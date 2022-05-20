Вряд ли Россия решится напасть на Польшу, – президент Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает маловероятным, что Россия решится напасть на страну НАТО, в том числе на Польшу.
Об этом он сказал в интервью польским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президента спросили, как он оценивает нынешнюю ситуацию в Польше и есть ли угроза со стороны России.
"Конечно, потенциальная угроза все еще существует. Но следует заметить, что в Польше - более 10 тысяч солдат крупнейшей армии мира - мощнейшей, лучшей и с самым современным вооружением. Эти военные имеют опыт боевых действий. У нас также есть американская инфраструктура, тяжелое вооружение, ПВО, благодаря которому часть территории Польши уже защищена американскими системами Patriot", – отметил Анджей Дуда.
Он добавил, что если представить, что этот маловероятный сценарий реализуется против Польши или другого члена Альянса - реакция НАТО будет быстрой и решительной.
"Вероятность того, что кто-либо, в том числе Россия, решится нападать на страну НАТО, рискуя вступлением в конфликт со всем Альянсом и встречей с сильнейшей армией мира, а если говорить о нападении на Польшу - то нашей армией, которая готова защищать страну , - этот риск очень незначителен", - сказал Анджей Дуда.
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ну то вали з вєтки !
Так що нас (точніше їх) чекають цікаві часи...
А по факту , їм вже навіть зараз не вистачає зброї , на війну з Україною . Тому і просять її , то в Китаю , то в Півн Кореї .
З м'ясом та сама ситуація , на словах всі такі грозниє і апасниє , а на ділі - хер кого змусиш йти у військомат . Навіть під примусом .
@Novynarnia
"Кіборг" Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта, - ЗМІ -
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
не расслабляться и додавить распад этого гниющего скопища ‼️
Чи ви вважаєте, що в парашці є лише ті ракети, яки кучма їм передав?
Чому Китай , Японія мовчать - пора вже Далекий Схід їм повертати ..
Кавказ Німеччина та Фіни - чому не повертають території свої ?
Україна візьме Кубань та Ставропілля , Слобожанщину та Сіверщину
додому поверне ........
Дуже не скоро вони оговтаються після такого!
Вони сподівалися за години окупувати Україну в вже з України, атакувати Польщу.
Але тепер, це не можливо і напад на Польшу, ймовірний лише на телешоу їх пропагандонів.
Сусіди! Не забувайте, що русаки *******.
вони прийшли просто трохи заробити, тварюги... нехай здохнуть всi в Українi
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/ https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/