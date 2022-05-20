Россияне готовят в Сумской области провокации с использованием "блуждающих минометов", - ЦПД
Оккупанты собираются обстрелять жилые дома и обвинить в этом украинских военных.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"По легенде Кремля, в Сумской области из приграничных России населенных пунктов украинские военные вроде бы "планируют обстрелять территорию РФ". Поэтому, как оправдывается минобороны России, армии России придется ответить на провокацию", - говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская пропаганда снова пытается переложить на ВСУ ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры.
"Учитывая коварство оккупантов, Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте в укрытия", - призвали в ЦПД.
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"Хлопці, не вважайте мене зрадником" - з такими словами хлопці розривають контракти, і йдуть з добробату.
86 доба війни, а вони так і не отримали ні копійки від Сумської міської територіальнох громади. Усі потреби за власні кошти.
Борги на кредитних картках Усі заощадження вичерпано, а іх годують обіцянками.
Саме так славна Сумська ТРО, яка захищає Суми з перших днів війни наражається на небезбеку і знищується міською владою.
Ті, хто відсидівся у безпечних регіонах України: поліціянти, за винятком осіб, які приєдналися...
Та інші, хто мав зброю, та в першу чергу мали б стати на захист міста, отримали по 30-50 тис грн.
Щоб оголити кордони Сум? Для того, щоб дрг без перешкод могли потрапити у місто і зробити те, що...
Їм не вдалося с першої спроби? Весь особовий склад просить втручання всіх причетних для вирішення питання гідного фінансування добровільного формування Сумської територіальної громади N4 на ряду з ЗСУ та підрозділів ТРО.
Потрібна допомога, бо звернення до місцевої влади залишилось солодом на губах.
Це хитрожопі слуги наріду перекинули фінансування місцевих ТрО на місцеві влади. А гроші не перекинули...
В місцевих бюджетах по Сумській області зараз пусто.
****..ть декілька разів з градів отвєтку, тоді вони будуть думати, чи продовжувати далі обстріли!