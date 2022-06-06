Рашисты нанесли ракетный удар по Лозовой: Разрушены школы, детсады и общежития

Российские оккупанты обстреляли Лозовую в Харьковской области, в результате чего разрушены пять учебных заведений, часть многоэтажек и общежития.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Лозовскую громаду обстреляли ракетами. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Также образовательная отрасль – повреждены две школы, три детских сада. Также значительная часть многоэтажных домов и общежития, где проживают не только жители Лозовской громады, но и переселенцы. Слава Богу, обошлось без человеческих потерь", - отметил он.

По словам Зеленского, наземной угрозы для Лозовщины пока нет, однако остается опасность ракетных ударов.

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