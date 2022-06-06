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Рашисти планують "святкувати" день Росії на окупованій Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти планують "святкувати" день Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це заявив голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо.

"Найголовніше, що ми його (день Росії. - Ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - сказав окупант.

Також читайте: В Херсоні окупанти влаштували смертельну ДТП. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
ХЄР їм ане Херсон !💯
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06.06.2022 12:52
+15
Цинізму та нахабності цих виродків немає межі.
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06.06.2022 12:53
+7
А ты был на дне росии?
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06.06.2022 12:59
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ХЄР їм ане Херсон !💯
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06.06.2022 12:52 Відповісти
Цинізму та нахабності цих виродків немає межі.
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06.06.2022 12:53 Відповісти
Валерій Прозапас

6 июня 2021 г. ·

Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.

Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".

Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.

Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.

Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.

Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.

Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
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06.06.2022 13:28 Відповісти
Руська родина це бояра ,лапті і мох. Ох ще бліни на лопаті.
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06.06.2022 12:53 Відповісти
+ щі та балалайка. Ну і куди ж кацапу без калаша...
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06.06.2022 13:05 Відповісти
Спочатку московити проголосили день нізавісімасті як і всі республіки, а потім до них дійшло що від кого ж.
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06.06.2022 12:56 Відповісти
Так, Ваша правда, було таке шапіто...
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06.06.2022 13:19 Відповісти
Все расеяне должны быть или утилизированы либо стерелизированы. поотрезать члены и ***** им. и пусть доживают. от мала до велика!!!
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06.06.2022 12:56 Відповісти
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06.06.2022 12:58 Відповісти
А ты был на дне росии?
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06.06.2022 12:59 Відповісти
Ну шо, сивочолий ЗЕ, ти задоволений?
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06.06.2022 12:59 Відповісти
tut nado partizanam podsuetitsa da "pozdravitj" orkov ka sleduet
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06.06.2022 13:02 Відповісти
Чисто психологическая операция. Хотят показать, что свинарник пришел в Херсон надолго и подорвать волю людей на всей территории Украины.
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06.06.2022 13:03 Відповісти
И зачем нам эти новости? Вгоняют смуту, что мы ничего с этим поделать не можем, какая-то безвыходность.
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06.06.2022 13:08 Відповісти
Почему сальдо нельзя убить как моторолу или Гиви?
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06.06.2022 13:09 Відповісти
Пытались, всадили в машину рожок. Но в его машине был его подельник с женой. Оба одвухсотились. Сальдо после этого недели три нигде не отсвечивал.
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06.06.2022 13:34 Відповісти
Потому что гринпоц- и его команда сук урода с кварталом, это вам не Порошенко. Эта зеленая фсбшая гнида до сих пор лижет зад *****, иногда насупив бровки- я тут вот такой воинственный, для дурных зеленожопых- типа я патриет. Дрянь он конченная, а не украинец. И всех вас, зелегнойные упоротые последыши, продаст за полкопейки и бабломойскому и *****, и не сделает для вас, дебилов никаких исключений. А потом будете как при сралине "Произошла чудовищная ошибка, уважаемый товарищ зелин.."))))))
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06.06.2022 13:35 Відповісти
Сальдо звісно там не буде. Буде ховатися в подвалі.
Отаке буде "свято" для зрадників.
Але все рівно уб'ють, чого тягти? Краще вже сам - мотузку та мило.
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06.06.2022 13:10 Відповісти
Дно расіїї хоч щодня
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06.06.2022 13:16 Відповісти
І кульмінацією цього свята буде прилюдне спалення опудала путіна, на центральній площі мешканцями Херсона. Потім будуть танці, феєрверки і арешти.
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06.06.2022 13:19 Відповісти
Запросили героїв Боневтіка, єлдака, татарова,смірнова,демченка та інших генералів, які намастили лижі?
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06.06.2022 13:48 Відповісти
це тому хочуть швидше захопити северодонецьк,

треба на «свято» приготувати і доставити їм дрони камікадзе
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06.06.2022 14:12 Відповісти
що ж, чекайте подарунків до 12 червня всім касапам сховатися в пластиковый кулёк, або полями за парєбрік, щоб свої ж гноми не завернули
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06.06.2022 14:27 Відповісти
"святкувати" - нажратись та пуляти чи шо?
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31.10.2022 08:22 Відповісти
 
 