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Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Петро Порошенко виступив на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот. Під час виступу п’ятий Президент презентував програму економічного відновлення України і наголосив, що Україні потрібен План Маршалла, який націлений на членство нашої держави у Європейському Союзі та НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі 01

"Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах – прозорості, ефективності та довіри. А також на принципі "кошти в обмін на реформи", – зазначив Порошенко.

"Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію – модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства", – вважає політик.

"Це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС. Україна, яка завершує європейський проект, тому що без України проект ЄС ніколи б не був завершеним. Для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це вивільнило б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу. Це допомогло б реформам в Україні посилитися", – наголосив лідер "ЄС".

"Щоб це сталося, нам потрібен План Маршалла, який приведе Україну прямо до ЄС і НАТО", – переконаний Порошенко.

За його словами, координатором цього Плану відродження та відбудови України має стати Європейська Комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС. "Після отримання статусу кандидата Україною Європейська Комісія буде слідкувати за ситуацією розвитку в Україні щодо відповідності критеріям – як після підписання Угоди про асоціацію, в якій було досягнуто 60% виконання. Також Угода про зону вільної торгівлі, яка надає Україні 44% ринку в торговельному балансі. У нас є безвізовий режим. Скоро буде річниця його отримання. Це також дуже потужний фактор просування України до європейських реформ", – нагадав Порошенко.

Також читайте: Порошенко у Gazeta Wyborcza: Ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі 02

Він зазначив, що після 2014 року Україна попри російську агресію змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу. І саме це разом із створенням нової української Армії дало нашій державі необхідну стійкість для спротиву широкомасштабному вторгненню Росії.

Порошенко також закликав надати Україні зброю та посилити санкції проти РФ: "Війну потрібно виграти, а не закінчити. Тому що ця війна є небезпекою існуванню всього Західного світу. Тому нам потрібно мобілізувати зброю, санкції, ембарго тощо". Політик закликав у сьомому пакеті зробити санкції екстериторіальними і повністю припинити російський експорт, а також відключити усю банківську систему держави-агресора від SWIFT.

Порошенко наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні у найближчий час статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.

"Нам потрібно це зараз – статус кандидата. І тоді Україна вдруге здивує світ швидкістю своїх реформ. Україна – це найоптимістичніша нація на європейському континенті. Ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо як цього досягти", – резюмував Порошенко.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
Порошенко - Президент (бившим не буває), депутат, керівник другої за розмірами фракції у ВР, керівник першої за розмірами Партії в Україні, визначний бізнесмен, філантроп, волонтер, ...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
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06.06.2022 17:21
+37
Молодець Порох! Дякуємо!
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06.06.2022 17:15
+36
Мільйони українців які за нього проголосували на виборах
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06.06.2022 17:15
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а хто його уповноважив? Чого він пригає поперед батька? Не розумію
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06.06.2022 17:12 Відповісти
Мільйони українців які за нього проголосували на виборах
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Валерій Прозапас

22 мин. ·

Традиційно потужний виступ Петра Порошенка на Європейському фінансовому конгресі - повна зала професіоналів відреагувала аплодисментами і стоячи.

Як бачите, для міжнародної фінансової еліти він актуальний, чим дуже засмучує Мішу Подоляка.

Українці переважно цього не побачать, бо "єдине інформаційне мовлення" не передбачає висвітлення складних тез, системної роботи, подачі повної картини подій в світі, тут навіть про полонених азовців перестали щось повідомляти.

Нам скоріше покажуть якогось роздобрівшого Кошевого та двох-трьох Арєстовічєй (тм) максимум, щоби тримати населення в бульбашці "всьо нормально, нормально, скоро шашликі".

............

Це проблема.

Стати складовою Євросоюзу та НАТО, вибудовуючи стандарти рівня якоїсь Білорусі, не вийде, весь Вільний світ все бачить та все розуміє - і вирватися з малоросійської пропагандиської матриці треба самим українцям, якимось дивом час ще є.
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06.06.2022 18:46 Відповісти
Кацап, чи зелень?

