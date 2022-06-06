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Порошенко представил программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в Польше

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Петр Порошенко выступил на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот. В ходе выступления пятый Президент презентовал программу экономического восстановления Украины и подчеркнул, что Украине необходим План Маршалла, нацеленный на членство нашего государства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко представил программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в Польше 01

"Сегодня мы сосредоточены на Плане Маршалла для Украины. Он должен основываться на таких основных принципах – прозрачности, эффективности и доверия. А также на принципе "средства в обмен на реформы", – отметил Порошенко.

"Нам нужно построить новую Украину, обеспечить ее полноценную модернизацию – модернизацию всех политических, экономических и социальных институтов по Копенгагенским критериям членства", – считает политик.

"Это будет Украина, которая идеально вписывается в ЕС. Украина, которая завершает европейский проект, потому что без Украины проект ЕС никогда бы не был завершен. Для этого Украина уже сейчас должна получить статус кандидата в ЕС. Это освободило бы инвестиционный интерес к Украине еще большего масштаба. Это помогло бы реформам в Украине усилиться", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Чтобы это произошло, нам нужен План Маршалла, который приведет Украину прямо в ЕС и НАТО", – убежден Порошенко.

По его словам, координатором этого Плана возрождения и восстановления Украины должна стать Европейская комиссия как гарант будущего членства Украины в ЕС. "После получения статуса кандидата Украиной Европейская Комиссия будет следить за ситуацией развития в Украине относительно соответствия критериям – как после подписания Соглашения об ассоциации, в котором было достигнуто 60% исполнения. Также Соглашение о зоне свободной торговли, предоставляющей Украине 44% рынка в торговом балансе "У нас есть безвизовый режим. Скоро будет годовщина его получения. Это тоже очень мощный фактор продвижения Украины к европейским реформам", - напомнил Порошенко.

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Порошенко представил программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в Польше 02

Он отметил, что после 2014 года Украина, несмотря на российскую агрессию, смогла внедрить немало проевропейских реформ, в частности реформу децентрализации, очистку банковской системы, дерегуляцию бизнеса. И именно это вместе с созданием новой украинской Армии дало нашему государству необходимую устойчивость к сопротивлению широкомасштабному вторжению России.

Порошенко также призвал предоставить Украине оружие и усилить санкции против РФ: "Войну нужно выиграть, а не закончить. Потому что эта война опасна для существования всего Западного мира. Поэтому нам нужно мобилизовать оружие, санкции, эмбарго и тому подобное". Политик призвал в седьмом пакете сделать экстерриториальными санкции и полностью прекратить российский экспорт, а также отключить всю банковскую систему государства-агрессора от SWIFT.

Порошенко подчеркнул, что украинцы смогли удивить мир и смогут сделать это еще раз. Он призвал предоставить Украине в ближайшее время статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО.

"Нам нужно это сейчас – статус кандидата. И тогда Украина во второй раз удивит мир быстротой своих реформ. Украина – это самая оптимистичная нация на европейском континенте. Мы знаем, чего мы хотим, и знаем, как этого достичь", – резюмировал Порошенко.
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Топ комментарии
+40
Порошенко - Президент (бившим не буває), депутат, керівник другої за розмірами фракції у ВР, керівник першої за розмірами Партії в Україні, визначний бізнесмен, філантроп, волонтер, ...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
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06.06.2022 17:21
+37
Молодець Порох! Дякуємо!
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06.06.2022 17:15
+36
Мільйони українців які за нього проголосували на виборах
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06.06.2022 17:15
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а хто його уповноважив? Чого він пригає поперед батька? Не розумію
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06.06.2022 17:12 Ответить
Мільйони українців які за нього проголосували на виборах
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06.06.2022 17:15 Ответить
Валерій Прозапас

22 мин. ·

Традиційно потужний виступ Петра Порошенка на Європейському фінансовому конгресі - повна зала професіоналів відреагувала аплодисментами і стоячи.

Як бачите, для міжнародної фінансової еліти він актуальний, чим дуже засмучує Мішу Подоляка.

Українці переважно цього не побачать, бо "єдине інформаційне мовлення" не передбачає висвітлення складних тез, системної роботи, подачі повної картини подій в світі, тут навіть про полонених азовців перестали щось повідомляти.

Нам скоріше покажуть якогось роздобрівшого Кошевого та двох-трьох Арєстовічєй (тм) максимум, щоби тримати населення в бульбашці "всьо нормально, нормально, скоро шашликі".

............

Це проблема.

Стати складовою Євросоюзу та НАТО, вибудовуючи стандарти рівня якоїсь Білорусі, не вийде, весь Вільний світ все бачить та все розуміє - і вирватися з малоросійської пропагандиської матриці треба самим українцям, якимось дивом час ще є.
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06.06.2022 18:46 Ответить
Кацап, чи зелень?

