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Вибухи лунають у Миколаєві, загроза артобстрілу, - мер Сєнкевич
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У Миколаєві лунають вибухи, жителів просять пройти до укриттів.
Про це у Telegram повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаїв! Загроза артобстрілу! У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар06.06.2022 10:39
+8 Катерина 2abff6e7
показати весь коментар06.06.2022 10:13
+5 Валентина Саюн
показати весь коментар06.06.2022 10:32
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Всё потому, что он начал нравиться украинцам намного больше Зеленский. АП быстро сделало вывод и Киму была дана команда заткнуться и исчезнуть из эфиров. А т.к. Ким - обычный назначенец, то он, естественно, эту команду выполнил.