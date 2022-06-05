Воїни 57-ї ОМБр нищать росіян у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка нищить окупантів у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Знищення орків в місті Сєвєродонецьк", - підкреслюється у повідомлненні.