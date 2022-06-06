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Рашисты планируют "праздновать" день России на оккупированной Херсонщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированной Херсонской области рашисты планируют "праздновать" день России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом заявил глава оккупационной "администрации" Херсона Владимир Сальдо.
"Самое главное, что мы его (день России. - Ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - сказал оккупант.
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Топ комментарии
+16 vadik kut
показать весь комментарий06.06.2022 12:52
+15 xander 9cf28439
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+7 Gordon Shamwej
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6 июня 2021 г. ·
Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.
Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".
Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.
Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.
Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.
Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.
Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
Отаке буде "свято" для зрадників.
Але все рівно уб'ють, чого тягти? Краще вже сам - мотузку та мило.
треба на «свято» приготувати і доставити їм дрони камікадзе