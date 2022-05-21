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Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

фейк,провокація

Пропаганда РФ разгоняет лживые сообщения о том, что Польша якобы собирается перейти на российскую сторону и захватить западную часть Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

В ЦПД рассказали, что такие месседжи распространяет прокремлевский блогер Юрий Подоляка.

"Меседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны России против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной", - пояснили в ЦПД. Однако подчеркнули, что никаких подтверждений этому нет.

А также напомнили, что 20 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал лучшим завершением войны РФ против Украины победу Украины с полным восстановлением территориальной целостности.

Также читайте: Вряд ли Россия решится напасть на Польшу, – президент Дуда

"Это в который раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной", - подчеркнули борцы с фейками.

Польша (8399) россия (95365) фейк (678) Центр противодействия дезинформации (129)


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Топ комментарии
+10
Центру протидії корупції нічим більше зайнятися, як коментувати рос. фейки? Цікаво, яка зар. платня в цьому центрі, може пора щось міняти? Або когось на фронт відправити.
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21.05.2022 13:56
+9
я теж не чув про цей фейк допоки його не почали публікувати українські ЗМІ
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21.05.2022 13:54
+5
в кого з'явилася геніальна ідея писати про такий фейк?
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21.05.2022 13:53
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в кого з'явилася геніальна ідея писати про такий фейк?
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21.05.2022 13:53 Ответить
я теж не чув про цей фейк допоки його не почали публікувати українські ЗМІ
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21.05.2022 13:54 Ответить
та де, ще в 2014 році русскіє пропонували Польші, тільки от послала Польша русскіх ввічливо в дупу.
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21.05.2022 16:56 Ответить
Вже десь з місяць таке ходить по соц. мережах. Дурня звісно, але ж на дурнуватих і орієнтовано.
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21.05.2022 14:30 Ответить
Кацапські боти в коментарях таку фігню пишуть останнім часом.
Так що думаю, що інформація статті має місце.
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21.05.2022 14:58 Ответить
Як знати що кацап бреше? Він відкриває рота.
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21.05.2022 13:54 Ответить
Я не проти, колись західна Україна вже там була.
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21.05.2022 13:54 Ответить
вы про события тех времен хоть знаете?Или только то что была
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21.05.2022 14:11 Ответить
лише захід України і колись. Схід України був під кріпацтвом Москви. Я такого повторення не хочу. Тож ніяких "західних Україн", бо вона одна.
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21.05.2022 14:17 Ответить
пан єрмак, то ви тут?
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21.05.2022 16:58 Ответить
Центру протидії корупції нічим більше зайнятися, як коментувати рос. фейки? Цікаво, яка зар. платня в цьому центрі, може пора щось міняти? Або когось на фронт відправити.
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21.05.2022 13:56 Ответить
Повними складом, кваліфікації ніякої, най краще траншеї копають, все корисніше буде.
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21.05.2022 14:54 Ответить
це є їх робота, коментувати русскіє фейкі, бо може пан такий, що не піддається ніяким фейкам, а є люди які потребують пояснень і їх досить багато таких людей і з ними треба працювати. Але ж ні. Відправимо спеціалістів на фронт щоб як у русскіх забивати цвяхи мікроскопом, щоб не було кому боротися з русскою пропогандою в Україні, цього пан хоче?
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21.05.2022 17:01 Ответить
Думаю нема потреби реагувати на воплі з Дурки , - Це вони для свого лекторату обдовбаного віщають, а з колаборантами потрібно розбиратись по закону де це можливо при Військовому Стані. Все буде Україна.
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21.05.2022 13:57 Ответить
це їх робота вони центр протидії дезінформації мусять реагувати, русскіє хочуть нас розсварити з нашими союзниками і готують для цього грунт, ми правда не маємо реагувати?
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21.05.2022 17:04 Ответить
Кстати, одну из интересных мыслей вывалил некто гиркин... Это тело родило идею ввода польских ВС для высвобождения ВСУ на более сложные участки. Допустим, под миротворческой миссией Польша берет под охрану запад Украины и... Собственно, ничего так, интересная идея))
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21.05.2022 13:57 Ответить
Для кого она интересная? для кацапни и таких дурнив как ты?
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21.05.2022 14:24 Ответить
и?
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21.05.2022 16:10 Ответить
Бонусне питання, а що вона буде із ним робити?
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21.05.2022 13:59 Ответить
Экскурсия Львов времен Польши
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21.05.2022 14:00 Ответить
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21.05.2022 14:07 Ответить
Невже в Польщі закінчились унітази?
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21.05.2022 14:04 Ответить
а що вам Польша зробила поганого? ви вже піддалися на кацапську дезу? кацапи полякам це пропонували ще в 2014 році, і вже тоді Польша послала русскіх к чорту з такими пропозиціями. То вони зараз через українців це пробивають, щоб недовіру посіяти. Для початку.
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21.05.2022 17:07 Ответить
хочет она, конечно хочет, это понятно, но ЕС и США не дадут.
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21.05.2022 14:05 Ответить
Co niby Polska chce? Zachodnia Ukraina to faktycznie czesc Rzeczpospolitej od czasów XIV wieku. Po co niby Polsce sie pakować w taki szambo? Pomagamy in to sie teraz liczy.
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21.05.2022 17:04 Ответить