Хоча "Какая разница"...
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06.06.2022 17:19 Ответить
та велика "разніца"... йому бути на зарплаті у подляка чи в пригожина...
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06.06.2022 17:31 Ответить
Якщо не розумієш , то йдеш на.... й , покидьок 😠
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06.06.2022 17:19 Ответить
Порошенко - Президент (бившим не буває), депутат, керівник другої за розмірами фракції у ВР, керівник першої за розмірами Партії в Україні, визначний бізнесмен, філантроп, волонтер, ...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
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06.06.2022 17:21 Ответить
ну, кто то же должен выполнять работу президента. благодаря "мудрому нариду" в Украине сейчас отсутствует президент. есть его имитация, жалкая ЗЕ-подделка, который не тянет даже на должность придворного шута, бо шутки какие то все плоские и не смешные. вот и приходится остальным тянуть за него его работу, пока тот развлекается и отдыхает в глубокой норе.
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06.06.2022 17:30 Ответить
Ви нє понялі: ета реаліті-шоу. "Слуга народа" називаєца.
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06.06.2022 21:39 Ответить
Ти багато чого не розумієш. Проте не сумуй, це ні на що не впливає.
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06.06.2022 17:33 Ответить
1. ППО - Проти Повітряна Оборона.
2. ППО - Порошенко Петро Олексійович.

Може хоч тепер, після ракетних обстрілів, мудрий нарід зрозуміє, що Пороха потрібно було не цькувати і насміхатися, коли він за власний кошт відбудовував ППО Києва, а бодай подякувати йому?😠
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06.06.2022 19:37 Ответить
не зрозуміє,худібка аж сситься від "мужествєнного" боневтіка...
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07.06.2022 01:04 Ответить
Молодець Порох! Дякуємо!
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06.06.2022 17:15 Ответить
Як швидко прибрали гобліна, який так і нічого не зрозумів
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06.06.2022 17:20 Ответить
А діючий прєпіздент що презентував? Черговий відосік презентував...
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06.06.2022 17:21 Ответить
зеба, ти висрався собі в кальсони? а гадаєш, що пожартував?
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06.06.2022 17:38 Ответить
Правильно говорить, але зараз головне зброя.
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06.06.2022 17:22 Ответить
Порошенко хоче, що би План Маршала розподілявся у Європі та незалежними європейськими фахівцями.
Зеленський хоче, що би План Маршала розподілявся в Україні та його кишеньковими "шістками".
Так ХТО у нас БАРИГА?!!
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06.06.2022 17:24 Ответить
гарне питання)
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06.06.2022 23:47 Ответить
Підтримую!
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06.06.2022 17:25 Ответить
Игорь Валерьевич К * спасут Украину...весь мир знает-Коломойские Кучмисты не воры...
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06.06.2022 17:34 Ответить
Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником.

NATO-кOTAN:
Перше завдання "плану Маршала" для України буде видати Коломойського США і знищити всю зелену мафію
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06.06.2022 19:11 Ответить
Польский информатор Легок Бальцерович и Арсений Яценюк в 2015 д. По факту спасли экономику от полного краха и дефолта..
Гройсман пришел когда с финансами был уже..плюс...
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06.06.2022 17:38 Ответить
бивших президентів точно не бувае а от єкс президенти е
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06.06.2022 17:41 Ответить
Ну и клава...лепит текст что *********... Вместо реформатор лепит информатор Лешек Бальцерович...
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06.06.2022 17:42 Ответить
А ты , падаль кацапская, тоже с фронтов Родины, ****, пишешь? Небось Северодонецк с Мариуполем защищаешь? Какие вы конченные мрази, все зеленожопые, сидя дома на диване с пивасиком, жопу помыли, раком стали и ждете вместе со своим гринпоцем хрен пуйла в сраку. Ждите, в сраку 100 пудов получите. Надеюсь из калаша.

