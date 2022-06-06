Тривають мінометні обстріли Сумщини. Після 14-ї години росіяни наче сказилися, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстріли Сумщини зі своєї території.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ
За його словами, 6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь із мінометів, зафіксовано близько 4 ударів по Великописарівській громаді.
"Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь із мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - інформує Живицький.
"Є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїх територіях. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їхніми словами, будинки, залізниця, завод", - резюмує очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...
бо це вже просто навіть якось не зрозуміло, що нас стримує...
А то путін нападьот!
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це хренові новини....Бо рорхерячити їхні пасьолкі мали б ЗСУ у відповідь на обстріли нашої території..Тоді б кацапи не казилися б..а так-казяться від безнаказанності.
пакет "града" і як бабуся пошепче
Мне уже похер на их ядерные угрозы
ЩО МИ РОБИМО У ВІДПОВІДЬ?!
І чомусь на це питання ніколи не відповідають.
Кому там не вистачає оперативної інформації - щодо "все добре в наших чи ні". Ось, дивіться - це і є найкраще підтвердження того, що наші на фронті жмурять кацапню в промислових масштабах, а ніякі плани москалів не виконуються. Бо як кацапня падлюча не може нічого зробити на фронті - вона починає пуляти ракетами з Каспійського моря по цивільних цілях...