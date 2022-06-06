РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6007 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 786 2
война (46939) Лозовая (41) обстрел (20241) Харьковщина (4134)

Рашисты нанесли ракетный удар по Лозовой: Разрушены школы, детсады и общежития

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты обстреляли Лозовую в Харьковской области, в результате чего разрушены пять учебных заведений, часть многоэтажек и общежития.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Лозовскую громаду обстреляли ракетами. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Также образовательная отрасль – повреждены две школы, три детских сада. Также значительная часть многоэтажных домов и общежития, где проживают не только жители Лозовской громады, но и переселенцы. Слава Богу, обошлось без человеческих потерь", - отметил он.

По словам Зеленского, наземной угрозы для Лозовщины пока нет, однако остается опасность ракетных ударов.

Также читайте: Из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод, обеспечивающий газом почти 1,8 тыс. домовладений на Харьковщине, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари...твари русофашистские...
показать весь комментарий
06.06.2022 14:55 Ответить
Чорти рашистські! Нелюди!

В мене в Лозовій двоюрідний брат лікарем працює, сім'ю вивіз, а сам повернувся туди.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:58 Ответить
 
 