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Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС

Найтриваліший мінометний обстріл Сумщини 18 травня тривав близько години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці МВС України.

"Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове (росія - ред.) по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

"Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу немає", - додали у МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська здійснили 7 обстрілів території Сумщини і Чернігівщини, - Держприкордонслужба

Російські окупанти годину обстрілювали з мінометів Шосткинський район Сумщини, - МВС 01

Автор: 

обстріл (28156) Сумська область (3526)


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Топ коментарі
+17
І знову без відповіді. Мінометів у нас, мабуть, також немає? Чи по території Лаптєстану ніззя? Те, що "втрат серед особового складу немає", мабуть, варто розцінювати як перемогу? Хоча нещодавно вже повідомляли про загибель одного сумського прикордонника. Невже не можна підігнати до Сумського кордону хоча б 3-4 "Гради" і в'їбати по території Мордору у відповідь? Чи знову стара мантра про "надо просто пєрєстать стрєлять"? Так, з зеленими гнидами на чолі країни переможемо аж бігом.
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19.05.2022 00:18
+15
ответ нужно положить точно по БМ-21 или по минометному расчету через 30 секунд после "выхода". Для этого надо знать координаты, а не ********* в зерновский детский сад или школу, что бы кацапы таскали эту предлагаемую вами ***** по всем оонам и тыкали сочуствующим гуттеришам в нос.
А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Вот такая *****, малята.
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19.05.2022 01:15
+12
Яку відповідь? Відповідь по ворожому розрахунку "Граду" чи ворожому гелікоптеру. Чи це завдання з розряду фантастики? Кацапня обстрілює наші прикордонні блокпости з мінометів і "Градів". Іноді залітають авіацією. Збивати гвинтокрили нам, мабуть, теж нічим? Чи вся зброя повально на сході і півдні, а північні і північно-східні рубежі мають оборонятись самими лише автоматами? Не треба пороти подібну *****.
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19.05.2022 00:48
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підрозділи 35-ї окупаційної армії східного військового округу, що беруть участь у війні в Україні, мають проблеми як з наявністю безпілотників, так і спеціалістів.
Так, рашисти стверджують, що у розрахунках 35-ї армії СВО майже не залишилось безпілотників типу "Орлан-10" - тепер військові планують отримати розвідувальні безпілотники китайського виробництва.
Разом з тим, не вистачає окупантам й фахівців-операторів БПЛА, тому керівництво 35-ї армії СВО було вимушене спрямувати в Україну як представників центру управління розвідки й вогневого ураження РФ, так і військових угруповання ЗС РФ у Сирії.
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19.05.2022 00:07 Відповісти
І знову без відповіді. Мінометів у нас, мабуть, також немає? Чи по території Лаптєстану ніззя? Те, що "втрат серед особового складу немає", мабуть, варто розцінювати як перемогу? Хоча нещодавно вже повідомляли про загибель одного сумського прикордонника. Невже не можна підігнати до Сумського кордону хоча б 3-4 "Гради" і в'їбати по території Мордору у відповідь? Чи знову стара мантра про "надо просто пєрєстать стрєлять"? Так, з зеленими гнидами на чолі країни переможемо аж бігом.
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19.05.2022 00:18 Відповісти
Скоро!
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19.05.2022 00:25 Відповісти
а какой бы вы хотели ответ? в виде пакета из БМ-21 по зерновскому сельмагу, почте и дому культуры?
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19.05.2022 00:32 Відповісти
Яку відповідь? Відповідь по ворожому розрахунку "Граду" чи ворожому гелікоптеру. Чи це завдання з розряду фантастики? Кацапня обстрілює наші прикордонні блокпости з мінометів і "Градів". Іноді залітають авіацією. Збивати гвинтокрили нам, мабуть, теж нічим? Чи вся зброя повально на сході і півдні, а північні і північно-східні рубежі мають оборонятись самими лише автоматами? Не треба пороти подібну *****.
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19.05.2022 00:48 Відповісти
ответ нужно положить точно по БМ-21 или по минометному расчету через 30 секунд после "выхода". Для этого надо знать координаты, а не ********* в зерновский детский сад или школу, что бы кацапы таскали эту предлагаемую вами ***** по всем оонам и тыкали сочуствующим гуттеришам в нос.
А все 1Л220УК, которые для ВСУ и ДПСУ должен был изготовить НВК"Іскра" благополучно за два года закатаны под юзикову щебёнку и политы сверху гудроном от пюрера.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передала вчера - тоже все уехали на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Вот такая *****, малята.
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19.05.2022 01:15 Відповісти
Мені ***** їхні садіки та школи,зрозумів терпіла ******,а особливо ***** їхні воплі про це,йди ***** разом з жидами
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19.05.2022 02:08 Відповісти
Тобі пох, а нам "ні". Перемога над кацапами залежить від поставок озброєння, а поставки зброї залежать від виконання Україною зокрема Женевської конвенції. Тому ми можемо знищувати будь що військове в ********** і в будь яких обсягах але не повинні чіпати "мирних". І тут роботи непочатий край! З часом все що має відношення до ************** воєнщини вздовж всього українського кордону буде знищуватися на глибину до 300 км.
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19.05.2022 03:00 Відповісти
Ну можно інакше... Ти будеш передавати координати їх розрахунків
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19.05.2022 05:39 Відповісти
Про пройобану оборонку мені можна не розповідати. Я за ту падаль не голосував і у 2019-у роз'їбав вагон нервів, переконуючи довбойобів того не робити.
Те, що кацапи можуть "таскать", вони можуть засунути собі глибоко в одне місце. Захід вже озвучив свою позицію щодо ведення війни на території Мордору і рішення лише за Україною. Це по-перше. По-друге, кацапня і без нас їбаше по своїй території, переводячи стрілки на ЗСУ. По-третє, такі дволикі потвори, як гуттеріш, можуть йти слідом за російським кораблем разом із самою ООН. Це не організація, а срана фікція, користі від якої, як з козла - молока. Допомоги, окрім занепокоєння та закликів, ми від ООН не дочекались і не дочекаємось, то ж нехай ті товарісчі крокують *****.
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19.05.2022 02:08 Відповісти
Боже! Як все вірно сказано! Аж легше стало від того що є однодумці
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19.05.2022 05:37 Відповісти
На жаль мудрий нарід знову побіжить голосувати за Зе, бо тей «невтік».
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19.05.2022 06:15 Відповісти
і все ж потрібно було хоч дроном-камікадзе полякати - цілу годину стріляли
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19.05.2022 07:53 Відповісти
в жопу кацапскому пулемётчику?? Он не цистерна на ж\д станции, и не кацапский "Бук"...
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19.05.2022 12:44 Відповісти
Дуже дивно що чомусь там не залишили важке озброєння зовсім???..Це як так можна? Так рашисти вийшли за кордон Алеж те що був привід для України відводити все важке озброєння та не залишити нічого чим можна було б відповісти??Я диванний експерт так Алеж я намагаюся зрозуміти ? Я
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19.05.2022 01:08 Відповісти
тяжелого у нас не хватает на имеющиеся и вдруг появившиеся по "непонятной" причине южных и юго-восточных фронтах.
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19.05.2022 01:19 Відповісти
Зараз прийдуть експерти і розкажуть про "не на часі" та про загальну мабілізацийу на рассіі (читай "а то путєн нападьот"), яку викличе обстріл кацапських територій. Точно таким самим макаром орки шантажують Захід ядерною зброєю - доки орки творять *****, весь світ трясеться від жаху.
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19.05.2022 01:20 Відповісти
кацапы никогда не применят ядерную пукалку -они ссцыкуны - просто берут на понт . но с этими обстрелами из-за кордона нужно что-то делать.. или жизни наших граждан стоят меньше?
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19.05.2022 04:06 Відповісти
ну, допустим, жители Середина-Буды не то шо окопы, а уже блиндажи себе соорудили за домами, уже плиты перекрытия в районе в дефиците.
А вот интересно, кацапы из Зерново эвакуировались уже к родственникам по курскам, брянскам и орлам?
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19.05.2022 00:22 Відповісти
Уже виїжджають! "Сарафанне радіо" працює - тому кацапам у прикордонній зоні вже "дійшло", що "свої" можуть цілком "по них "шандарахнуть" Тому, хто "має клепку в голові", вже почали виїжджать! Та й ті хто вірить у "нападение НАТО и "хахлов" - теж тікають!
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19.05.2022 06:45 Відповісти
