втручання всіх причетних для вирішення питання гідного фінансування добровільного формування Сумської територіальної громади N4 на ряду з ЗСУ та підрозділів ТРО.

Потрібна допомога, бо звернення до місцевої влади залишилось солодом на губах.
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20.05.2022 12:15 Ответить
Це питання не до місцевих влад. Місцевим владам треба за ті копійки, що їм перепадають з бюджету, відновити електрику, газ, воду, полатати дірки від градів на дорогах і т.п. і т.д.

Це хитрожопі слуги наріду перекинули фінансування місцевих ТрО на місцеві влади. А гроші не перекинули...

В місцевих бюджетах по Сумській області зараз пусто.
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20.05.2022 14:01 Ответить
На кожен постріл москалів - два наших.Вже весь світ розуміє,що руськіє зупиняються тільки коли в РОЖУ.
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20.05.2022 12:48 Ответить
Ну то й що. Хай звинувачують. Хай обстрілюють своїх, якщо вже ми чомусь цього не робимо на жаль. Чи хіба є закон який прямо забороняє обстріл ворожої території, обстріл країни яка на нас напала? Маю дуже великий сумнів що до того.
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20.05.2022 12:54 Ответить
****, а то вони без "провокацій" по Сумській і Чернігівській не херечать! Якісь роз'яснення дєбільнуваті...

****..ть декілька разів з градів отвєтку, тоді вони будуть думати, чи продовжувати далі обстріли!
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20.05.2022 13:55 Ответить
Та най хоч всі росіянці випадково здохнуть. Стріляйте, попереду ще багато цікавого! На колінах русня буде стояти, перед всім світом. От побачите.
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20.05.2022 16:01 Ответить
 
 