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Взрывы раздаются в Николаеве, угроза артобстрела, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаеве раздаются взрывы, жителей просят пройти в укрытия

Об этом в Telegram сообщил глава города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев! Угроза артобстрела! В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте "правило двух стен"!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли Корабельный район Николаева, трое погибших, четверо раненых, - мэр Сенкевич. ФОТО
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Топ комментарии
+9
Генерал Марченко заявив, що коли він прибув у Миколаїв для організації оборони міста там не було жодного блокпоста. чи бодай окопу. Координація між силовими структурами була відсутня. а це повинен був організувати саме Кім. Після такої ситуації його треба було звільняти з посади. Зе цього не зробив. Можливо тому. що вони просто товарищі по цеху гумору.
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06.06.2022 10:39
+8
Та ну, що ви таке пишете, загроза є лише для Києва, ну ви що, який такий Миколаїв, ні не чули.
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06.06.2022 10:13
+5
Кім і Зеленський це дві рівні не компетентні особи.
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06.06.2022 10:32
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Відповім, як відповіли Садовому -ППО є в кожному місті, працюйте,а не фіксуйте
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06.06.2022 10:08 Ответить
Какое ПВО?! Бьют из артеллерии по городу. Написано же.
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06.06.2022 10:36 Ответить
Якщо б'ють з артилерії по місту, тоді виникає просте питання, хто здав південь і в часності Херсон, звідки б'ють по Миколаєву? Суспільство має про це інформацію? Чому ніхто не виступає із слідчої групи і не коментує зради тих і тих-то генералів, які втекли і не видали зброю? Чому і хто не підірвав Чонгар і Каланчак? Чи це тайна слідства, по Порошенко бачиш тайни немає, все, що бреше медведчук, кум путіна і бізнес-партнер Коломойського-Зеленського (телеканал 1+1), розповідається, а точніше перебрешується, щоб відволікти увагу суспільства, бо вони залишилися без Херсона, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, ті інших південнних міст, портів і всієї інфраструктури - баз відпочинку. Хто це зробив?
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06.06.2022 11:21 Ответить
Та ну, що ви таке пишете, загроза є лише для Києва, ну ви що, який такий Миколаїв, ні не чули.
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06.06.2022 10:13 Ответить
Дурниць не пишіть.Відкрийте карту повітряних тривог.Зараз тривога в Дніпропетровській,Кіровогродській,Миколаївській,Київській,Полтавській,Черкаській ,Луганській областях.
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06.06.2022 10:41 Ответить
не нужно делить на города, опасность обстрелов и налетов по всей Украине.
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06.06.2022 10:46 Ответить
Заметили, что Ким исчез из эфиров?
Всё потому, что он начал нравиться украинцам намного больше Зеленский. АП быстро сделало вывод и Киму была дана команда заткнуться и исчезнуть из эфиров. А т.к. Ким - обычный назначенец, то он, естественно, эту команду выполнил.
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06.06.2022 10:23 Ответить
Кім і Зеленський це дві рівні не компетентні особи.
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06.06.2022 10:32 Ответить
Ким исчез из эфиров,т к Марченко перевели и ему больше не на чем хайповать...спросите его про Марченко -он вас сразу забанит
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06.06.2022 10:40 Ответить
А хто взагалі такий "героїчний" Кім і що він зробив для Миколаєва? Він виключно піарився на результатах роботи генерала Марченка, а коли рашисти перебили водовід на місто, то відразу здувся.
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06.06.2022 10:48 Ответить
Мені цікаво, а чим це Кім почав подобатися українцям? Що він такого особливого зробив? Попіарився на Чорнобаївці, яку знищила артилерія Марченко? А чули що говорив Марченко, що коли він приїхал в Миколаїв 24.02.2022 року то не побачив жодного окопу, жодного блокпоста і жодної комунікації між силовиками і владою, то Кім також приїхав 24.02.2022 року, чи там був весь час і мав займатися цими питаннями? Кого Ви дурите і навіщо? До осені недалеко, а там нарід лоб в лоб вдариться об проблеми які три роки про@обували і Боневтіки і Кіми і інші єлдаки.
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06.06.2022 12:07 Ответить
Генерал Марченко заявив, що коли він прибув у Миколаїв для організації оборони міста там не було жодного блокпоста. чи бодай окопу. Координація між силовими структурами була відсутня. а це повинен був організувати саме Кім. Після такої ситуації його треба було звільняти з посади. Зе цього не зробив. Можливо тому. що вони просто товарищі по цеху гумору.
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06.06.2022 10:39 Ответить
Ситуация с Николаевом какая то странная его практически бомбят 24/7 с водой проблема. А обещают освободить Херсон...
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06.06.2022 12:55 Ответить
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06.06.2022 14:55 Ответить
 
 