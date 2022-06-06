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Рашисты планируют "праздновать" день России на оккупированной Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Во временно оккупированной Херсонской области рашисты планируют "праздновать" день России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом заявил глава оккупационной "администрации" Херсона Владимир Сальдо.

"Самое главное, что мы его (день России. - Ред.) будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали", - сказал оккупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне оккупанты устроили смертельное ДТП. ФОТО
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Топ комментарии
+16
ХЄР їм ане Херсон !💯
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06.06.2022 12:52
+15
Цинізму та нахабності цих виродків немає межі.
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06.06.2022 12:53
+7
А ты был на дне росии?
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06.06.2022 12:59
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ХЄР їм ане Херсон !💯
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06.06.2022 12:52 Ответить
Цинізму та нахабності цих виродків немає межі.
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06.06.2022 12:53 Ответить
Валерій Прозапас

6 июня 2021 г. ·

Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
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06.06.2022 13:28 Ответить
Руська родина це бояра ,лапті і мох. Ох ще бліни на лопаті.
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06.06.2022 12:53 Ответить
+ щі та балалайка. Ну і куди ж кацапу без калаша...
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06.06.2022 13:05 Ответить
Спочатку московити проголосили день нізавісімасті як і всі республіки, а потім до них дійшло що від кого ж.
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06.06.2022 12:56 Ответить
Так, Ваша правда, було таке шапіто...
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06.06.2022 13:19 Ответить
Все расеяне должны быть или утилизированы либо стерелизированы. поотрезать члены и ***** им. и пусть доживают. от мала до велика!!!
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06.06.2022 12:56 Ответить
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06.06.2022 12:58 Ответить
А ты был на дне росии?
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06.06.2022 12:59 Ответить
Ну шо, сивочолий ЗЕ, ти задоволений?
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06.06.2022 12:59 Ответить
tut nado partizanam podsuetitsa da "pozdravitj" orkov ka sleduet
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06.06.2022 13:02 Ответить
Чисто психологическая операция. Хотят показать, что свинарник пришел в Херсон надолго и подорвать волю людей на всей территории Украины.
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06.06.2022 13:03 Ответить
И зачем нам эти новости? Вгоняют смуту, что мы ничего с этим поделать не можем, какая-то безвыходность.
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06.06.2022 13:08 Ответить
Почему сальдо нельзя убить как моторолу или Гиви?
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06.06.2022 13:09 Ответить
Пытались, всадили в машину рожок. Но в его машине был его подельник с женой. Оба одвухсотились. Сальдо после этого недели три нигде не отсвечивал.
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06.06.2022 13:34 Ответить
Потому что гринпоц- и его команда сук урода с кварталом, это вам не Порошенко. Эта зеленая фсбшая гнида до сих пор лижет зад *****, иногда насупив бровки- я тут вот такой воинственный, для дурных зеленожопых- типа я патриет. Дрянь он конченная, а не украинец. И всех вас, зелегнойные упоротые последыши, продаст за полкопейки и бабломойскому и *****, и не сделает для вас, дебилов никаких исключений. А потом будете как при сралине "Произошла чудовищная ошибка, уважаемый товарищ зелин.."))))))
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06.06.2022 13:35 Ответить
Сальдо звісно там не буде. Буде ховатися в подвалі.
Отаке буде "свято" для зрадників.
Але все рівно уб'ють, чого тягти? Краще вже сам - мотузку та мило.
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06.06.2022 13:10 Ответить
Дно расіїї хоч щодня
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06.06.2022 13:16 Ответить
І кульмінацією цього свята буде прилюдне спалення опудала путіна, на центральній площі мешканцями Херсона. Потім будуть танці, феєрверки і арешти.
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06.06.2022 13:19 Ответить
Запросили героїв Боневтіка, єлдака, татарова,смірнова,демченка та інших генералів, які намастили лижі?
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06.06.2022 13:48 Ответить
це тому хочуть швидше захопити северодонецьк,

треба на «свято» приготувати і доставити їм дрони камікадзе
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06.06.2022 14:12 Ответить
що ж, чекайте подарунків до 12 червня всім касапам сховатися в пластиковый кулёк, або полями за парєбрік, щоб свої ж гноми не завернули
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06.06.2022 14:27 Ответить
"святкувати" - нажратись та пуляти чи шо?
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31.10.2022 08:22 Ответить
 
 