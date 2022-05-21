Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД
Пропаганда РФ розганяє брехливі повідомлення про те, що Польща нібито збирається перейти на російську сторону та захопити західну частину України.
Про це повідомляє Центр продитії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
В ЦПД розповіли, що такі меседжі поширює прокремлівський блогер Юрій Подоляка.
"Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним з головних наративів гібридної війни рф проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною", - пояснили у ЦПД. Та наголосили, що жодних підтверджень цьому немає.
А також нагадали, що 20 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.
"Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною", - наголосили борці з фейками.
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Так що думаю, що інформація статті має місце.
Только полностью @банутые сруским миром могут воспринять этот фейк серьезно.
От в кацапів полихнуло б
А у 20 році, коли отримали пенделей від поляків і крепких, вся орда очухавшись хлинула на Україну. А після Врангеля приїхали Молотов і Фелікс і почали з кровью вибивати з українців "дрібнобуржуазність" (по ********* проводити денацифікацію). Злой дух Ямбуйя тепер після леніна вселився в Вольдемара.