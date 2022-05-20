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На здании вокзала в оккупированном Херсоне развевается флаг Украины. ВИДЕО

Партизаны в оккупированном Херсоне вывесили флаг Украины на здании железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает "Укрзалізниця", передает Цензор.НЕТ.

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оккупация (10135) Укрзализныця (2746) флаг (934) Херсон (2815)


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Топ комментарии
+15
Справжні патріоти країни є скрізь - от було б добре щоб ще влада була б такою!!!
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20.05.2022 16:54
+15
вата ЗЕлена, тобі з москальським ху..лом і український прапор і тризуб і Мова і Армія і Віра, все поперед вашої пельки стане... повзи, смокчи у твого баріна за парєбрік, ница ти потвора...
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20.05.2022 17:05
+12
То підпалювач ватно-рюзких пуканів.
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20.05.2022 16:46
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То підпалювач ватно-рюзких пуканів.
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20.05.2022 16:46 Ответить
Справжні патріоти країни є скрізь - от було б добре щоб ще влада була б такою!!!
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20.05.2022 16:54 Ответить
треба позбавити олігархів можливості лізти в політику і підсовувати нам своїх кандидатів, ми роками граємо з чортами, а колода краплена. "Плюнь в карти!"
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20.05.2022 22:20 Ответить
вата ЗЕлена, тобі з москальським ху..лом і український прапор і тризуб і Мова і Армія і Віра, все поперед вашої пельки стане... повзи, смокчи у твого баріна за парєбрік, ница ти потвора...
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20.05.2022 17:05 Ответить
Воля к борьбе есть. Ещё бы инструментиков эффективных людям и можно было бы кошмарить кацапов изнутри.
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20.05.2022 16:56 Ответить
че за черт вилен волев под немецким стягом?по смысловой нагрузке выражаеться хуже пьяной русни или бурята под бутиратом.
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20.05.2022 17:00 Ответить
колись було при савецкому саюзі..--вечером ваш...вихожу зранку наш
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20.05.2022 18:02 Ответить
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20.05.2022 19:54 Ответить
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20.05.2022 20:32 Ответить
Здається то не партизани, а наше ссо .
Або люди, які знають військову справу.
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21.05.2022 09:26 Ответить
Спермоусов в истерике ? Должен доказать преданность стране - родине всех духовных скреп и лично полезть на флагшток и снять, ну или просто ******** вниз головой оттуда )
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21.05.2022 14:04 Ответить
робиииииж.**** мсьтрмм ивопстаьпрмобюдтєл.
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23.05.2022 00:22 Ответить
 
 