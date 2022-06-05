ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

5 червня в Україні ліквідовано російського генерал-майора Романа Кутузова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

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