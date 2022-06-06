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Взрывы раздаются в Николаеве, угроза артобстрела, - мэр Сенкевич
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В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят пройти в укрытия
Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев! Угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте "правило двух стен"!" – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Корабельный район Николаева, трое погибших, четверо раненых, - мэр Сенкевич. ФОТО
Топ комментарии
+9 Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий06.06.2022 10:39
+8 Катерина 2abff6e7
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+5 Валентина Саюн
показать весь комментарий06.06.2022 10:32
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Всё потому, что он начал нравиться украинцам намного больше Зеленский. АП быстро сделало вывод и Киму была дана команда заткнуться и исчезнуть из эфиров. А т.к. Ким - обычный назначенец, то он, естественно, эту команду выполнил.