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Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Війська РФ продовжують обстріли Сумщини зі своєї території.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, 6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь із мінометів, зафіксовано близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

"Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь із мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - інформує Живицький.

"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод", - резюмує очільник регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
У відповідь не стріляйте!!!
А то путін нападьот!
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06.06.2022 16:34
+13
і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
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06.06.2022 16:33
+8
Та вони вже давно сказилися.
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06.06.2022 16:33
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Ссыкуны. Только и могут из-за угла нападать
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06.06.2022 16:32 Відповісти
Та вони вже давно сказилися.
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06.06.2022 16:33 Відповісти
і все таки... як би так почати відповідати на їхні прильоти... мо швидше заспокояться???
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
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06.06.2022 16:33 Відповісти
У відповідь не стріляйте!!!
А то путін нападьот!
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06.06.2022 16:34 Відповісти
+++ не можна провокувати путіна...
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06.06.2022 16:41 Відповісти
Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод
====================
це хренові новини....Бо рорхерячити їхні пасьолкі мали б ЗСУ у відповідь на обстріли нашої території..Тоді б кацапи не казилися б..а так-казяться від безнаказанності.
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06.06.2022 19:18 Відповісти
а чому в відповідь не в'є..ать?
пакет "града" і як бабуся пошепче
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06.06.2022 16:37 Відповісти
Чому ми не можемо "взбесится"?
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06.06.2022 16:42 Відповісти
а можно дать один хороший залп из MLRS по той стороне
Мне уже похер на их ядерные угрозы
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06.06.2022 16:42 Відповісти
зачем? какой в этом стратегический или тактический смысл - смысл только в уничтожении техники и/или складов со снарядами или живой силы, но много и лучше с техникой, а долбить просто так, ради чего?
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06.06.2022 17:03 Відповісти
В українського народу, єдине питання:
ЩО МИ РОБИМО У ВІДПОВІДЬ?!
І чомусь на це питання ніколи не відповідають.
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06.06.2022 16:42 Відповісти
Добрі новини будуть тоді,коли ми у відповідь будемо їба###шити. А не сидіти,і ждати,скільки вони ще мирного населення вб"ють. Чого ждете? Гірше все одно не буде.
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06.06.2022 16:49 Відповісти
Может быть и хуже. Тогда эти уроды объявит "спецоперацию" войной, объявят общую мобилизацию, а человеческого ресурса там в разы больше, начнут херячить с утра и до утра по Крупным городам, а там есть чем херячить ещё, чем взорвут опять панику населения. Остановятся пограничные переходы, через которые мы в том числе получаем помощь и т.д. *****, вот давайте не будем думать, что каждый из нас умнее командующего ЗСУ Залужного. Держите себя в руках, не поддавайтесь эмоциям, они плохой советчик. И да, при таких выбрыках нам просто перестанут помогать оружием!!! Мы же понимаем, что эта помощь накладывает свои обязательства Украины помогающей стороне. А вот тогда война закончиться быстро и явно не в нашу пользу. Верьте в ЗСУ и Залужного. Слава Украине.
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06.06.2022 17:03 Відповісти
Координати є, звідки стріляли? Якщо є, то такий сказ лікується дуже просто - всі знають як.
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06.06.2022 16:50 Відповісти
а дрончики нащо?
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06.06.2022 17:05 Відповісти
Вдарте у відповідь.Цапи тільки так розуміють.
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06.06.2022 16:58 Відповісти
Вони сказились дуже давно
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06.06.2022 17:43 Відповісти
Отже, наші знищують кацапів в Сєверодонецьку ударними темпами, а під Давидовим Бродом - в рашистів нічого не вдається повернути...

Кому там не вистачає оперативної інформації - щодо "все добре в наших чи ні". Ось, дивіться - це і є найкраще підтвердження того, що наші на фронті жмурять кацапню в промислових масштабах, а ніякі плани москалів не виконуються. Бо як кацапня падлюча не може нічого зробити на фронті - вона починає пуляти ракетами з Каспійського моря по цивільних цілях...
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06.06.2022 18:23 Відповісти
********* в ответ по БЕЛГОРОДУ и рашки сразу успокоятся!!
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06.06.2022 20:20 Відповісти
наши все обеспокоені и обеспокоені.....группа армий север могла бі взять курск белгород и брянск с воронежем..так как єто украинские земли...
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06.06.2022 21:50 Відповісти
 
 