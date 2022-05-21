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Новини
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Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

фейк,провокація

Пропаганда РФ розганяє брехливі повідомлення про те, що Польща нібито збирається перейти на російську сторону та захопити західну частину України.

Про це повідомляє Центр продитії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

В ЦПД розповіли, що такі меседжі поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка.

"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснили у ЦПД. Та наголосили, що жодних підтверджень цьому немає.

А також нагадали, що 20 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

Також читайте: Для створення фейків РФ намагається залучити іноземні ЗМІ, - ГУР МО

"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - наголосили борці з фейками.

Автор: 

Польща (8484) росія (64935) фейк (743) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+10
Центру протидії корупції нічим більше зайнятися, як коментувати рос. фейки? Цікаво, яка зар. платня в цьому центрі, може пора щось міняти? Або когось на фронт відправити.
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21.05.2022 13:56
+9
я теж не чув про цей фейк допоки його не почали публікувати українські ЗМІ
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21.05.2022 13:54
+5
в кого з'явилася геніальна ідея писати про такий фейк?
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21.05.2022 13:53
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в кого з'явилася геніальна ідея писати про такий фейк?
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21.05.2022 13:53 Відповісти
я теж не чув про цей фейк допоки його не почали публікувати українські ЗМІ
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21.05.2022 13:54 Відповісти
та де, ще в 2014 році русскіє пропонували Польші, тільки от послала Польша русскіх ввічливо в дупу.
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21.05.2022 16:56 Відповісти
Вже десь з місяць таке ходить по соц. мережах. Дурня звісно, але ж на дурнуватих і орієнтовано.
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21.05.2022 14:30 Відповісти
Кацапські боти в коментарях таку фігню пишуть останнім часом.
Так що думаю, що інформація статті має місце.
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21.05.2022 14:58 Відповісти
Як знати що кацап бреше? Він відкриває рота.
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21.05.2022 13:54 Відповісти
Я не проти, колись західна Україна вже там була.
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21.05.2022 13:54 Відповісти
вы про события тех времен хоть знаете?Или только то что была
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21.05.2022 14:11 Відповісти
лише захід України і колись. Схід України був під кріпацтвом Москви. Я такого повторення не хочу. Тож ніяких "західних Україн", бо вона одна.
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21.05.2022 14:17 Відповісти
пан єрмак, то ви тут?
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21.05.2022 16:58 Відповісти
Центру протидії корупції нічим більше зайнятися, як коментувати рос. фейки? Цікаво, яка зар. платня в цьому центрі, може пора щось міняти? Або когось на фронт відправити.
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21.05.2022 13:56 Відповісти
Повними складом, кваліфікації ніякої, най краще траншеї копають, все корисніше буде.
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21.05.2022 14:54 Відповісти
це є їх робота, коментувати русскіє фейкі, бо може пан такий, що не піддається ніяким фейкам, а є люди які потребують пояснень і їх досить багато таких людей і з ними треба працювати. Але ж ні. Відправимо спеціалістів на фронт щоб як у русскіх забивати цвяхи мікроскопом, щоб не було кому боротися з русскою пропогандою в Україні, цього пан хоче?
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21.05.2022 17:01 Відповісти
Думаю нема потреби реагувати на воплі з Дурки , - Це вони для свого лекторату обдовбаного віщають, а з колаборантами потрібно розбиратись по закону де це можливо при Військовому Стані. Все буде Україна.
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21.05.2022 13:57 Відповісти
це їх робота вони центр протидії дезінформації мусять реагувати, русскіє хочуть нас розсварити з нашими союзниками і готують для цього грунт, ми правда не маємо реагувати?
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21.05.2022 17:04 Відповісти
Кстати, одну из интересных мыслей вывалил некто гиркин... Это тело родило идею ввода польских ВС для высвобождения ВСУ на более сложные участки. Допустим, под миротворческой миссией Польша берет под охрану запад Украины и... Собственно, ничего так, интересная идея))
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21.05.2022 13:57 Відповісти
Для кого она интересная? для кацапни и таких дурнив как ты?
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21.05.2022 14:24 Відповісти
и?
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Бонусне питання, а що вона буде із ним робити?
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21.05.2022 13:59 Відповісти
Экскурсия Львов времен Польши
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21.05.2022 14:00 Відповісти
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21.05.2022 14:07 Відповісти
Невже в Польщі закінчились унітази?
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21.05.2022 14:04 Відповісти
а що вам Польша зробила поганого? ви вже піддалися на кацапську дезу? кацапи полякам це пропонували ще в 2014 році, і вже тоді Польша послала русскіх к чорту з такими пропозиціями. То вони зараз через українців це пробивають, щоб недовіру посіяти. Для початку.
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21.05.2022 17:07 Відповісти
хочет она, конечно хочет, это понятно, но ЕС и США не дадут.
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21.05.2022 14:05 Відповісти
Co niby Polska chce? Zachodnia Ukraina to faktycznie czesc Rzeczpospolitej od czasów XIV wieku. Po co niby Polsce sie pakować w taki szambo? Pomagamy in to sie teraz liczy.
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21.05.2022 17:04 Відповісти
