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Новости Война
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Российские войска совершили 7 обстрелов территории Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

обстріл

Сегодня с территории РФ было совершено семь обстрелов территории Украины: пять по Сумщине, два по Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его рашисты вели из минометов со стороны села Зерново по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Вследствие этих обстрелов потерь среди личного состава нет.

Смотрите также: Огромная воронка от российской бомбы на территории "Азовстали": "Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6649) обстрел (28290) Сумская область (3422) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+9
Для перемоги головне не стріляти,бо Путін нападе!!!)))
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18.05.2022 20:11 Ответить
+7
а у відповідь тиша
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18.05.2022 20:04 Ответить
+7
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18.05.2022 20:16 Ответить
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а у відповідь тиша
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18.05.2022 20:04 Ответить
Для перемоги головне не стріляти,бо Путін нападе!!!)))
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18.05.2022 20:11 Ответить
Это неизвестно. ДПС Цензору не докладывало.
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18.05.2022 20:20 Ответить
Почему? Вчера было в новостях про артобстрелы ЗСУ с территории Украины позиций рашни в Белгородской области.
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18.05.2022 20:22 Ответить
Ти особисто прислухався?
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19.05.2022 08:53 Ответить
Тут би свічблейдів... Прикордонники 💪 але мирні сдраждають
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18.05.2022 20:07 Ответить
Так хотЯть шоб на них НАТО напало! Прямо напрошуються. А нАТО все на вIйну не з'являэться
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18.05.2022 20:07 Ответить
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18.05.2022 20:16 Ответить
Люби і прощай, можеш навіть сраку підставити.
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19.05.2022 08:54 Ответить
Это агония и попытки напакостить.Сделать хоть что-то ..Больше русские ничего не могут сделать от слова абсолютно!!!
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18.05.2022 20:23 Ответить
Надо расстрелять их "пограничников" не там, откуда обстреливают, а там, где не ждут, чтобы нанести наибольший урон гнидам.
Не обязательно погранцов, кого угодно, но побольше.
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18.05.2022 20:57 Ответить
 
 