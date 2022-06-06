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армия РФ (15394) война (46939) обстрел (20241) Россия (91316) Сумская область (1849) Живицкий Дмитрий (242)

Продолжаются минометные обстрелы Сумской области. После 14:00 россияне словно взбесились, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Войска РФ продолжают обстрелы Сумщины со своей территории.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 6 июня после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской громаде.

"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской громады. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской громады, 10 прилетов. А перед этим вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - информирует Живицкий.

"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", - резюмирует глава региона.

Смотрите: Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет. ФОТО
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Топ комментарии
+14
У відповідь не стріляйте!!!
А то путін нападьот!
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06.06.2022 16:34
+13
і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
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06.06.2022 16:33
+8
Та вони вже давно сказилися.
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06.06.2022 16:33
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Ссыкуны. Только и могут из-за угла нападать
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06.06.2022 16:32 Ответить
Та вони вже давно сказилися.
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06.06.2022 16:33 Ответить
і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
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06.06.2022 16:33 Ответить
У відповідь не стріляйте!!!
А то путін нападьот!
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06.06.2022 16:34 Ответить
+++ не можна провокувати путіна...
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06.06.2022 16:41 Ответить
Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод
====================
це хренові новини....Бо рорхерячити їхні пасьолкі мали б ЗСУ у відповідь на обстріли нашої території..Тоді б кацапи не казилися б..а так-казяться від безнаказанності.
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06.06.2022 19:18 Ответить
а чому в відповідь не в'є..ать?
пакет "града" і як бабуся пошепче
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06.06.2022 16:37 Ответить
Чому ми не можемо "взбесится"?
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06.06.2022 16:42 Ответить
а можно дать один хороший залп из MLRS по той стороне
Мне уже похер на их ядерные угрозы
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06.06.2022 16:42 Ответить
зачем? какой в этом стратегический или тактический смысл - смысл только в уничтожении техники и/или складов со снарядами или живой силы, но много и лучше с техникой, а долбить просто так, ради чего?
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06.06.2022 17:03 Ответить
В українського народу, єдине питання:
ЩО МИ РОБИМО У ВІДПОВІДЬ?!
І чомусь на це питання ніколи не відповідають.
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06.06.2022 16:42 Ответить
Добрі новини будуть тоді,коли ми у відповідь будемо їба###шити. А не сидіти,і ждати,скільки вони ще мирного населення вб"ють. Чого ждете? Гірше все одно не буде.
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06.06.2022 16:49 Ответить
Может быть и хуже. Тогда эти уроды объявит "спецоперацию" войной, объявят общую мобилизацию, а человеческого ресурса там в разы больше, начнут херячить с утра и до утра по Крупным городам, а там есть чем херячить ещё, чем взорвут опять панику населения. Остановятся пограничные переходы, через которые мы в том числе получаем помощь и т.д. *****, вот давайте не будем думать, что каждый из нас умнее командующего ЗСУ Залужного. Держите себя в руках, не поддавайтесь эмоциям, они плохой советчик. И да, при таких выбрыках нам просто перестанут помогать оружием!!! Мы же понимаем, что эта помощь накладывает свои обязательства Украины помогающей стороне. А вот тогда война закончиться быстро и явно не в нашу пользу. Верьте в ЗСУ и Залужного. Слава Украине.
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06.06.2022 17:03 Ответить
Координати є, звідки стріляли? Якщо є, то такий сказ лікується дуже просто - всі знають як.
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06.06.2022 16:50 Ответить
а дрончики нащо?
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06.06.2022 17:05 Ответить
Вдарте у відповідь.Цапи тільки так розуміють.
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06.06.2022 16:58 Ответить
Вони сказились дуже давно
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06.06.2022 17:43 Ответить
Отже, наші знищують кацапів в Сєверодонецьку ударними темпами, а під Давидовим Бродом - в рашистів нічого не вдається повернути...

Кому там не вистачає оперативної інформації - щодо "все добре в наших чи ні". Ось, дивіться - це і є найкраще підтвердження того, що наші на фронті жмурять кацапню в промислових масштабах, а ніякі плани москалів не виконуються. Бо як кацапня падлюча не може нічого зробити на фронті - вона починає пуляти ракетами з Каспійського моря по цивільних цілях...
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06.06.2022 18:23 Ответить
********* в ответ по БЕЛГОРОДУ и рашки сразу успокоятся!!
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06.06.2022 20:20 Ответить
наши все обеспокоені и обеспокоені.....группа армий север могла бі взять курск белгород и брянск с воронежем..так как єто украинские земли...
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06.06.2022 21:50 Ответить
 
 