Polska była także CZĘŚCIĄ Rzeczypospolitej. Ale to nie to. Wyobraź sobie zjednoczonych Słowian w jednym państwie. Maskovia siedziała spokojnie.
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21.05.2022 18:37 Відповісти
To projekt na po wojnie. Możemy rownież stworzyć nową Rzeczpospolitą z suwerennymi niepodległymi Polską Ukrainą oraz Litwą. Wtedy nie potrzeba nam UE.
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21.05.2022 19:27 Відповісти
не хоче, ніхто нормальний такого би не хотів, то тільки русскіє такого хочуть, щоб ми всі пересварилися і почали би одне від одного шматки відкушувати, і тоді би рашка не напружуючись позабирала би собі всі ослаблені гризнею країни. Тільки от розумні люди посилають русскіх к чорту то вони намогаються хоча би недовіру посіяти, раптом якісь дураки все ж таки знайдуться.
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21.05.2022 17:11 Відповісти
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21.05.2022 14:05 Відповісти
Якщо стояло б питання або здачі України кацапам, або її повна анексія Польщею то я б вимушено згодився на друге. Тільки не до кацапії.
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21.05.2022 14:08 Відповісти
Это всё правда. НО Захватить Экономически, мы здаёмся, это же просто кошмар минимальная зарплата 10 евро в час, кошмар. н=
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21.05.2022 14:12 Відповісти
в польше 10 евро в час?
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21.05.2022 14:44 Відповісти
***** само предлогало Польше а именно Квасневскому западную часть Украины, в обмен на то что Польша не будет против чтобы Рашка захватила всю остальную Украину. Когда Квасневский отказался от такой бредовой идее, ***** и решило его убить в надежде что в Польше придет к власти проросийская консерва.
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21.05.2022 14:44 Відповісти
Naprawde? I co, zabili Kwaśniewskiego?
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21.05.2022 15:31 Відповісти
Nie zdobędą, ale zjednoczą ludy słowiańskie. Jaki kraj się okaże!!!
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21.05.2022 18:31 Відповісти
А з якою метою "Цензор" розповсюджує кремлівськи фейки? Підзаробити захотіли, чи то щось ідейне?
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21.05.2022 14:51 Відповісти
Украину и Польшу роднит общая ненависть к кацапам.Польша нам союзник и друг,а не враг.
Только полностью @банутые сруским миром могут воспринять этот фейк серьезно.
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21.05.2022 14:53 Відповісти
Zgadza się.kiedyś byliśmy jedną Rzeczpospolitą. Teraz wrogiem jest Moskw
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21.05.2022 17:00 Відповісти
і виявляється що їх трохи є.
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21.05.2022 17:12 Відповісти
Нехай краще амери і бородату бабцю за грати
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21.05.2022 14:58 Відповісти
та ж фігня з 2014 року. але вони намагаються викликати побоювання як на українській, так і на польській сторонах.
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21.05.2022 15:02 Відповісти
Ну так, ну так. Хоче захопити. Для того і передає нам зброю. Так, тупе кацапство?
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21.05.2022 15:07 Відповісти
Клоун Подоляка уже три раза как Киев брал и с марта у него в больном мозгу вся групировка ВСУ на Донбассе вот,вот,вот как уже завтра в котлах сядит.Главное что быдло ватное ему верит.
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21.05.2022 15:21 Відповісти
Уявляю собі, Польща загарбала усю Україну...тобто вся Україна раз й опинилася в ЄС та НАТО
От в кацапів полихнуло б
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21.05.2022 15:22 Відповісти
Можно даже не читать что говорит росия . Это всегда ложь.
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21.05.2022 15:25 Відповісти
можна було б, але ж багато хто читає, ще й русскіх експердів, навіть таких що прямо пишуть що вони "колишній" агент кгб, так як би він міг бути колишнім, шукають "хароших" русскіх, лібералів дерьмократів там усіляких, опозиціонерів. ось вони й ведуться на це лайно бо з нього і не вилазять а потім починають це лайно розповсюджувати.
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21.05.2022 17:16 Відповісти
Краше б написали про бої на банковій, парашутний десант на Хрещатику, та оманьські інвестиції, як Лєнка прокинулась від хлопців.
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21.05.2022 16:11 Відповісти
Рубрика "они захватят, а нам не достанется". Орки волнуются
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21.05.2022 16:27 Відповісти
Oczywiście to fake poza tym Polska nie ma armii.
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21.05.2022 16:58 Відповісти
Підарасіссіят не хоче, а от Польща... Та най буде. Ми слов'яни й вони. А отам угрофіні, дагестанці, буряти и інший непотреб.
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21.05.2022 18:28 Відповісти
А що тут дивного. Вольдемар ще у 2008 році пропонував Квасневському поділити все по Дніпру. Сікорський тоді МІД давно повідомляв про це. До речі, часто цитують Бісмарка щодо договороздатності рузге. Колись у 1895 році Росія від імені царя запропонувала Бісмарку новий поділ Царства Польського, лінію розмежування по Віслі а тільки район Варшави залишити рузге. Мотив був простий-Росія не може управляти, бо різні народи і поляки брезгливо дивляться на рузге, вважають їх меншовартісними. Бісмарк порахував, що це є блажь і засунув це в ящик стола (не доповів Вільгельму). МІД Росії минуя Бісмарка таки довів побажання рузге. І тоді бісмарк на разборі польотів і сказав цю, тепер знамениту фразу, що всі домовленності з рузге не вартують паперу. Кайзер погодився з канцлером, але звільнив його. Тепер Вольдемар загортає свої хотелки в нову обгортку - це Польща хоче захопити Захід України. Утопаючий хапається за соломинку.
А у 20 році, коли отримали пенделей від поляків і крепких, вся орда очухавшись хлинула на Україну. А після Врангеля приїхали Молотов і Фелікс і почали з кровью вибивати з українців "дрібнобуржуазність" (по ********* проводити денацифікацію). Злой дух Ямбуйя тепер після леніна вселився в Вольдемара.
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21.05.2022 18:53 Відповісти
Я б таке лайно навіть не спростовував...
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21.05.2022 21:05 Відповісти
 
 