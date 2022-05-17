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Новости Война
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Для создания фейков РФ пытается привлечь иностранные СМИ, - ГУР МО

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По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

Об этом ГУР МО сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ. С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных со всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя. Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где намечена встреча с кремлевской марионеткой Д. Пушилиным", - говорится в сообщении.

Известно, что для участия в "пресс-туре" министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

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ГУР МО предостерегает иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства.

разведка (4205) россия (96442) СМИ (3844) фейк (685)


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"Застерігаємо іноземних журналістів ... та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави"(с) - а що вже ВР прийняла зміни до відповідного Закону про кримінальну відповідальність на нелегальний перетин кордону України? Та ні, пригадую, що ОП, ЄрЗе навіть не вносили в парламент!
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17.05.2022 14:41 Ответить
У кремля полно за рубежом купленных журналистов. Тьма.
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17.05.2022 14:42 Ответить
Ну, и что они будут писать про войну, что Украина развязала войну в Украине? И где, в каких изданиях?
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17.05.2022 15:00 Ответить
військові нічого не можуть зробити то переключились на інший гібридний канал атаки, орки пропагандони йдуть

хай їде розвідка як журналісти,
будь яка інфо з тилу ворога корисна
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17.05.2022 14:43 Ответить
Буданов - він працює...
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17.05.2022 14:49 Ответить
кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ

Тобто? У кацапів ціла армія іноземних журнашлюшок (в т.ч. українських), які працюють на них вже десятки років
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17.05.2022 17:36 Ответить
Це інформаційна диверсія. Треба контрдиверсійна робота з тими журналістами і їх країнами! А не пасивно чекати поки ті іноземці розвезуть пропаганду по всьому світу. До речі, в Маріуполі працює Рейтерс, до нього немає претензій?
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17.05.2022 21:18 Ответить
 
 