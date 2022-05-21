Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД
Пропаганда РФ разгоняет лживые сообщения о том, что Польша якобы собирается перейти на российскую сторону и захватить западную часть Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.
В ЦПД рассказали, что такие месседжи распространяет прокремлевский блогер Юрий Подоляка.
"Меседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны России против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной", - пояснили в ЦПД. Однако подчеркнули, что никаких подтверждений этому нет.
А также напомнили, что 20 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением территориальной целостности.
"Это в который раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной", - подчеркнули борцы с фейками.
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Так що думаю, що інформація статті має місце.
Только полностью @банутые сруским миром могут воспринять этот фейк серьезно.
От в кацапів полихнуло б
А у 20 році, коли отримали пенделей від поляків і крепких, вся орда очухавшись хлинула на Україну. А після Врангеля приїхали Молотов і Фелікс і почали з кровью вибивати з українців "дрібнобуржуазність" (по ********* проводити денацифікацію). Злой дух Ямбуйя тепер після леніна вселився в Вольдемара.