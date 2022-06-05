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Сєверодонецьк (475) 57 окрема мотопіхотна бригада (94)

Воїни 57-ї ОМБр нищать росіян у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка нищить окупантів у Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

 "Знищення орків в місті Сєвєродонецьк", - підкреслюється у повідомлненні.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
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05.06.2022 20:43
+30
57-й ОМБр-респект...
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05.06.2022 20:10
+21
Вся Україна слідкує,щоб кацапи знайшли тут свою смерть.Дякую Збройним Силам.
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05.06.2022 20:19
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57-й ОМБр-респект...
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05.06.2022 20:10 Відповісти
Вся Україна слідкує,щоб кацапи знайшли тут свою смерть.Дякую Збройним Силам.
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05.06.2022 20:19 Відповісти
Вату нужно жечь!.....
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05.06.2022 20:29 Відповісти
Количество хороших кацапов растет. Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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05.06.2022 20:31 Відповісти
Знаете что расстраивает? Наши накоцали уже кучу генералов, а такая мразь. как Ходаковский еще живой. Наверное так же воюет как дондонавцы.
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05.06.2022 20:34 Відповісти
https://t.me/dvuhsoty/191 Прівєт Чіта, прівєт Улан Удеее
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05.06.2022 20:36 Відповісти
Слава Супер Героям ЗСУ И НИЗКИЙ ПОКЛОН 🙏🙏🙏‼️❤️💙💛
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05.06.2022 20:36 Відповісти
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05.06.2022 20:37 Відповісти
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05.06.2022 20:43 Відповісти
Це добре, що вони Бандерівець пишуть з великої літери, поважають.
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05.06.2022 21:36 Відповісти
Всё, этого сосуна сухого оленьего писюна и потребителя ягеля с сухими мухоморами шанамы отпоют. И напишут барсучьим говном на ёлке - тут типа отпели по всем канонам щаманизма, с сожжением крысиного хвоста и дохлой жабы Вову Ананова.
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05.06.2022 21:56 Відповісти
Музика - Бетховена, слова - народні!
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05.06.2022 20:40 Відповісти
«Алегро з вогнем»
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05.06.2022 21:35 Відповісти
57 - The Best
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05.06.2022 20:42 Відповісти
Сегодня у свинособак генеральный день. На концерт Кабзона идут одни генералы.
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05.06.2022 20:42 Відповісти
Прямиком в вип ложу
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05.06.2022 20:59 Відповісти
Бетговену - респект!
Кацапам - смерть!
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05.06.2022 21:04 Відповісти
О, Бурят здох

А голоне' що ім'я Великого Степана Андрійовича написав з Великої
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05.06.2022 23:35 Відповісти
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06.06.2022 07:48 Відповісти
 
 