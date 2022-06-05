ВСУ ликвидировали генерал-майора армии РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

5 июня в Украине ликвидирован российский генерал-майор Роман Кутузов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 05.06.2022