Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький

Війська РФ продовжують обстріли Сумщини зі своєї території.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, 6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь із мінометів, зафіксовано близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

"Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь із мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - інформує Живицький.

"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод", - резюмує очільник регіону.

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