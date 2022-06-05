Воїни 57-ї ОМБр нищать росіян у Сєверодонецьку. ВIДЕО
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Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка нищить окупантів у Сєверодонецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Знищення орків в місті Сєвєродонецьк", - підкреслюється у повідомлненні.
Топ коментарі
+32 Paul Foxen
показати весь коментар05.06.2022 20:43
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+21 Сум
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