Поясніть мені, чому не можна стріляти по ним? Чому не можна стріляти та знищувати їх склади, аеропорти, техніку, яка знаходиться на їх території, але збирається перейти у наступ до нас? Чого її чекати? Чому у відповідь годину не чмарити їх? Нема чим? (Говнокомандуючиц не дозволяє?)
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19.05.2022 00:23 Відповісти
Не все так просто. Якщо почати, то буде привід у путлера оголосити мобілізацію. І типу всі хто дає зброю Україні - напали. Спочатку йде накачування зброєю України. Потім буде очищення донбасу та Луганська. Потім підуть на раїсю оточивши окупований південь. Згодом вибух кримського мосту.
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19.05.2022 00:29 Відповісти
Ми тільки мріяти можемо про оголошення ****** мобілізації" Це означатиме пришвидшений економічний крах **********. ***** це чу-удово розуміє. Тому "не з нашим щастям". Зараз кацапи використовують безробітних з околиць, а не кваліфікованих робітників з великих міст. Мобілізація спустошить цілі сектори економіки яка і так "на ладан дихає". До того ж для мобілізованих немає ******** зброї а та шо є з консервації 60 років прирікає їх на швидку і зовсім не героїчну загибель.
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19.05.2022 05:36 Відповісти
Якщо путіну буде потрібна загальна мобілізація то він облаштує все й без участі України.
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19.05.2022 06:14 Відповісти
патамушта буба искренне любит народы швабростана..
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19.05.2022 00:31 Відповісти
в Зерново нету склада (подсобка в сельмаге не считается). И аэропорта там нет. Просто на окраину дяревни приехали три ****** с 2Б11 и двумя ящиками б\к, еще несколько туловищ со стрелковкой в километре кошмарят в сторону подразделения ДПСУ. Мины летят через Зерново на нашу сторону куда попало. И куда нам стрелять? тоже в белый свет как в копеечку? из чего? и кто это должен делать?
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19.05.2022 00:53 Відповісти
Це сьогодні під'їхали 3 уїбани з мінометом, а завтра, як пару днів тому, підтягнуть "Гради" чи в'їбуть авіацією по житлових будинках.
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19.05.2022 01:04 Відповісти
такое тоже может быть.
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19.05.2022 01:20 Відповісти
вчора була спроба прориву ! стріляти треба по всім оркам які наближаються до кордону зі зброєю !
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19.05.2022 01:20 Відповісти
а свитч блейдами - прямо по темечку почесать ублюдков? как вариант? ?
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19.05.2022 04:08 Відповісти
) а Вы впевнені що вони є?
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19.05.2022 05:44 Відповісти
Нема чим, ось і все
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19.05.2022 05:41 Відповісти
какого хрена мы не отвечаем в ответ????? зла не хватает!
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19.05.2022 00:27 Відповісти
потому что:
1. не знаем куда
2. нечем
3. и соответственно - некому.
Там только ДПСУ.
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19.05.2022 00:35 Відповісти
1. Дрони. Нє, нє слишалі.
2. Якого *** прикордонники із самими лише автоматами? Бережемо ПЗРК для салютів?
3. У нас брак військових? Що заважає збільшити військові групи на кордоні хоча б на 15-20%?
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19.05.2022 00:55 Відповісти
не пробовали Залужного на ковёр вызвать, рассказать ему про дроны, куда к пограничному Сирку привязывать стингер, и как организовать срочную мобилизацию селян из приграничных сёл в ДПСУ?
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19.05.2022 01:25 Відповісти
"На ковьор" треба викликати не Залужного, а гундосу потвору, а найперше - її проросійське оточення. Але ж у нас і досі "не на часі"? Почекаємо до 2024-го року і ще раз проголосуємо за якесь квартальне ********. Може хоч цього разу "паржом". І яким боком тут селяни? Кесарю - кесареве, Богові - Боже. Не треба валяти до купи святе із грішним.
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19.05.2022 01:37 Відповісти
чому такий стратег і знавець пропадає в мережі? Ви б краще свої уміння ляси точити застосували на тих південних фронтах, про які так красномовно усьому світові у подробицях доповідаєте. Не марнуйте часу, можна зробити вдалу кар'єру.
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19.05.2022 01:42 Відповісти
уже
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19.05.2022 02:59 Відповісти
Оказывается всё так просто, просто берёшь и увеличиваешь.

У нас граница сотни километров. Если по всему периметру держать такие группировки с дронами, полностью оснащёнными всем необходимым, чтобы можно было сразу успешно отвечать на ДРГ противника то ни на какой Донбасс не хватит.
Что же приоритетнее?
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19.05.2022 01:56 Відповісти
По-перше - про "вєсь пєрімєтр" ніхто не говорить. Не треба пороти отсєбятіну. Кацапня лізе здебільшого саме в сторону наших прикордонників. Саме найбільш гарячі напрямки і треба підсилювати. По-друге - 5-6 ПЗРК і 3 "Гради" на весь кордон - це так критично для фронта, шо просто піздєц? Без цього на сході орків не перемогти? І це тоді, коли по прикордонниках шмаляють з арти і авіації, а вони ходять із самими лише автоматами? То, може, вони там взагалі не потрібні? Просто поставити на кордоні декілька камер відеоспостереження і манекенів у пікселі та й по всьому. Результат буде той самий.
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19.05.2022 02:23 Відповісти
А пограничники - они на одном участке находятся, что ли? А что мешает ударить на другом участке, где их нет? Война мобильная.
Об авиации ничего не сказано.
Очевидно же, что это делается для отвлечения внимания. И какие-то неточные Грады и дроны этого не предотвратят.
Так же как огромное количество войск на Донецкой, Запорожской и Николаевской областях не предотвращают постоянные бомбардировки.
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19.05.2022 02:43 Відповісти
Те, що це робиться задля того, аби відволікти увагу, зрозуміло. Зрозуміло й те, що прикордонники фізично не можуть охопити весь кордон. Але я говорю саме про посилення тих місць, де знаходяться наші хлопці. Вони не мають ходити вздовж і впоперек своїх позицій і чекати, доки їм по головах в'їбуть "Градом" або ракетою з гелікоптера, на постріли з якого вони не зможуть навіть шмальнути хоч раз у відповідь, окрім як крикнути в бік орків: "Піу-піу! Бабах-бабах!" Я говорю про те, щоб наші прикордонники могли дати відповідь на обстріл хоча б своїх позицій. Щоб орки хоч інколи отримували пару ракет у відповідь. Немає навіть цього. Це повторення зеленої байки про "рєжим тішини", коли орки ******* з усього, що в них є, а наші сидять і анічичирк... з єдиною різницею, що наші тоді стріляли у відповідь лише у крайньому випадку, а зараз - тупо нічим.
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19.05.2022 03:09 Відповісти
Тут один "стратиг", на днях, висловлював невдоволення, коли пройшло повідомлення, що голова Роменської ВЦА передав прикордонникам відремонтовану трофейну БМП-2, замість того щоб віддать її ЗСУ!
Ви-б удвох "зійшлися" та один одному "морди понабивали" і "пару випустили"
Може-б обом "полегшало"?
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19.05.2022 06:57 Відповісти
правильно мыслите. На булущую восстановленную границу с лаптестаном нам нужно обеспечить ДПСУ пятьюдесятью AN\TPQ-49 и выставить вдоль границы 30 гаубичных дивизионов, объединенных в одну систему. Тысячу сто километров границы с бульбохерией не учитываю. Надеюсь, к тому времени с пюрером случится что-нибудь нехорошее.
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19.05.2022 03:09 Відповісти
Про Донбас та Харківщину чув що-небудь? Що там ідуть повномасштабні бої? Пропонуєш взять звідти ПЗРК та М777 і поставить на кордоні Сумщини і Чернігівщини? Так кацапи саме цього і хочуть!!!
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19.05.2022 06:49 Відповісти
Ти, розумник, *****, пропонуєш, щоб наших хлопців на кордоні розстрілювали, як у тирі? Щоб вони автоматними чергами відповідали на авіанальоти? Ти - довбойоб чи як? У кожної бригади ДПСУ має бути хоч щось з того, з чого можна дати відповідь оркам. Я не кажу про озброєння по-максимуму. Я кажу про можливість хоч іноді давати відповідь на обстріли прикордонних територій.
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19.05.2022 12:24 Відповісти
"Бл*дь" і "двбой*оба" шукай у дзеркалі! Так зручніше - з дивану вставать не треба! А прикордонники мають те, що держава має можливість дать Тим більше, що їм стрілять НІКУДИ" Кацапи приїхали, виставили міномети на своїй території (десь за лісом чи за бугром), дали кілька залпів і змилися Усі контрбатарейні радари там, де людям масовано сиплють на голови міни і снаряди! Тобто на півдні А те, що у нас не вистачає цих речей - дякуй тим 73%, що "Блазня" поставили главою держави Тому можеш матюкать їх, а не мене Бо я писав ще два роки тому, що гроші навмисно закопуються в землю і "розпилюються" А коли "бахне" - вони "розведуть руками" і "включать дурня" - " Ми не чекали! А грошей і зброї нема - мусимо капітулювать!" Майже так і вийшло !
Так що поміняй місцями голову і жопу - може краще думать почнеш!!!
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19.05.2022 14:53 Відповісти
Новина трохи неповна:
⚡Тривожний вечір на Сумщині

російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:

🔺 близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території росії.

🔺майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.

🔺 майже о 22 з території росії працювали САУ по Білопільщині.

🔺в той же час по території Путивльщини
з території росії ворог відкривав автоматні черги.

🔺 близько 22 з ворожої орківської росії був артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілкової зброї тривав майже півгодини.

🔺 майже о 22:30 ворог з території росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

Ми відповідали на ворожі дії належним чином.

Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється.
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19.05.2022 01:34 Відповісти
Зброя прикордонників. Дякуємо італійцям.
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19.05.2022 03:25 Відповісти
Для ответки нет соответствующего вооружения, боеприпасов, обученного л/с.
Всё, что поступает отправляется на фронт для восполнения наших потерь. Это для сдерживания.
Всё, что будет поступать будет концентрироваться. Это для контратак. (дай бог, к середине/концу лета)
Думаю, что вооружение, которое мы безболезненно сможем дислоцировать на границах появится не раньше осени. Вот тогда, возможно, мы начнем отвечать. Раньше - вряд ли.
Это если не будет неприятных "сюрпризов" с поставками вооружений и боеприпасов от наших партнеров. А ситуация с этим, как мы знаем, очень не простая.
Поэтому прекращаем срачь, выключаем режим "зрады" и верим в ВСУ.
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19.05.2022 08:17 Відповісти
 
 