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ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

5 червня в Україні ліквідовано російського генерал-майора Романа Кутузова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm 01

Також дивіться: ЗСУ ліквідували чергову партію рашистів з офіцерськими званнями. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+114
Какая прекрасная новость, надеюсь поедет домой кусками, в собственном соку.
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05.06.2022 19:13
+86
Демілітаризований!
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05.06.2022 19:14
+63
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05.06.2022 19:15
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Какая прекрасная новость, надеюсь поедет домой кусками, в собственном соку.
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05.06.2022 19:13 Відповісти
Демілітаризований!
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05.06.2022 19:14 Відповісти
як це добре.
а Жданов розказав, що перший корабель із американською військовою допомогою по ленд-лізу розвантажується у Швеції сьогодні.
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05.06.2022 19:14 Відповісти
"" а Жданов розказав, що перший корабель із американською військовою допомогою по ленд-лізу розвантажується у Швеції сьогодні. ""

Я так зрозумів,що 24 лайкіста згодні з тим ,що жданов "злив" цю інфу.....
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05.06.2022 20:06 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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05.06.2022 19:14 Відповісти
Не свиней, свини здесь не причём, а вот с.винособак, - это правильно будет.
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05.06.2022 21:13 Відповісти
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05.06.2022 19:15 Відповісти
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05.06.2022 19:36 Відповісти
Не боевые, а дурные - дело не в том, чтобы погибнуть, а в том, чтобы хорошо воевать, но для этого голову нужно иметь, а не Zопу вместо неё.
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05.06.2022 19:18 Відповісти
Рискуют там а гибнут не там и не те.
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05.06.2022 19:36 Відповісти
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05.06.2022 19:19 Відповісти
Кого ты хочешь впечатлить своим бредом и абсурдом,кацапский урод?
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05.06.2022 19:20 Відповісти
У них средние офицеры тупые - могут только по плацу строевым шагом ходить и бухать.
У нас - все средние офицеры с боевым опытом 8 лет. Каждый капитан, майор или подполковник.
Поэтому у нас подполковник, и даже майор батальйон в бой ведет. А у них - генерал.
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05.06.2022 19:22 Відповісти
русский,это потому, шо ваше стадо живет в 17-м веке.
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05.06.2022 19:25 Відповісти
Представьте себе Шойгу, Герасимова или Конашенкова в окопах. Те, которые гибнут едут трясти лампасами и разбираться почему орки в атаку не идут. Залужного, Марченко и других в окопах представить можно. Они там в начале карьеры и находились. А вот лично поднимать в атаку наших, которые мечтают освободить свою землю и защитить свои семьи необходимости нет. А даже наоборот, временами надо останавливать от бессмысленных атак. Вот и потерь среди наших генералов нет
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05.06.2022 19:27 Відповісти
Это результат отсутствия в российской армии института сержантов.
Нет, сержанты, конечно, имеются, но это просто талпайопы с лычками на погонах. Те же солдаты.
А сержантов , как отдельный армейский корпус, особая прослойка,нет
Такого, как в американской армии, что солдаты получают приказы только от сержантов, а те от офицеров, в России не прижилось. В американской армии немыслимо, чтобы майор ставил задачу рядовым, а в российской типичное дело. Поэтому офицеры, которых вздрючили в штабах, и вынуждены лезть на передовую.
Как в старом анекдоте:
Генерал проверяет воинскую часть.
- Полковник, чего это у вас солдаты туда-сюда шляются по территории. Поставьте здесь деревянный шлагбаум или толкового майора.
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05.06.2022 19:29 Відповісти
по-другому нельзя, чтобы отправить на захватническую войну кацапам нужно сначала собрать и обучить толпу безмозглых мародеров-убийц, желательно бесплатно, потом отправить в нужном направлении "захватывать землю", желательно не вглубь, толпой, чтобы не разбегались и стреляли куда скажут. так что слишком умных там явно не будет. ну или платить им нужно соответственно и не в рублях (вот эти вот всякие "чвк" и то такую толпу отморозков тоже собрать тяжело). в общем сама структура гнилая со всех сторон, но - толстая, поэтому пока еще стоит.
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05.06.2022 22:32 Відповісти
Ещё одной гнилой мразью меньше. Слава ЗСУ!
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05.06.2022 19:15 Відповісти
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05.06.2022 19:15 Відповісти
Оригіналу пощастило більше: він втратив лише око.
Копія виявилася менш вдалою…
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05.06.2022 19:16 Відповісти
Кутузова замочили, "Москву" сожгли.
Такие люди в наше время: мы козаки - не вы.
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05.06.2022 19:17 Відповісти
А когда уже наконец то замочат сраного карлика ху#ла???
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05.06.2022 21:20 Відповісти
Хай приїде на Донбас і його потішать.
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05.06.2022 21:48 Відповісти
кутузова ликвидировали, а что делать с петровым, ивановым,?
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05.06.2022 19:18 Відповісти
Жаль, что Наполеон не дожил...)
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05.06.2022 19:18 Відповісти
Символічне прізвище! Біс!!!
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05.06.2022 19:19 Відповісти
"москву" спалили, Кутузова вбили.
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05.06.2022 19:50 Відповісти
Як казала сова з мультика про Вінні-пуха, прєлєсно, прєлєсно...
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05.06.2022 19:19 Відповісти
Не отступил вовремя.
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05.06.2022 19:20 Відповісти
Ехал в Украину демилитализировать украинцев а оказался сам демилитализированный
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05.06.2022 19:21 Відповісти
Напился...упал...сдох.
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05.06.2022 19:21 Відповісти
"упал с лестницы"
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05.06.2022 19:25 Відповісти
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05.06.2022 19:22 Відповісти
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05.06.2022 19:28 Відповісти
если на ютубе выложать зарытие тела, надо будет выразить "соболезнования" ))
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05.06.2022 19:22 Відповісти
Вот это да!!!!Давненько такого трофея небыло
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05.06.2022 19:22 Відповісти
Otlycnaja novost.
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05.06.2022 19:24 Відповісти
Здоровья погибшему генералу. Я, пожалуй, пойду смотреть футбол сборной. Всем хорошего вечера!!!
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05.06.2022 19:25 Відповісти
...І це пише українець у воюючій країні (я це до того, що нам війна війною...)
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05.06.2022 20:38 Відповісти
Браво ЗСУ, дякуємо Вам за службу та захист Батьківщини України, так тримати - всіх нациків москалів відправляйте прямо у Пекло !!!
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05.06.2022 19:25 Відповісти
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05.06.2022 19:25 Відповісти
Не по темі , хто може поділитись зсилкою на матч України
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05.06.2022 19:25 Відповісти
Кутузова спрашивают: "Михаил Илларионович, а где вы потеряли глаз? Наверное в сражении с французами?" - "Нет, господа! Иду я как-то мимо сумасшедшего дома, слышу - кричат: "Пятнадцать! Пятнадцать" Я подошёл поближе, чтоб узнать в чём дело - а мне палкой в глаз ткнули и кричат "Шестнадцать! Шестнадцать!""
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05.06.2022 19:26 Відповісти
Фашисты в России, смотри нэ пэрэпутай...

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05.06.2022 19:27 Відповісти
Дуплетом...
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05.06.2022 19:28 Відповісти
Бывал я в девушке с фамилией Кутузова. С Жуковой было бы поинтересней
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05.06.2022 19:33 Відповісти
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05.06.2022 19:27 Відповісти
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05.06.2022 19:27 Відповісти
А Суворов коли буде?
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05.06.2022 19:27 Відповісти
в следующей серии - "переход суворова через северский донец" ))
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05.06.2022 19:33 Відповісти
Также ВСУ ликвидировали генерал-майора рабZZei...летуна в районе Попасной...фишка в том что этот летчик был в отставке...долетался Гагарин..
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05.06.2022 19:28 Відповісти
"А де зараз "Кутузов"?
Нема, сусіди отруїли, він їх курей погриз ..."

("Діана" Л. Подерв'янський.)
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05.06.2022 19:29 Відповісти
Да какая нахрен разница! Умер, шмумер, лишь бы был здоров!
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05.06.2022 19:29 Відповісти
Москва сгорела, Кутузова убили. Что-то не то происходит, подумал бы император Александр I во время войны с Наполеоном
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05.06.2022 19:36 Відповісти
Какая прекрасная возможность сейчас в российской армии молодым лейтенантам сделать головокружительную карьеру и быстро стать генералом! Правда ненадолго. 😉
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05.06.2022 19:39 Відповісти
Что-то непонятное . А генерал-лейтенант Роман Бердников ? Или какой-то кутузов всё-таки что-то перепутал ?
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05.06.2022 19:40 Відповісти


Illya Ayzin

@Illya_Ayzin

05.06.2022 в Україні загинули Командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу рф генерал-лейтенант Роман Бердников. Командувач армійським корпусом так званої "днр" генерал-майор Роман Кутузов.
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05.06.2022 19:55 Відповісти
Два різних Романа оба здохли:

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05.06.2022 19:58 Відповісти
"фейк" ! ..єто его путін лічно растрєлял .)
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05.06.2022 19:40 Відповісти
Хенералу з майором повинно бути абідна! Доки був живий, від простого рядового ваньки його відділяло провалля, яке тй ванька ніколи не зміг би подолати, щоб добитися всіх тих ніштяків, які мав хенерал. Але зашкварення дало ваньці шанс зрівнятися з хенералом - гнити булуть одинаково.
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05.06.2022 19:41 Відповісти
В 2021 в РФ было 70 генералов. Похоже, 20 % из них утилизированы в Украине.
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05.06.2022 19:48 Відповісти
Денацифицированы.
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05.06.2022 21:18 Відповісти
Яке прикре самогубство в Україні! Казали ж вам орки - не нагнітайте !!!
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05.06.2022 19:48 Відповісти
У него 2-глаза Made in China , Как всегда фуфель. У кацапов все не оригинал все Фуфло..
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05.06.2022 19:51 Відповісти
Показал личный пример.
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05.06.2022 20:04 Відповісти
Учитывая фамилию, весьма символично.
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05.06.2022 20:05 Відповісти
Але вже ніколи не буде фельдмаршалом!
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05.06.2022 22:10 Відповісти
Это ВСУ, смотри не перепутай, Кутузов!
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05.06.2022 20:05 Відповісти
Та шо ж такоє!
Вот, нікагда ж такова нєбила, і вот апять
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05.06.2022 20:09 Відповісти
Ще б адмірала Ушакова та пару Суворових.
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05.06.2022 20:12 Відповісти
Натуральная паганялово мардвы было ушкуев - лодочник.
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05.06.2022 21:23 Відповісти
Колорадку в кулек не забыли положить?
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05.06.2022 20:19 Відповісти
Спрашивается ,ради чего ! ,,от лейтенанта до генерала по всяким ,,*******,, в месте с семей мучились по в/ч служили и дослужились до генерала что би погибнуть в Украине ради *****!!! а предидущий ,,летун,,вообще на пенсии уже бил! Придет время и ви свои медальки спрячите( за крим и рим) потому что прозреете и ******* что ви натворили!!!
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05.06.2022 20:39 Відповісти
Товстозада вдовушка буде картинно ридати а вголові лаве рахувати )
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05.06.2022 20:55 Відповісти
Покурил там где не надо ...раздался хлапок......КУРЯГА
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05.06.2022 21:22 Відповісти
странно а чего у него два глаза насколько я помню у него был один глаз , не порядок надо было исправить.
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05.06.2022 21:52 Відповісти
О ще одного депутінізірували,херою мавзолєя!
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05.06.2022 23:05 Відповісти
рашистське лайно, гори у пеклi !
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05.06.2022 23:45 Відповісти
рашистське лайно, гори у пеклi !

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05.06.2022 23:47 Відповісти
Уже с Лениным выступает!
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06.06.2022 12:15 Відповісти
Суворову приготовиться. Макаров не суйся без очереди. Соблюдай ранжир.😁
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06.06.2022 02:23 Відповісти
А ви казали... Є в орків хароші генерали, є...
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06.06.2022 11:14 Відповісти
Одноглазому глаз на жопу натянули!
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06.06.2022 12:17 Відповісти
 
 