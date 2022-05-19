Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС
Найтриваліший мінометний обстріл Сумщини 18 травня тривав близько години.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці МВС України.
"Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове (росія - ред.) по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.
"Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу немає", - додали у МВС.
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+17 Олександр Карін
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+15 Urs
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Так, рашисти стверджують, що у розрахунках 35-ї армії СВО майже не залишилось безпілотників типу "Орлан-10" - тепер військові планують отримати розвідувальні безпілотники китайського виробництва.
Разом з тим, не вистачає окупантам й фахівців-операторів БПЛА, тому керівництво 35-ї армії СВО було вимушене спрямувати в Україну як представників центру управління розвідки й вогневого ураження РФ, так і військових угруповання ЗС РФ у Сирії.
А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Вот такая *****, малята.
Те, що кацапи можуть "таскать", вони можуть засунути собі глибоко в одне місце. Захід вже озвучив свою позицію щодо ведення війни на території Мордору і рішення лише за Україною. Це по-перше. По-друге, кацапня і без нас їбаше по своїй території, переводячи стрілки на ЗСУ. По-третє, такі дволикі потвори, як гуттеріш, можуть йти слідом за російським кораблем разом із самою ООН. Це не організація, а срана фікція, користі від якої, як з козла - молока. Допомоги, окрім занепокоєння та закликів, ми від ООН не дочекались і не дочекаємось, то ж нехай ті товарісчі крокують *****.
А вот интересно, кацапы из Зерново эвакуировались уже к родственникам по курскам, брянскам и орлам?
1. не знаем куда
2. нечем
3. и соответственно - некому.
Там только ДПСУ.
2. Якого *** прикордонники із самими лише автоматами? Бережемо ПЗРК для салютів?
3. У нас брак військових? Що заважає збільшити військові групи на кордоні хоча б на 15-20%?
У нас граница сотни километров. Если по всему периметру держать такие группировки с дронами, полностью оснащёнными всем необходимым, чтобы можно было сразу успешно отвечать на ДРГ противника то ни на какой Донбасс не хватит.
Что же приоритетнее?
Об авиации ничего не сказано.
Очевидно же, что это делается для отвлечения внимания. И какие-то неточные Грады и дроны этого не предотвратят.
Так же как огромное количество войск на Донецкой, Запорожской и Николаевской областях не предотвращают постоянные бомбардировки.
Ви-б удвох "зійшлися" та один одному "морди понабивали" і "пару випустили"
Може-б обом "полегшало"?
Так що поміняй місцями голову і жопу - може краще думать почнеш!!!
⚡Тривожний вечір на Сумщині
російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:
🔺 близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території росії.
🔺майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.
🔺 майже о 22 з території росії працювали САУ по Білопільщині.
🔺в той же час по території Путивльщини
з території росії ворог відкривав автоматні черги.
🔺 близько 22 з ворожої орківської росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини.
🔺 майже о 22:30 ворог з території росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.
Ми відповідали на ворожі дії належним чином.
Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється.
Всё, что поступает отправляется на фронт для восполнения наших потерь. Это для сдерживания.
Всё, что будет поступать будет концентрироваться. Это для контратак. (дай бог, к середине/концу лета)
Думаю, что вооружение, которое мы безболезненно сможем дислоцировать на границах появится не раньше осени. Вот тогда, возможно, мы начнем отвечать. Раньше - вряд ли.
Это если не будет неприятных "сюрпризов" с поставками вооружений и боеприпасов от наших партнеров. А ситуация с этим, как мы знаем, очень не простая.
Поэтому прекращаем срачь, выключаем режим "зрады" и верим в ВСУ.