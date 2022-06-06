Порошенко представил программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в Польше
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Петр Порошенко выступил на Европейском финансовом конгрессе в польском городе Сопот. В ходе выступления пятый Президент презентовал программу экономического восстановления Украины и подчеркнул, что Украине необходим План Маршалла, нацеленный на членство нашего государства в Европейском Союзе и НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня мы сосредоточены на Плане Маршалла для Украины. Он должен основываться на таких основных принципах – прозрачности, эффективности и доверия. А также на принципе "средства в обмен на реформы", – отметил Порошенко.
"Нам нужно построить новую Украину, обеспечить ее полноценную модернизацию – модернизацию всех политических, экономических и социальных институтов по Копенгагенским критериям членства", – считает политик.
"Это будет Украина, которая идеально вписывается в ЕС. Украина, которая завершает европейский проект, потому что без Украины проект ЕС никогда бы не был завершен. Для этого Украина уже сейчас должна получить статус кандидата в ЕС. Это освободило бы инвестиционный интерес к Украине еще большего масштаба. Это помогло бы реформам в Украине усилиться", – подчеркнул лидер "ЕС".
"Чтобы это произошло, нам нужен План Маршалла, который приведет Украину прямо в ЕС и НАТО", – убежден Порошенко.
По его словам, координатором этого Плана возрождения и восстановления Украины должна стать Европейская комиссия как гарант будущего членства Украины в ЕС. "После получения статуса кандидата Украиной Европейская Комиссия будет следить за ситуацией развития в Украине относительно соответствия критериям – как после подписания Соглашения об ассоциации, в котором было достигнуто 60% исполнения. Также Соглашение о зоне свободной торговли, предоставляющей Украине 44% рынка в торговом балансе "У нас есть безвизовый режим. Скоро будет годовщина его получения. Это тоже очень мощный фактор продвижения Украины к европейским реформам", - напомнил Порошенко.
Он отметил, что после 2014 года Украина, несмотря на российскую агрессию, смогла внедрить немало проевропейских реформ, в частности реформу децентрализации, очистку банковской системы, дерегуляцию бизнеса. И именно это вместе с созданием новой украинской Армии дало нашему государству необходимую устойчивость к сопротивлению широкомасштабному вторжению России.
Порошенко также призвал предоставить Украине оружие и усилить санкции против РФ: "Войну нужно выиграть, а не закончить. Потому что эта война опасна для существования всего Западного мира. Поэтому нам нужно мобилизовать оружие, санкции, эмбарго и тому подобное". Политик призвал в седьмом пакете сделать экстерриториальными санкции и полностью прекратить российский экспорт, а также отключить всю банковскую систему государства-агрессора от SWIFT.
Порошенко подчеркнул, что украинцы смогли удивить мир и смогут сделать это еще раз. Он призвал предоставить Украине в ближайшее время статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО.
"Нам нужно это сейчас – статус кандидата. И тогда Украина во второй раз удивит мир быстротой своих реформ. Украина – это самая оптимистичная нация на европейском континенте. Мы знаем, чего мы хотим, и знаем, как этого достичь", – резюмировал Порошенко.
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Традиційно потужний виступ Петра Порошенка на Європейському фінансовому конгресі - повна зала професіоналів відреагувала аплодисментами і стоячи.
Як бачите, для міжнародної фінансової еліти він актуальний, чим дуже засмучує Мішу Подоляка.
Українці переважно цього не побачать, бо "єдине інформаційне мовлення" не передбачає висвітлення складних тез, системної роботи, подачі повної картини подій в світі, тут навіть про полонених азовців перестали щось повідомляти.
Нам скоріше покажуть якогось роздобрівшого Кошевого та двох-трьох Арєстовічєй (тм) максимум, щоби тримати населення в бульбашці "всьо нормально, нормально, скоро шашликі".
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Це проблема.
Стати складовою Євросоюзу та НАТО, вибудовуючи стандарти рівня якоїсь Білорусі, не вийде, весь Вільний світ все бачить та все розуміє - і вирватися з малоросійської пропагандиської матриці треба самим українцям, якимось дивом час ще є.
Хоча "Какая разница"...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
2. ППО - Порошенко Петро Олексійович.
Може хоч тепер, після ракетних обстрілів, мудрий нарід зрозуміє, що Пороха потрібно було не цькувати і насміхатися, коли він за власний кошт відбудовував ППО Києва, а бодай подякувати йому?😠
Зеленський хоче, що би План Маршала розподілявся в Україні та його кишеньковими "шістками".
Так ХТО у нас БАРИГА?!!
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником.
NATO-кOTAN:
Перше завдання "плану Маршала" для України буде видати Коломойського США і знищити всю зелену мафію
Гройсман пришел когда с финансами был уже..плюс...
А по Луценко- напомню для полных дебилов из сук урода и **********- подстилок- человеку уже 57 лет и человек болен раком. Ты падаль молодая, пишешь за баланду с дивана, и воевать не идешь почему то, бо такое же конченное сцыкло, как твой гринпоц в бункере. Точно как твои суки урода- кто заграницей патриет, совсем как ты, падаль, с дивана, кто как коля котлета и другие подстилки бабломойского сидят за Западной Украине и отжимают у волонтеров бабло и бизнес у местных. Тоже сильно Родину, мрази, любят.
Следи, утырок , за собой
- і чому він цього не зробив?
"Тому що 73% населення, бидло" - це тому, що не захотіло за пустобріха голосувати?
Ну то беріть залишки бовдурів (27%-?), і будуйте - ото умора у вас вийде))))
І європейці це прекрасно розуміють До речі, - он, навіть поляків вони підганяють з реформами; а ті досі мають трабли в судовій системі.
А це конче треба робити, і то першочергово!