Хоча "Какая разница"...
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06.06.2022 17:19 Відповісти
та велика "разніца"... йому бути на зарплаті у подляка чи в пригожина...
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06.06.2022 17:31 Відповісти
Якщо не розумієш , то йдеш на.... й , покидьок 😠
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06.06.2022 17:19 Відповісти
Порошенко - Президент (бившим не буває), депутат, керівник другої за розмірами фракції у ВР, керівник першої за розмірами Партії в Україні, визначний бізнесмен, філантроп, волонтер, ...
А хто уповноважив Ермака, Арестовича, Подоляка і ХТО ВОНИ ТАКИ?!!
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06.06.2022 17:21 Відповісти
ну, кто то же должен выполнять работу президента. благодаря "мудрому нариду" в Украине сейчас отсутствует президент. есть его имитация, жалкая ЗЕ-подделка, который не тянет даже на должность придворного шута, бо шутки какие то все плоские и не смешные. вот и приходится остальным тянуть за него его работу, пока тот развлекается и отдыхает в глубокой норе.
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06.06.2022 17:30 Відповісти
Ви нє понялі: ета реаліті-шоу. "Слуга народа" називаєца.
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06.06.2022 21:39 Відповісти
Ти багато чого не розумієш. Проте не сумуй, це ні на що не впливає.
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06.06.2022 17:33 Відповісти
1. ППО - Проти Повітряна Оборона.
2. ППО - Порошенко Петро Олексійович.

Може хоч тепер, після ракетних обстрілів, мудрий нарід зрозуміє, що Пороха потрібно було не цькувати і насміхатися, коли він за власний кошт відбудовував ППО Києва, а бодай подякувати йому?😠
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06.06.2022 19:37 Відповісти
не зрозуміє,худібка аж сситься від "мужествєнного" боневтіка...
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07.06.2022 01:04 Відповісти
Молодець Порох! Дякуємо!
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06.06.2022 17:15 Відповісти
Як швидко прибрали гобліна, який так і нічого не зрозумів
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06.06.2022 17:20 Відповісти
А діючий прєпіздент що презентував? Черговий відосік презентував...
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06.06.2022 17:21 Відповісти
зеба, ти висрався собі в кальсони? а гадаєш, що пожартував?
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06.06.2022 17:38 Відповісти
Правильно говорить, але зараз головне зброя.
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06.06.2022 17:22 Відповісти
Порошенко хоче, що би План Маршала розподілявся у Європі та незалежними європейськими фахівцями.
Зеленський хоче, що би План Маршала розподілявся в Україні та його кишеньковими "шістками".
Так ХТО у нас БАРИГА?!!
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06.06.2022 17:24 Відповісти
гарне питання)
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06.06.2022 23:47 Відповісти
Підтримую!
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06.06.2022 17:25 Відповісти
Игорь Валерьевич К * спасут Украину...весь мир знает-Коломойские Кучмисты не воры...
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06.06.2022 17:34 Відповісти
Oleg Helgiv:
Гонтарєва увійшла в групу по розробці плана Маршалла для України і можливо стане його керівником.

NATO-кOTAN:
Перше завдання "плану Маршала" для України буде видати Коломойського США і знищити всю зелену мафію
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06.06.2022 19:11 Відповісти
Польский информатор Легок Бальцерович и Арсений Яценюк в 2015 д. По факту спасли экономику от полного краха и дефолта..
Гройсман пришел когда с финансами был уже..плюс...
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06.06.2022 17:38 Відповісти
бивших президентів точно не бувае а от єкс президенти е
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06.06.2022 17:41 Відповісти
Ну и клава...лепит текст что *********... Вместо реформатор лепит информатор Лешек Бальцерович...
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06.06.2022 17:42 Відповісти
А ты , падаль кацапская, тоже с фронтов Родины, ****, пишешь? Небось Северодонецк с Мариуполем защищаешь? Какие вы конченные мрази, все зеленожопые, сидя дома на диване с пивасиком, жопу помыли, раком стали и ждете вместе со своим гринпоцем хрен пуйла в сраку. Ждите, в сраку 100 пудов получите. Надеюсь из калаша.

А по Луценко- напомню для полных дебилов из сук урода и **********- подстилок- человеку уже 57 лет и человек болен раком. Ты падаль молодая, пишешь за баланду с дивана, и воевать не идешь почему то, бо такое же конченное сцыкло, как твой гринпоц в бункере. Точно как твои суки урода- кто заграницей патриет, совсем как ты, падаль, с дивана, кто как коля котлета и другие подстилки бабломойского сидят за Западной Украине и отжимают у волонтеров бабло и бизнес у местных. Тоже сильно Родину, мрази, любят.
Следи, утырок , за собой
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06.06.2022 17:57 Відповісти
а що це за утирок був? Він є в моєму кондуїті?
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06.06.2022 18:12 Відповісти
одна умова бабло буде прокачуватися через сліпий траст.. ****, ну ми ж проходили вже ці граблі!
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06.06.2022 17:48 Відповісти
не плутай, це ти проходив через Г+Г, і в твоєму черепку воно залишилось
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06.06.2022 18:18 Відповісти
""Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію - модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства"
- і чому він цього не зробив?
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06.06.2022 17:50 Відповісти
Іди, **** кремлівська, та з такими конченими уродами , як ти, і зроби таку державу, тай ще за 5 років, а ми подивимось на тебе "вумного" як вутка. Тому що 73% населення, бидло , як ти, вибирають замість державників, паяцев та агентів ФСБ керувати країною. Тому з таким тупим кремлівським бидлом , яке слухає канал г+г можно поки зробити тільки нового ***** та другу підорашку в наший країні, що ви, зелений зомбіленд й зробили.
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06.06.2022 18:10 Відповісти
" Петро Порошенко набрав 54,70%" а потім вони куди поділися?

