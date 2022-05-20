На здании вокзала в оккупированном Херсоне развевается флаг Украины. ВИДЕО
Партизаны в оккупированном Херсоне вывесили флаг Украины на здании железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает "Укрзалізниця", передает Цензор.НЕТ.
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