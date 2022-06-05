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Російські військові обстріляли центр Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

4 травня центральна частина Донецька була обстріляна артилерією. Росіяни умисно відкрили вогонь по місту, аби створити "картинку" для ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації. 

Ввечері пропагандистські ЗМІ повідомили, що "у Донецьку пролунала серія вибухів … ЗСУ випустили 40 снарядів із "Граду", удар припав по центру міста". Проте, за інформацією ЦПД,  самі ж очевидці з окупованого Донецька підкреслюють, що обстріл ведуть саме російські окупанти:

  • "стріляють з Куйбишевського району, пролітає над Ворошилівським і падає в Калинінському"
  • "в Калинінському приліт, з Макіївки виліт, все очевидно"
  • "вильоти були з Макіївки Східний Батман 8шт.""люди потроху починають розуміти, що відбувається і потрібно їх знову переконати, що Україна погана"

Читайте також: Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

"Загалом, дії пропагандистів мають на меті залякування жителів окупованих територій та виправдання "спецоперації", і ще раз підкреслюють цинічність загарбників, що готові обстрілювати цивільне населення заради чергового новинного заголовку", - зазначили у ЦПД.
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Топ коментарі
+31
Вата, как дела?
После 24 февраля жить стало лучше, жить стало веселее?
Товарищ путин так и обещал...
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05.06.2022 13:58
+28
Якось так.
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05.06.2022 13:50
+27
Куйбышевский, калининский, ворошиловский... Тьху, пля.
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05.06.2022 13:58
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Это их трудности.
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05.06.2022 13:42 Відповісти
Якось так.
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05.06.2022 13:50 Відповісти
Вова , @башь их @лять! (с)
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05.06.2022 13:50 Відповісти
- нічого не поробиш , що може ще принести "руський мір" окупованим територіям ...
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05.06.2022 13:53 Відповісти
Яащо це правда, тоді таки жаль, що: 1. мало кацапи влупили; 2. не наші снаряди 😁 А в цілому так і треба, - надапафффтарить 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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05.06.2022 13:54 Відповісти
Вата, как дела?
После 24 февраля жить стало лучше, жить стало веселее?
Товарищ путин так и обещал...
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05.06.2022 13:58 Відповісти
Куйбышевский, калининский, ворошиловский... Тьху, пля.
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05.06.2022 13:58 Відповісти
Саме це і сприяло консервуванню совка у головах мєстних.
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05.06.2022 15:22 Відповісти
Знов укропська сміттєвозка з мінометом шастає по Юзівці.
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05.06.2022 14:01 Відповісти
А Мацкву для картинки они обстрелять не хотят? Когда уже рязанский сахар завезут в московские многоэтажки?
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05.06.2022 14:05 Відповісти
Даунбаситы начинают задавать вопросы куда подевались все ихние мужики. Ну вот рашисты видимо показали что или заткнитесь или будет еще хуже
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05.06.2022 14:08 Відповісти
Зараз поїм і висловлю стурбованість.
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05.06.2022 14:08 Відповісти
Хто би мав сумніви?) Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі Дмитра Антипова
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05.06.2022 14:10 Відповісти
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05.06.2022 14:11 Відповісти
Пчелы покусали беднягу
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05.06.2022 14:15 Відповісти
Он тужится...
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05.06.2022 14:28 Відповісти
Згадався старий анекдот:
- Ведмедику, це ти?
- Ні, я мишка, просто какаю
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05.06.2022 14:47 Відповісти
Скоро ряха в объектив не влезет..
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05.06.2022 14:29 Відповісти
Та POHUY, якось тепер на нього. Сам обрав таке відношення до себе колись
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05.06.2022 14:44 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/styler.rbc.ua/ukr/tsirk/debaty-2019-koshevoy-vyshel-stsenu-maternom-1555696573.html/amp
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05.06.2022 14:48 Відповісти
Зато бєз біндєр.
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05.06.2022 14:10 Відповісти
Бажали рюззькій "мір" й отримали. Мрії збуваються.
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05.06.2022 14:26 Відповісти
Уже пора и по Воронежу въ...бать для картинки!😀
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05.06.2022 14:42 Відповісти
Судячи постріли рашки по Донецьку , визивае в жителів еферію і вони кидаються з зброєю на українців ..на стільки вони зациклені на руськом мире? Чи так повинуються вожаку ** стаі путіну?… т
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05.06.2022 15:08 Відповісти
В 14 коли вся Україна , вийшла на майдан , щоб позбутися корупції , насильства в міліцейських структурах…, в східних регіонах виник протест …))? В їх завилинах появився казковий Бандера,.і викрики росссія , росссія ….як можна насильника призивати в свій дім??Цікаво тепер вони осознали чи ні?? Продовжують проглочувати наркотик руського мира?
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05.06.2022 15:16 Відповісти
Який процент там свідомих, тих хто за західний розвиток, за незалежну Україну?Багато прозріло??Деякі стали патріотами , хто міг навіть про це подумати ..е ще ті хто мають ілюзію про братерство з злом • , з руським миром.
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05.06.2022 15:21 Відповісти
не ..это все бендеры ..я проверял..со львова кинули нано грады на 1000 км прям с логова шухевича..атам визитки яроша все в сале и пахнет чесноком..да точно ..они..
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05.06.2022 19:56 Відповісти
 
 