Для создания фейков РФ пытается привлечь иностранные СМИ, - ГУР МО

По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

Об этом ГУР МО сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ. С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных со всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать журналистам о "преступлениях" защитников Мариуполя. Так называемый "пресс-тур" также предусматривает выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где намечена встреча с кремлевской марионеткой Д. Пушилиным", - говорится в сообщении.

Известно, что для участия в "пресс-туре" министерство обороны РФ пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный тест для поступающих будет проходить в 20 областях и Киеве, - МОН

ГУР МО предостерегает иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства.