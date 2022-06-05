37 487 88
ЗСУ ліквідували генерал-майора армії РФ Кутузова, - InformNapalm. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
5 червня в Україні ліквідовано російського генерал-майора Романа Кутузова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
Топ коментарі
+114 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар05.06.2022 19:13
+86 Александр Юр
показати весь коментар05.06.2022 19:14
+63 Владислав Васильченко
показати весь коментар05.06.2022 19:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а Жданов розказав, що перший корабель із американською військовою допомогою по ленд-лізу розвантажується у Швеції сьогодні.
Я так зрозумів,що 24 лайкіста згодні з тим ,що жданов "злив" цю інфу.....
У нас - все средние офицеры с боевым опытом 8 лет. Каждый капитан, майор или подполковник.
Поэтому у нас подполковник, и даже майор батальйон в бой ведет. А у них - генерал.
Нет, сержанты, конечно, имеются, но это просто талпайопы с лычками на погонах. Те же солдаты.
А сержантов , как отдельный армейский корпус, особая прослойка,нет
Такого, как в американской армии, что солдаты получают приказы только от сержантов, а те от офицеров, в России не прижилось. В американской армии немыслимо, чтобы майор ставил задачу рядовым, а в российской типичное дело. Поэтому офицеры, которых вздрючили в штабах, и вынуждены лезть на передовую.
Как в старом анекдоте:
Генерал проверяет воинскую часть.
- Полковник, чего это у вас солдаты туда-сюда шляются по территории. Поставьте здесь деревянный шлагбаум или толкового майора.
Копія виявилася менш вдалою…
Такие люди в наше время: мы козаки - не вы.
Нема, сусіди отруїли, він їх курей погриз ..."
("Діана" Л. Подерв'янський.)
Illya Ayzin
@Illya_Ayzin
05.06.2022 в Україні загинули Командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу рф генерал-лейтенант Роман Бердников. Командувач армійським корпусом так званої "днр" генерал-майор Роман Кутузов.
Вот, нікагда ж такова нєбила, і вот апять