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Рашисти завдали ракетного удару по Лозовій: Зруйновано школи, дитсадки та гуртожитки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти обстріляли Лозову на Харківщині, внаслідок чого зруйновано п'ять навчальних закладів, частина багатоповерхівок та гуртожитки.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Лозівську громаду обстріляли ракетами. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Також освітня галузь - пошкоджено дві школи, три дитячих садка. Також значна частина багатоповерхових будинків і гуртожитки, де проживають не тільки мешканці Лозівської громади, а і переселенці. Слава Богу, обійшлося без людських втрат", - зазначив він.

За словами Зеленського, наземної загрози для Лозівщини наразі немає, однак залишається небезпека ракетних ударів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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твари...твари русофашистские...
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06.06.2022 14:55 Відповісти
Чорти рашистські! Нелюди!

В мене в Лозовій двоюрідний брат лікарем працює, сім'ю вивіз, а сам повернувся туди.
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06.06.2022 14:58 Відповісти
 
 