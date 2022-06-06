Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі
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Петро Порошенко виступив на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот. Під час виступу п’ятий Президент презентував програму економічного відновлення України і наголосив, що Україні потрібен План Маршалла, який націлений на членство нашої держави у Європейському Союзі та НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах – прозорості, ефективності та довіри. А також на принципі "кошти в обмін на реформи", – зазначив Порошенко.
"Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію – модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства", – вважає політик.
"Це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС. Україна, яка завершує європейський проект, тому що без України проект ЄС ніколи б не був завершеним. Для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це вивільнило б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу. Це допомогло б реформам в Україні посилитися", – наголосив лідер "ЄС".
"Щоб це сталося, нам потрібен План Маршалла, який приведе Україну прямо до ЄС і НАТО", – переконаний Порошенко.
За його словами, координатором цього Плану відродження та відбудови України має стати Європейська Комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС. "Після отримання статусу кандидата Україною Європейська Комісія буде слідкувати за ситуацією розвитку в Україні щодо відповідності критеріям – як після підписання Угоди про асоціацію, в якій було досягнуто 60% виконання. Також Угода про зону вільної торгівлі, яка надає Україні 44% ринку в торговельному балансі. У нас є безвізовий режим. Скоро буде річниця його отримання. Це також дуже потужний фактор просування України до європейських реформ", – нагадав Порошенко.
Він зазначив, що після 2014 року Україна попри російську агресію змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу. І саме це разом із створенням нової української Армії дало нашій державі необхідну стійкість для спротиву широкомасштабному вторгненню Росії.
Порошенко також закликав надати Україні зброю та посилити санкції проти РФ: "Війну потрібно виграти, а не закінчити. Тому що ця війна є небезпекою існуванню всього Західного світу. Тому нам потрібно мобілізувати зброю, санкції, ембарго тощо". Політик закликав у сьомому пакеті зробити санкції екстериторіальними і повністю припинити російський експорт, а також відключити усю банківську систему держави-агресора від SWIFT.
Порошенко наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні у найближчий час статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.
"Нам потрібно це зараз – статус кандидата. І тоді Україна вдруге здивує світ швидкістю своїх реформ. Україна – це найоптимістичніша нація на європейському континенті. Ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо як цього досягти", – резюмував Порошенко.
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Традиційно потужний виступ Петра Порошенка на Європейському фінансовому конгресі - повна зала професіоналів відреагувала аплодисментами і стоячи.
Як бачите, для міжнародної фінансової еліти він актуальний, чим дуже засмучує Мішу Подоляка.
Українці переважно цього не побачать, бо "єдине інформаційне мовлення" не передбачає висвітлення складних тез, системної роботи, подачі повної картини подій в світі, тут навіть про полонених азовців перестали щось повідомляти.
Нам скоріше покажуть якогось роздобрівшого Кошевого та двох-трьох Арєстовічєй (тм) максимум, щоби тримати населення в бульбашці "всьо нормально, нормально, скоро шашликі".
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Це проблема.
Стати складовою Євросоюзу та НАТО, вибудовуючи стандарти рівня якоїсь Білорусі, не вийде, весь Вільний світ все бачить та все розуміє - і вирватися з малоросійської пропагандиської матриці треба самим українцям, якимось дивом час ще є.
Хоча "Какая разница"...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
2. ППО - Порошенко Петро Олексійович.
Може хоч тепер, після ракетних обстрілів, мудрий нарід зрозуміє, що Пороха потрібно було не цькувати і насміхатися, коли він за власний кошт відбудовував ППО Києва, а бодай подякувати йому?😠
Зеленський хоче, що би План Маршала розподілявся в Україні та його кишеньковими "шістками".
Так ХТО у нас БАРИГА?!!
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником.
NATO-кOTAN:
Перше завдання "плану Маршала" для України буде видати Коломойського США і знищити всю зелену мафію
Гройсман пришел когда с финансами был уже..плюс...
А по Луценко- напомню для полных дебилов из сук урода и **********- подстилок- человеку уже 57 лет и человек болен раком. Ты падаль молодая, пишешь за баланду с дивана, и воевать не идешь почему то, бо такое же конченное сцыкло, как твой гринпоц в бункере. Точно как твои суки урода- кто заграницей патриет, совсем как ты, падаль, с дивана, кто как коля котлета и другие подстилки бабломойского сидят за Западной Украине и отжимают у волонтеров бабло и бизнес у местных. Тоже сильно Родину, мрази, любят.
Следи, утырок , за собой
- і чому він цього не зробив?
"Тому що 73% населення, бидло" - це тому, що не захотіло за пустобріха голосувати?
Ну то беріть залишки бовдурів (27%-?), і будуйте - ото умора у вас вийде))))
І європейці це прекрасно розуміють До речі, - он, навіть поляків вони підганяють з реформами; а ті досі мають трабли в судовій системі.
А це конче треба робити, і то першочергово!