Polska była także CZĘŚCIĄ Rzeczypospolitej. Ale to nie to. Wyobraź sobie zjednoczonych Słowian w jednym państwie. Maskovia siedziała spokojnie.
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21.05.2022 18:37 Ответить
To projekt na po wojnie. Możemy rownież stworzyć nową Rzeczpospolitą z suwerennymi niepodległymi Polską Ukrainą oraz Litwą. Wtedy nie potrzeba nam UE.
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21.05.2022 19:27 Ответить
не хоче, ніхто нормальний такого би не хотів, то тільки русскіє такого хочуть, щоб ми всі пересварилися і почали би одне від одного шматки відкушувати, і тоді би рашка не напружуючись позабирала би собі всі ослаблені гризнею країни. Тільки от розумні люди посилають русскіх к чорту то вони намогаються хоча би недовіру посіяти, раптом якісь дураки все ж таки знайдуться.
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21.05.2022 17:11 Ответить
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21.05.2022 14:05 Ответить
Якщо стояло б питання або здачі України кацапам, або її повна анексія Польщею то я б вимушено згодився на друге. Тільки не до кацапії.
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21.05.2022 14:08 Ответить
Это всё правда. НО Захватить Экономически, мы здаёмся, это же просто кошмар минимальная зарплата 10 евро в час, кошмар. н=
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21.05.2022 14:12 Ответить
в польше 10 евро в час?
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21.05.2022 14:44 Ответить
***** само предлогало Польше а именно Квасневскому западную часть Украины, в обмен на то что Польша не будет против чтобы Рашка захватила всю остальную Украину. Когда Квасневский отказался от такой бредовой идее, ***** и решило его убить в надежде что в Польше придет к власти проросийская консерва.
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21.05.2022 14:44 Ответить
Naprawde? I co, zabili Kwaśniewskiego?
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21.05.2022 15:31 Ответить
Nie zdobędą, ale zjednoczą ludy słowiańskie. Jaki kraj się okaże!!!
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21.05.2022 18:31 Ответить
А з якою метою "Цензор" розповсюджує кремлівськи фейки? Підзаробити захотіли, чи то щось ідейне?
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21.05.2022 14:51 Ответить
Украину и Польшу роднит общая ненависть к кацапам.Польша нам союзник и друг,а не враг.
Только полностью @банутые сруским миром могут воспринять этот фейк серьезно.
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21.05.2022 14:53 Ответить
Zgadza się.kiedyś byliśmy jedną Rzeczpospolitą. Teraz wrogiem jest Moskw
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21.05.2022 17:00 Ответить
і виявляється що їх трохи є.
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21.05.2022 17:12 Ответить
Нехай краще амери і бородату бабцю за грати
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21.05.2022 14:58 Ответить
та ж фігня з 2014 року. але вони намагаються викликати побоювання як на українській, так і на польській сторонах.
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21.05.2022 15:02 Ответить
Ну так, ну так. Хоче захопити. Для того і передає нам зброю. Так, тупе кацапство?
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21.05.2022 15:07 Ответить
Клоун Подоляка уже три раза как Киев брал и с марта у него в больном мозгу вся групировка ВСУ на Донбассе вот,вот,вот как уже завтра в котлах сядит.Главное что быдло ватное ему верит.
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21.05.2022 15:21 Ответить
Уявляю собі, Польща загарбала усю Україну...тобто вся Україна раз й опинилася в ЄС та НАТО
От в кацапів полихнуло б
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21.05.2022 15:22 Ответить
Можно даже не читать что говорит росия . Это всегда ложь.
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21.05.2022 15:25 Ответить
можна було б, але ж багато хто читає, ще й русскіх експердів, навіть таких що прямо пишуть що вони "колишній" агент кгб, так як би він міг бути колишнім, шукають "хароших" русскіх, лібералів дерьмократів там усіляких, опозиціонерів. ось вони й ведуться на це лайно бо з нього і не вилазять а потім починають це лайно розповсюджувати.
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21.05.2022 17:16 Ответить
Краше б написали про бої на банковій, парашутний десант на Хрещатику, та оманьські інвестиції, як Лєнка прокинулась від хлопців.
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21.05.2022 16:11 Ответить
Рубрика "они захватят, а нам не достанется". Орки волнуются
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21.05.2022 16:27 Ответить
Oczywiście to fake poza tym Polska nie ma armii.
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21.05.2022 16:58 Ответить
Підарасіссіят не хоче, а от Польща... Та най буде. Ми слов'яни й вони. А отам угрофіні, дагестанці, буряти и інший непотреб.
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21.05.2022 18:28 Ответить
А що тут дивного. Вольдемар ще у 2008 році пропонував Квасневському поділити все по Дніпру. Сікорський тоді МІД давно повідомляв про це. До речі, часто цитують Бісмарка щодо договороздатності рузге. Колись у 1895 році Росія від імені царя запропонувала Бісмарку новий поділ Царства Польського, лінію розмежування по Віслі а тільки район Варшави залишити рузге. Мотив був простий-Росія не може управляти, бо різні народи і поляки брезгливо дивляться на рузге, вважають їх меншовартісними. Бісмарк порахував, що це є блажь і засунув це в ящик стола (не доповів Вільгельму). МІД Росії минуя Бісмарка таки довів побажання рузге. І тоді бісмарк на разборі польотів і сказав цю, тепер знамениту фразу, що всі домовленності з рузге не вартують паперу. Кайзер погодився з канцлером, але звільнив його. Тепер Вольдемар загортає свої хотелки в нову обгортку - це Польща хоче захопити Захід України. Утопаючий хапається за соломинку.
А у 20 році, коли отримали пенделей від поляків і крепких, вся орда очухавшись хлинула на Україну. А після Врангеля приїхали Молотов і Фелікс і почали з кровью вибивати з українців "дрібнобуржуазність" (по ********* проводити денацифікацію). Злой дух Ямбуйя тепер після леніна вселився в Вольдемара.
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21.05.2022 18:53 Ответить
Я б таке лайно навіть не спростовував...
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21.05.2022 21:05 Ответить
 
 