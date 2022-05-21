Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

Пропаганда РФ розганяє брехливі повідомлення про те, що Польща нібито збирається перейти на російську сторону та захопити західну частину України.

Про це повідомляє Центр продитії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

В ЦПД розповіли, що такі меседжі поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка.

"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснили у ЦПД. Та наголосили, що жодних підтверджень цьому немає.

А також нагадали, що 20 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

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"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - наголосили борці з фейками.