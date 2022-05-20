Навряд чи Росія наважиться напасти на Польщу, - президент Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає малоймовірним, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі на Польщу.
Про це він сказав в інтерв’ю польським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Президента запитали, як він оцінює нинішню безпекову ситуацію Польщі та чи є загроза з боку Росії.
"Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу - найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. У нас також є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot", - зазначив Анджей Дуда.
Він додав, що якщо уявити, що цей малоймовірний сценарій реалізується, проти Польщі чи іншого члена Альянсу - реакція НАТО буде швидкою і рішучою.
"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу - то нашою армією, яка готова захищати країну, - цей ризик дуже незначний", - сказав Анджей Дуда.
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ну то вали з вєтки !
Так що нас (точніше їх) чекають цікаві часи...
А по факту , їм вже навіть зараз не вистачає зброї , на війну з Україною . Тому і просять її , то в Китаю , то в Півн Кореї .
З м'ясом та сама ситуація , на словах всі такі грозниє і апасниє , а на ділі - хер кого змусиш йти у військомат . Навіть під примусом .
@Novynarnia
"Кіборг" Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта, - ЗМІ -
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
не расслабляться и додавить распад этого гниющего скопища ‼️
Чи ви вважаєте, що в парашці є лише ті ракети, яки кучма їм передав?
Чому Китай , Японія мовчать - пора вже Далекий Схід їм повертати ..
Кавказ Німеччина та Фіни - чому не повертають території свої ?
Україна візьме Кубань та Ставропілля , Слобожанщину та Сіверщину
додому поверне ........
Дуже не скоро вони оговтаються після такого!
Вони сподівалися за години окупувати Україну в вже з України, атакувати Польщу.
Але тепер, це не можливо і напад на Польшу, ймовірний лише на телешоу їх пропагандонів.
Сусіди! Не забувайте, що русаки *******.
вони прийшли просто трохи заробити, тварюги... нехай здохнуть всi в Українi
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/ https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/