Вибухи лунають у Миколаєві, загроза артобстрілу, - мер Сєнкевич

У Миколаєві лунають вибухи, жителів просять пройти до укриттів.

Про це у Telegram повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаїв! Загроза артобстрілу! У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!" - йдеться в повідомленні.

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