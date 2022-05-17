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Для створення фейків РФ намагається залучити іноземні ЗМІ, - ГУР МО

змі

За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

Про це ГУР МО повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ. З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя. Так званий "прес-тур" також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Д. Пушиліним", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до участі в "прес-турі" міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО

ГУР МО застерігає іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадує про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави.

розвідка (3894) росія (66431) ЗМІ (1369) фейк (750)


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"Застерігаємо іноземних журналістів ... та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави"(с) - а що вже ВР прийняла зміни до відповідного Закону про кримінальну відповідальність на нелегальний перетин кордону України? Та ні, пригадую, що ОП, ЄрЗе навіть не вносили в парламент!
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17.05.2022 14:41 Відповісти
У кремля полно за рубежом купленных журналистов. Тьма.
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17.05.2022 14:42 Відповісти
Ну, и что они будут писать про войну, что Украина развязала войну в Украине? И где, в каких изданиях?
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17.05.2022 15:00 Відповісти
військові нічого не можуть зробити то переключились на інший гібридний канал атаки, орки пропагандони йдуть

хай їде розвідка як журналісти,
будь яка інфо з тилу ворога корисна
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17.05.2022 14:43 Відповісти
Буданов - він працює...
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17.05.2022 14:49 Відповісти
кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ

Тобто? У кацапів ціла армія іноземних журнашлюшок (в т.ч. українських), які працюють на них вже десятки років
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17.05.2022 17:36 Відповісти
Це інформаційна диверсія. Треба контрдиверсійна робота з тими журналістами і їх країнами! А не пасивно чекати поки ті іноземці розвезуть пропаганду по всьому світу. До речі, в Маріуполі працює Рейтерс, до нього немає претензій?
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17.05.2022 21:18 Відповісти
 
 