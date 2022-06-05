Воины 57-й ОМБр уничтожают россиян в Северодонецке. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожают оккупантов в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Уничтожение орков в городе Северодонецк", – подчеркивается в сообщении.
Топ комментарии
+32 Paul Foxen
показать весь комментарий05.06.2022 20:43
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий05.06.2022 20:10
+21 Сум
показать весь комментарий05.06.2022 20:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кацапам - смерть!
А голоне' що ім'я Великого Степана Андрійовича написав з Великої