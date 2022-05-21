Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

Пропаганда РФ разгоняет лживые сообщения о том, что Польша якобы собирается перейти на российскую сторону и захватить западную часть Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

В ЦПД рассказали, что такие месседжи распространяет прокремлевский блогер Юрий Подоляка.

"Меседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны России против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной", - пояснили в ЦПД. Однако подчеркнули, что никаких подтверждений этому нет.

А также напомнили, что 20 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением территориальной целостности.

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"Это в который раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной", - подчеркнули борцы с фейками.