Продолжаются минометные обстрелы Сумской области. После 14:00 россияне словно взбесились, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают обстрелы Сумщины со своей территории.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 6 июня после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, зафиксировано около 4 ударов по Великописаревской громаде.
"После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской громады. Около 30 прилетов. Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской громады, 10 прилетов. А перед этим вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство", - информирует Живицкий.
"Есть и хорошие новости со вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям. Обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод", - резюмирует глава региона.
Пожалуйста, подождите...
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
А то путін нападьот!
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це хренові новини....Бо рорхерячити їхні пасьолкі мали б ЗСУ у відповідь на обстріли нашої території..Тоді б кацапи не казилися б..а так-казяться від безнаказанності.
пакет "града" і як бабуся пошепче
Мне уже похер на их ядерные угрозы
ЩО МИ РОБИМО У ВІДПОВІДЬ?!
І чомусь на це питання ніколи не відповідають.
Кому там не вистачає оперативної інформації - щодо "все добре в наших чи ні". Ось, дивіться - це і є найкраще підтвердження того, що наші на фронті жмурять кацапню в промислових масштабах, а ніякі плани москалів не виконуються. Бо як кацапня падлюча не може нічого зробити на фронті - вона починає пуляти ракетами з Каспійського моря по цивільних цілях...