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Новини Війна
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Навряд чи Росія наважиться напасти на Польщу, - президент Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає малоймовірним, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі на Польщу.

Про це він сказав в інтерв’ю польським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Президента запитали, як він оцінює нинішню безпекову ситуацію Польщі та чи є загроза з боку Росії.

"Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу - найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. У нас також є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot", - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що якщо уявити, що цей малоймовірний сценарій реалізується, проти Польщі чи іншого члена Альянсу - реакція НАТО буде швидкою і рішучою.

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"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу - то нашою армією, яка готова захищати країну, - цей ризик дуже незначний", - сказав Анджей Дуда.

Автор: 

НАТО (6408) Польща (8474) росія (64911) Дуда (770)


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Топ коментарі
+18
Поки що точно ні. А от якби вони захопили Україну, то за кілька років напали би.
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20.05.2022 09:56
+17
И мы так думали. От безумных кремлевских реваншистов можна ожидать чего угодно
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20.05.2022 09:57
+14
Хто-зна....хто-зна - це не "друга армія світу параш" - це їбанатікі... від них чого хоч можна чекати....
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20.05.2022 09:56
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Хто-зна....хто-зна - це не "друга армія світу параш" - це їбанатікі... від них чого хоч можна чекати....
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20.05.2022 09:56 Відповісти
"Сud nad Wisłą" ?

możemy powtórzyć
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20.05.2022 10:17 Відповісти


