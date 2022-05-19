Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС

Найтриваліший мінометний обстріл Сумщини 18 травня тривав близько години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці МВС України.

"Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове (росія - ред.) по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

"Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу немає", - додали у МВС.

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