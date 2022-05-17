Для створення фейків РФ намагається залучити іноземні ЗМІ, - ГУР МО

За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

Про це ГУР МО повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ. З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя. Так званий "прес-тур" також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Д. Пушиліним", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до участі в "прес-турі" міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО

ГУР МО застерігає іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадує про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави.