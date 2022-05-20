Россияне готовят в Сумской области провокации с использованием "блуждающих минометов", - ЦПД

Оккупанты собираются обстрелять жилые дома и обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных России населенных пунктов украинские военные вроде бы "планируют обстрелять территорию РФ". Поэтому, как оправдывается минобороны России, армии России придется ответить на провокацию", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская пропаганда снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры.

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"Учитывая коварство оккупантов, Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте в укрытия", - призвали в ЦПД.