Воины 57-й ОМБр уничтожают россиян в Северодонецке. ВИДЕО

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожают оккупантов в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Уничтожение орков в городе Северодонецк", – подчеркивается в сообщении.