"Тому що 73% населення, бидло" - це тому, що не захотіло за пустобріха голосувати?

Ну то беріть залишки бовдурів (27%-?), і будуйте - ото умора у вас вийде))))
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07.06.2022 12:04 Відповісти
Як можна було державника змінити на клоуна?
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06.06.2022 17:54 Відповісти
В його переліку "успіхів" десь поділась судова реформа. Саме її блокування залишило при владі олігархів й інший не чистий на руку контингент. Судова реформа - ключова для європейців. Вони це,як папуги повторюють. Тому що скільки не інвестуй в наше болото - все крадуть безкарно. Судова реформа! Без неї ми обібрані корупціонерами бомжі,з якими не варто мати справу.
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06.06.2022 17:55 Відповісти
судова реформа - з досвіду країн колишнього Варшавського договору, та й прибалтійських - як і реформа правоохороних органів робиться на протязі мінімум одного, а то й кількох чиновничих поколінь. Бо для цього мало змінити закони, потрібно змінити чиновників в тих інституціях; і так змінити, щоб не втратити саму інституцію, яка нехай навіть і працює нереформованою, на самому початку реформ.

І європейці це прекрасно розуміють До речі, - он, навіть поляків вони підганяють з реформами; а ті досі мають трабли в судовій системі.
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06.06.2022 18:11 Відповісти
Є ще приклад Грузії, де Саакашвілі за кілька років дуже гарно "прошерстив" цих чиновників. Такий собі турбо-режим. Але ключове в цьому питанні - воля президента. А її поки що не видно.
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09.06.2022 21:58 Відповісти
прошерстити корупціонерів можна, але з заміною на таких же корупціонерів, що і зробив Саак; але замінити на чесних і професійних (навіть невідомо, що головніше - чесність чи професійнісь) прошерстійністю - НЕМОЖЛИВО!
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09.06.2022 22:14 Відповісти
Що сьогодні найважливіше? Армія, мова, і віра. А що нікого не цікавить? Асфальт і скільки на ньому вкрали.
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06.06.2022 18:16 Відповісти
От насправді - мене дуже цікавить, як європейці допоможуть нам змінити судову систему, особливо на тлі того, що вони самі декларують незалежність судів?

А це конче треба робити, і то першочергово!
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06.06.2022 19:07 Відповісти
в утіль
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06.06.2022 18:08 Відповісти
Тебе та всіх зеленогнійний точно в утіль, в вигрєбну яму! Ви , сукі прокляті, хуже путлеровського зомбіленда, продаєте свою країну за подоляцьку баланду. Бажаю тобі захлинутись цією баландою назавжди.
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06.06.2022 18:13 Відповісти
Я , надеюсь, что Западу хватит ума не давать зебилам в руки денег---только под их жестким контролем!
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06.06.2022 20:03 Відповісти
На тебе чекають в Україні
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06.06.2022 20:13 Відповісти
Чесно кажучи мені блювати хочеться від шобли зелених і так само від фанфар в сторону Пороха, який за п"ять років не забезпечив ЗСУ навіть бронежилетами в повному обсязі, а з нього творця армії ліплять. Як починали ми в 2014 споряджати воїнів на фронт, так і в цьому році довелось це робити. Нічого не змінилось. Різниця між Порохом і Боневтіком тільки в розмірах і ще в замінуванні і розмінуванні Чонгару. Грьобаних піарщиків цікавить тільки крісло на Банковій для задоволення своїх егоїстичних інтересів
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06.06.2022 23:50 Відповісти
ну то йди просрись,***** він тобі субсидію давав,краще б зайвий бронік війську дав,худоба
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07.06.2022 01:09 Відповісти
це не йому надавалась субсидія, це його батькам; ну, і на нього, в т.ч.
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07.06.2022 09:01 Відповісти
Порох діло говорить!
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07.06.2022 09:32 Відповісти
 
 