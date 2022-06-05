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Северодонецк (602) 57 отдельная мотопехотная бригада (94)

Воины 57-й ОМБр уничтожают россиян в Северодонецке. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожают оккупантов в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Уничтожение орков в городе Северодонецк", – подчеркивается в сообщении.
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Топ комментарии
+32
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05.06.2022 20:43
+30
57-й ОМБр-респект...
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05.06.2022 20:10
+21
Вся Україна слідкує,щоб кацапи знайшли тут свою смерть.Дякую Збройним Силам.
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05.06.2022 20:19
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57-й ОМБр-респект...
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05.06.2022 20:10 Ответить
Вся Україна слідкує,щоб кацапи знайшли тут свою смерть.Дякую Збройним Силам.
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05.06.2022 20:19 Ответить
Вату нужно жечь!.....
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05.06.2022 20:29 Ответить
Количество хороших кацапов растет. Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.06.2022 20:31 Ответить
Знаете что расстраивает? Наши накоцали уже кучу генералов, а такая мразь. как Ходаковский еще живой. Наверное так же воюет как дондонавцы.
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05.06.2022 20:34 Ответить
https://t.me/dvuhsoty/191 Прівєт Чіта, прівєт Улан Удеее
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05.06.2022 20:36 Ответить
Слава Супер Героям ЗСУ И НИЗКИЙ ПОКЛОН 🙏🙏🙏‼️❤️💙💛
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05.06.2022 20:36 Ответить
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05.06.2022 20:37 Ответить
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05.06.2022 20:43 Ответить
Це добре, що вони Бандерівець пишуть з великої літери, поважають.
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05.06.2022 21:36 Ответить
Всё, этого сосуна сухого оленьего писюна и потребителя ягеля с сухими мухоморами шанамы отпоют. И напишут барсучьим говном на ёлке - тут типа отпели по всем канонам щаманизма, с сожжением крысиного хвоста и дохлой жабы Вову Ананова.
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05.06.2022 21:56 Ответить
Музика - Бетховена, слова - народні!
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05.06.2022 20:40 Ответить
«Алегро з вогнем»
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05.06.2022 21:35 Ответить
57 - The Best
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05.06.2022 20:42 Ответить
Сегодня у свинособак генеральный день. На концерт Кабзона идут одни генералы.
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05.06.2022 20:42 Ответить
Прямиком в вип ложу
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05.06.2022 20:59 Ответить
Бетговену - респект!
Кацапам - смерть!
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05.06.2022 21:04 Ответить
О, Бурят здох

А голоне' що ім'я Великого Степана Андрійовича написав з Великої
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05.06.2022 23:35 Ответить
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06.06.2022 07:48 Ответить
 
 