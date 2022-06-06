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Рашисти планують "святкувати" день Росії на окупованій Херсонщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти планують "святкувати" день Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це заявив голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо.
"Найголовніше, що ми його (день Росії. - Ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили та відчули, якою величезною родиною, до якої ми повертаємось, ми стали", - сказав окупант.
Топ коментарі
+16 vadik kut
показати весь коментар06.06.2022 12:52
+15 xander 9cf28439
показати весь коментар06.06.2022 12:53
+7 Gordon Shamwej
показати весь коментар06.06.2022 12:59
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6 июня 2021 г. ·
Якщо хтось ще має ілюзії про "договоріться посрєдінє" - подивіться на реакцію росіян на футбольну форму нашої збірної.
Там стоїть ор через контур кордонів України та гасло "Слава Україні - Героям Слава".
Вони як завжди не дають нам права на існування, що ніяк не второпає більшість "уставшего" народа на чолі зі своїми брехливими уклоністами.
Це на голову не налазить - ЯК можна забороняти країні використовувати СВОЇ графічні символи і СВОЄ гасло.
Зато "граніци росіі нігдє нє заканчіваются", ето да, ето запросто.
Так що наших "чюваков" очікує багато сюрпризів, бо їм готують "розведення" аж до Карпат.
Оце блін називається "закончілі войну", яку опльовані попередники насправді не давали розв'язати.
Отаке буде "свято" для зрадників.
Але все рівно уб'ють, чого тягти? Краще вже сам - мотузку та мило.
треба на «свято» приготувати і доставити їм дрони камікадзе