Порошенко презентував програму економічного відновлення України на Європейському Фінансовому Конгресі у Польщі

Петро Порошенко виступив на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот. Під час виступу п’ятий Президент презентував програму економічного відновлення України і наголосив, що Україні потрібен План Маршалла, який націлений на членство нашої держави у Європейському Союзі та НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні ми зосереджені на Плані Маршалла для України. Він має ґрунтуватися на таких основних принципах – прозорості, ефективності та довіри. А також на принципі "кошти в обмін на реформи", – зазначив Порошенко.

"Нам потрібно побудувати нову Україну, забезпечити її повноцінну модернізацію – модернізацію всіх політичних, економічних та соціальних інститутів за Копенгагенськими критеріями членства", – вважає політик.

"Це буде Україна, яка ідеально вписується в ЄС. Україна, яка завершує європейський проект, тому що без України проект ЄС ніколи б не був завершеним. Для цього Україна вже зараз має отримати статус кандидата в ЄС. Це вивільнило б інвестиційний інтерес до України ще більшого масштабу. Це допомогло б реформам в Україні посилитися", – наголосив лідер "ЄС".

"Щоб це сталося, нам потрібен План Маршалла, який приведе Україну прямо до ЄС і НАТО", – переконаний Порошенко.

За його словами, координатором цього Плану відродження та відбудови України має стати Європейська Комісія як гарант майбутнього членства України в ЄС. "Після отримання статусу кандидата Україною Європейська Комісія буде слідкувати за ситуацією розвитку в Україні щодо відповідності критеріям – як після підписання Угоди про асоціацію, в якій було досягнуто 60% виконання. Також Угода про зону вільної торгівлі, яка надає Україні 44% ринку в торговельному балансі. У нас є безвізовий режим. Скоро буде річниця його отримання. Це також дуже потужний фактор просування України до європейських реформ", – нагадав Порошенко.

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Він зазначив, що після 2014 року Україна попри російську агресію змогла впровадити чимало проєвропейських реформ, зокрема реформу децентралізації, очищення банківської системи, дерегуляцію бізнесу. І саме це разом із створенням нової української Армії дало нашій державі необхідну стійкість для спротиву широкомасштабному вторгненню Росії.

Порошенко також закликав надати Україні зброю та посилити санкції проти РФ: "Війну потрібно виграти, а не закінчити. Тому що ця війна є небезпекою існуванню всього Західного світу. Тому нам потрібно мобілізувати зброю, санкції, ембарго тощо". Політик закликав у сьомому пакеті зробити санкції екстериторіальними і повністю припинити російський експорт, а також відключити усю банківську систему держави-агресора від SWIFT.

Порошенко наголосив: українці змогли здивувати світ і зможуть зробити це ще раз. Він закликав надати Україні у найближчий час статус кандидата у члени ЄС та ПДЧ в НАТО.

"Нам потрібно це зараз – статус кандидата. І тоді Україна вдруге здивує світ швидкістю своїх реформ. Україна – це найоптимістичніша нація на європейському континенті. Ми знаємо, чого ми хочемо, і знаємо як цього досягти", – резюмував Порошенко.

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