ну то вали з вєтки !
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20.05.2022 10:28 Відповісти
Этот кацапский ***** только что зарегистрировался, и тут же начал срать.
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20.05.2022 10:33 Відповісти
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20.05.2022 10:31 Відповісти
иди паси своих оленей
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20.05.2022 10:32 Відповісти
Поки що точно ні. А от якби вони захопили Україну, то за кілька років напали би.
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20.05.2022 09:56 Відповісти
И мы так думали. От безумных кремлевских реваншистов можна ожидать чего угодно
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20.05.2022 09:57 Відповісти
ми так думали безпідставно, а у Польщі є серйозні підстави так думати.
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20.05.2022 11:19 Відповісти
Да понятно что нет. Они и шведов с финами обещали военным путем перевоспитать если ье в нату захотяь, а как они заявки подали, то риторика изменилась, теперь ничего страшного нет в этом и свинособаки это ожидали. Они могут напасть на тех кто рядом и за кого никто воевать не будет.
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20.05.2022 09:57 Відповісти
отсюда вывод. Если бы англия и сша нам дали гарантии как они дали швеции с финяндий, кацапам бы пришлось отсо*ать, и на нас бы никто не напал. Но за нас никто не вступился. Оружие кинули и на том спасибо.
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20.05.2022 20:48 Відповісти
Навряд чи Росії вже є чим нападати на країну НАТО.
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20.05.2022 09:57 Відповісти
Не стоит свинособак недооценивать, оружия там до усрачки. Как и мяса.
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20.05.2022 09:59 Відповісти
Давайте почекаємо високих літніх температур. Тупі кацапи тримають південь, а це регіон, де і в мирний час були спалахи холери. А зараз, там купа трупів, що розлагаються, купа міст із зруйнованою системою водопостачання та водовідведення. А подекуди і зруйновані скотомогильники... Загальна антисанітарія пов'язана із польовими умовами...
Так що нас (точніше їх) чекають цікаві часи...
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20.05.2022 10:07 Відповісти
Цікаве зауваження. Почекаємо. 😎
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20.05.2022 18:09 Відповісти
Не зброї а старого , ще совіцького , залізяччя . Яке їм дісталося в спадок від совка . .
А по факту , їм вже навіть зараз не вистачає зброї , на війну з Україною . Тому і просять її , то в Китаю , то в Півн Кореї .
З м'ясом та сама ситуація , на словах всі такі грозниє і апасниє , а на ділі - хер кого змусиш йти у військомат . Навіть під примусом .
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20.05.2022 10:19 Відповісти
КаZZап, у тебя в слове ***** сплошные ошибки. Учи русский язык, долбень сраный.
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20.05.2022 10:35 Відповісти
напасти - можливо й ні... а от "помилково" обстріляти ракетами... хто завадить????
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20.05.2022 09:58 Відповісти
Sbjut raketi Polsa u nix mnogo Patriot stojit .Dlia Patriot Iskander raketi ne nedolzna bit problemoj
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20.05.2022 11:20 Відповісти
Анджей понимает, что Украина выстоит и делает все для этого + понимает что 2 армия мира только с гражданскими воевать умеет и тиктоки снимать
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20.05.2022 09:58 Відповісти
После "демилитаризации" в Украине рашисткая армия не факт, что на Эстонию сможет успешно напасть даже без поддержки НАТО, не говоря уже о Польше.
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20.05.2022 09:58 Відповісти
А чем ей нападать?
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20.05.2022 09:59 Відповісти
Новинарня
@Novynarnia
"Кіборг" Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта, - ЗМІ -
https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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20.05.2022 10:00 Відповісти
Звучить якось по дебільному. А можно версію подій від слідства?
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20.05.2022 10:11 Відповісти
тут миколаївська поліція спрацювала, як англійська. За диверсанта, який направляв ракети на Миколаїв закрили цілу групу військових, які цього диверсанта виявили, допитували, але він випадково впав і помер. А тих терористівя, що кожного дня обстрілюють зі Снігурівки Миколаїв, катують місцевить не можна заарештувати? Чи туди сцикотно їхати, хай спочатку такі як Галактіонов звільнять, затримують всіх злочинців, а тоді доблесниє слідчі займуться тим, як вони нелагідно знищували кацапню. Скільки це може творитися? Це все від того, що не понесли покарання за фальшування справ і незаконне затримання Ріфа, генералів Марченко і Павловського, а ще про сотні, а можливо і більше ми і не знаємо. Сьогодні війна чи ні? Кацап і його тут терористи вороги чи ні?
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20.05.2022 11:16 Відповісти
Кишка тонка...
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20.05.2022 10:00 Відповісти
Від польського Дуди потягнуло заявами аналогічно тим, котрі робили "зе владні" міністри оборони. керівники самої"зеленої" партії в Україні перед початком війни,
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20.05.2022 10:06 Відповісти
а от тебя потянуло тупизмом, Дуда президент Польши и его заявления пусть оценивают граждане Польши
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20.05.2022 10:11 Відповісти
Кацап, мы будем оценивать кого захотим! Ты просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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20.05.2022 11:47 Відповісти
Крысеныш на сильных не нападает, оно и на Украину напало бо думало тут за три дня как в Крыму, и цветочки оккупантам с парадом и тд и тп, а оно вон как, 2-я недоармия опозорилась на весь мир
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20.05.2022 10:06 Відповісти
Ну всеодно готуватись полякам потрібно, ніхто не знає, коли у ******* заплановано знову попробувати здати інтереси країни, коли буде Майдан-3 проти вилупка, рашка може надавити, тоді полякам потрібно буде захищати Європу
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20.05.2022 10:06 Відповісти
Цей вислів нагадує " граблі"
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20.05.2022 10:08 Відповісти
Сейчас москали могут творить что хотят и пугать запад ЯО. При прямом нападении на страну Нато, у блока уже не будет выбора и москали потеряют свой "пугательный" козырь. А на сколько они бы тупыми ********** небыли, они должны понимать чем грозит война с мощнейшим военным блоком.
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20.05.2022 10:09 Відповісти
В кацапии все отморозки и маразматики - потому момент идиотизма исключать нельзя.

не расслабляться и додавить распад этого гниющего скопища ‼️
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20.05.2022 10:10 Відповісти
па-раша вже випустила 80% своїх ракет по Україні. На польщу їй уже нічим нападати. Так що хай поляки нам будуть споковічно вдячні за те що ми вистояли, і ті дві тисячі ракет не полетіли по польщі, а полетіли по Україні.
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20.05.2022 10:11 Відповісти
Кацапи витратили десь дві тисячи ракет, а до цього, лише Кучма віддав параші під три тисячи!
Чи ви вважаєте, що в парашці є лише ті ракети, яки кучма їм передав?
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20.05.2022 10:15 Відповісти
Використано майже усі ракети, що було можливо доукомплектувати. На ********** немає механізму забезпечення належного зберігання. І не було. І не буде. Ніколи. Від слова завжди.
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20.05.2022 10:29 Відповісти
Моя Вам порада: не слухайте дурнів типу Арестовича!
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20.05.2022 13:24 Відповісти
чим та кому нападати -всю армію вщент розбила Україна

Чому Китай , Японія мовчать - пора вже Далекий Схід їм повертати ..

Кавказ Німеччина та Фіни - чому не повертають території свої ?