А по Луценко- напомню для полных дебилов из сук урода и **********- подстилок- человеку уже 57 лет и человек болен раком. Ты падаль молодая, пишешь за баланду с дивана, и воевать не идешь почему то, бо такое же конченное сцыкло, как твой гринпоц в бункере. Точно как твои суки урода- кто заграницей патриет, совсем как ты, падаль, с дивана, кто как коля котлета и другие подстилки бабломойского сидят за Западной Украине и отжимают у волонтеров бабло и бизнес у местных. Тоже сильно Родину, мрази, любят.
Следи, утырок , за собой
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06.06.2022 17:57 Ответить
а що це за утирок був? Він є в моєму кондуїті?
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06.06.2022 18:12 Ответить
одна умова бабло буде прокачуватися через сліпий траст.. ****, ну ми ж проходили вже ці граблі!
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06.06.2022 17:48 Ответить
не плутай, це ти проходив через Г+Г, і в твоєму черепку воно залишилось
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06.06.2022 18:18 Ответить
""Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію - модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства"
- і чому він цього не зробив?
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06.06.2022 17:50 Ответить
Іди, **** кремлівська, та з такими конченими уродами , як ти, і зроби таку державу, тай ще за 5 років, а ми подивимось на тебе "вумного" як вутка. Тому що 73% населення, бидло , як ти, вибирають замість державників, паяцев та агентів ФСБ керувати країною. Тому з таким тупим кремлівським бидлом , яке слухає канал г+г можно поки зробити тільки нового ***** та другу підорашку в наший країні, що ви, зелений зомбіленд й зробили.
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06.06.2022 18:10 Ответить
" Петро Порошенко набрав 54,70%" а потім вони куди поділися?

"Тому що 73% населення, бидло" - це тому, що не захотіло за пустобріха голосувати?

Ну то беріть залишки бовдурів (27%-?), і будуйте - ото умора у вас вийде))))
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07.06.2022 12:04 Ответить
Як можна було державника змінити на клоуна?
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06.06.2022 17:54 Ответить
В його переліку "успіхів" десь поділась судова реформа. Саме її блокування залишило при владі олігархів й інший не чистий на руку контингент. Судова реформа - ключова для європейців. Вони це,як папуги повторюють. Тому що скільки не інвестуй в наше болото - все крадуть безкарно. Судова реформа! Без неї ми обібрані корупціонерами бомжі,з якими не варто мати справу.
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06.06.2022 17:55 Ответить
судова реформа - з досвіду країн колишнього Варшавського договору, та й прибалтійських - як і реформа правоохороних органів робиться на протязі мінімум одного, а то й кількох чиновничих поколінь. Бо для цього мало змінити закони, потрібно змінити чиновників в тих інституціях; і так змінити, щоб не втратити саму інституцію, яка нехай навіть і працює нереформованою, на самому початку реформ.

І європейці це прекрасно розуміють До речі, - он, навіть поляків вони підганяють з реформами; а ті досі мають трабли в судовій системі.
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06.06.2022 18:11 Ответить
Є ще приклад Грузії, де Саакашвілі за кілька років дуже гарно "прошерстив" цих чиновників. Такий собі турбо-режим. Але ключове в цьому питанні - воля президента. А її поки що не видно.
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09.06.2022 21:58 Ответить
прошерстити корупціонерів можна, але з заміною на таких же корупціонерів, що і зробив Саак; але замінити на чесних і професійних (навіть невідомо, що головніше - чесність чи професійнісь) прошерстійністю - НЕМОЖЛИВО!
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09.06.2022 22:14 Ответить
Що сьогодні найважливіше? Армія, мова, і віра. А що нікого не цікавить? Асфальт і скільки на ньому вкрали.
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06.06.2022 18:16 Ответить
От насправді - мене дуже цікавить, як європейці допоможуть нам змінити судову систему, особливо на тлі того, що вони самі декларують незалежність судів?

А це конче треба робити, і то першочергово!
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06.06.2022 19:07 Ответить
в утіль
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06.06.2022 18:08 Ответить
Тебе та всіх зеленогнійний точно в утіль, в вигрєбну яму! Ви , сукі прокляті, хуже путлеровського зомбіленда, продаєте свою країну за подоляцьку баланду. Бажаю тобі захлинутись цією баландою назавжди.
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06.06.2022 18:13 Ответить
Я , надеюсь, что Западу хватит ума не давать зебилам в руки денег---только под их жестким контролем!
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06.06.2022 20:03 Ответить
На тебе чекають в Україні
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06.06.2022 20:13 Ответить
Чесно кажучи мені блювати хочеться від шобли зелених і так само від фанфар в сторону Пороха, який за п"ять років не забезпечив ЗСУ навіть бронежилетами в повному обсязі, а з нього творця армії ліплять. Як починали ми в 2014 споряджати воїнів на фронт, так і в цьому році довелось це робити. Нічого не змінилось. Різниця між Порохом і Боневтіком тільки в розмірах і ще в замінуванні і розмінуванні Чонгару. Грьобаних піарщиків цікавить тільки крісло на Банковій для задоволення своїх егоїстичних інтересів
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06.06.2022 23:50 Ответить
ну то йди просрись,***** він тобі субсидію давав,краще б зайвий бронік війську дав,худоба
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07.06.2022 01:09 Ответить
це не йому надавалась субсидія, це його батькам; ну, і на нього, в т.ч.
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07.06.2022 09:01 Ответить
Порох діло говорить!
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07.06.2022 09:32 Ответить
 
 