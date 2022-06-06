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Новини Київські новини
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Київ (13850) Метрополітен (759)

У Києві змінили інтервал руху поїздів метро, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

метро,київ

У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові - до 8-10 хвилин.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Водночас запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

Без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

Пересадочний вузол "Хрещатик""Майдан Незалежності" зачинено.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Скажите внятно, почему закрыта станция "Майдан Незалежності" ?
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06.06.2022 11:56 Відповісти
щоб Зе міг з"******* швидко з ОП якщо що...
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06.06.2022 13:11 Відповісти
 
 