Україна візьме Кубань та Ставропілля , Слобожанщину та Сіверщину

додому поверне ........
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20.05.2022 10:12 Відповісти
Это скабеева/соловьев стайл. Всю армию разбили, победили и тд. Война только началась и надо трезво смотреть на вещи, а не нести чущь как пропагандоны кремля.
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20.05.2022 10:14 Відповісти
У Пу были планы захватить Украину, превратить её в подконтрольную себе ********, типа днр, только гигантскую, превратить всех украинцев в рабов, забрить из Украины несколько миллионов в армию этой ********, но которая по сути будет подчинятся Кремлю, и вот это вот всё бросить на Европу, и не только на Польшу. Если Орбан думает, что его это не касается, потому что он в хороших отношениях с Пуйлом, то он сильно ошибается. Профит явный - Пу будет говорить, что "это не мы", а по сути это будет воевать росиийская империя, только под видом такого своего агломерата "малоросских народных ризбубоиг с миллионом - другим переодетых российских солдатов+ ОДКБ". Европе мало не покажется.
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20.05.2022 10:12 Відповісти
Якщо Україну не пройде, звісно не нападе. Тому допомога нам - це перемога і для вас.
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20.05.2022 10:12 Відповісти
Кацапи витратили в Україні більше техніки, чим Польща має на озброєні.
Дуже не скоро вони оговтаються після такого!
Вони сподівалися за години окупувати Україну в вже з України, атакувати Польщу.
Але тепер, це не можливо і напад на Польшу, ймовірний лише на телешоу їх пропагандонів.
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20.05.2022 10:13 Відповісти
Дійсно нам треба зрозуміти, що рашка, як та акула із загнутими зубами. Але дехто з українців вже втомився від війни, сподіваються їздити не на Азовське море, а в Турцію чи Єгипет. Війна не буде переможною, якщо не буде достатньо патріотів, що готові віддати своє життя на фронті, терпіти економічні проблеми багато років, а корупціонер не зрозуміють, що якщо вони продовжать так само грабувати країну та її народ, то ми станемо придатком рашки
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20.05.2022 10:34 Відповісти
Кожен корупціонер свято вірить, що хто-хто, а він "прилаштується до корита" за будь-якої влади. Чи "на крайняк" буде "спочівати на лаврах" - завдяки "нажитому нєпасільним трудом".
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20.05.2022 10:52 Відповісти
Звичайно, що не нападуть, а от кинути кілька бімб чи запустити ракети по Польщі, як би не навмисно, можуть. Хоча б для того, щоб перевірити реакцію поляків та НАТО.

Сусіди! Не забувайте, що русаки *******.
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20.05.2022 10:38 Відповісти
То були б їх останні бімби.
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20.05.2022 11:00 Відповісти
руzzкая ***..я ****..й за своим кораблем
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20.05.2022 10:51 Відповісти
Так, яко воно отримало тисячу підсрачників в Україні, враховуючи, що кожен третій мудак зливає наші пощиції, то в Польщі, навіть без НАТО отримає кілок в горло - ніколи не нападе. А ще якщо два постріли зробить НАТО в бік Московії, то оленєвод і пуйло повісяться в бункері. Воног тілтьки буде скулити, погрожувати, шантажувати і підкуповувати, тих, хто спокушається на гроші. Така політика московитів була ще при ваньку грозному, така залишилася і сьогодні.
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20.05.2022 10:58 Відповісти
От рашки все можно ожидать. Самолет президента не постеснялись взорвать.
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20.05.2022 11:06 Відповісти
Якщо Україна програє, то маючи в складі армії московії ЗСУ, звісно що нападе. Тому давайте краще зараз йому натовчемо.
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Вот именно. Если Раша поглотит Украину, то получит в своё распоряжение многомиллионную армию украинцев. И тогда точно нападёт на Европу.
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20.05.2022 11:13 Відповісти
Варто сказати )(.йлу що поляки готують квіти для зустрічі асвабадітєлєй, і Дуда прозріє.
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20.05.2022 11:16 Відповісти
после нападения ********* на УКРАИНУ я уже ничему не удивлюсь
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20.05.2022 11:31 Відповісти
панове, пишiть сюди цим бурятам, питайте за що вони здихають, навiщо прийшли за тисячi кiлоиетрiв вбивати в Україну ?

вони прийшли просто трохи заробити, тварюги... нехай здохнуть всi в Українi

https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/ https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/

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20.05.2022 15:53 Відповісти
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20.05.2022 15:54 Відповісти
 
 