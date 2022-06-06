У Києві змінили інтервал руху поїздів метро, - КМДА

У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові - до 8-10 хвилин.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Водночас запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

Без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

Пересадочний вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності" зачинено.

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