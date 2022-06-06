В Киеве изменили интервал движения поездов метро, - КГГА

В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена.

Без остановки поезда курсируют мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности".

Пересадочный узел "Хрещатик" – "Майдан Незалежности" закрыт.

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