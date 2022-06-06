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английский язык (90) Шмыгаль Денис (2327)

Английский может получить статус языка делового общения в Украине, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

денис,шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве обсуждают предоставление английскому статуса языка делового общения в Украине.

"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании", – написал Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - добавил премьер.

Шмигаль отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.

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Топ комментарии
+20
Не надо делать то что и так уже произошло. Займись экономикой страны, а не пиаром...
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06.06.2022 20:00
+16
Бажано, щоб англійську вивчали в школі на такому рівні, щоб можна було серіали і фільми, відзняті англійською, не перекладати на українську. А дивитися в оригіналі, як це давно відбувається в Швеції чи Данії.
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06.06.2022 20:10
+9
Які ви розумні. Нічого,що я вас за русскім кораблем пошлю?
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06.06.2022 20:17
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Не надо делать то что и так уже произошло. Займись экономикой страны, а не пиаром...
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06.06.2022 20:00 Ответить
Ауенно актуальный трындеж за бабло бюджета...
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06.06.2022 20:14 Ответить
Так це відбулось у світі для спілкування у стосунках міжнародного рівня між представниками різних країн, це зрозуміло. Українці можуть до цього процесу долучитись як високоосвідчені люди і представники європейської цивілізованої країни. Але Ви уважно вдумайтесь, що воно наплело: використовувати англійську в діловому мовленні в Україні!!!! Читайте дипломатично (між рядками) Не треба пуіна, забудьте державну українську, давайте спілкуватись в Україні англійською???? Агов, люди добрі, дописувачі, блогери і всі адекватні люди, це що за фантазії з палати №5 психіатричної лікарні???
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06.06.2022 21:38 Ответить
А що, вже усе дерусифікували і українізували, що за анґліїзацію взялись?
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06.06.2022 22:25 Ответить
Це буде костатацією факта того, що вже існує.
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06.06.2022 20:01 Ответить
Може або не може. Роби вже, потім патякай!
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06.06.2022 20:03 Ответить
Я спик инглиш, а ты?
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06.06.2022 20:04 Ответить
Ич озер юкреиниан хев ту спик инглиш!
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06.06.2022 20:19 Ответить
Конечно пью!
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06.06.2022 21:06 Ответить
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06.06.2022 20:05 Ответить
А може все ж таки китайська? китайською ж більше, ніж англійською говорять...а знаєте, до чого приведуть усі ці потуги? - та гаварі уже па русскі! якийсь український державний діяч вже казав, що Конституція це не ікона...хто завгодно, лише не Порошенко! яка завгодно мова - лише не українська! як казав В.А.Ющенко, Україна потрібна лише українцям.
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06.06.2022 20:08 Ответить
Будь яка мова є мовою ділового спілкування, але в міжнародних контрактах робиться переклад англійською - це факт. Тобто міжнародні контракти можуть бути лише англійською.
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06.06.2022 20:09 Ответить
Бажано, щоб англійську вивчали в школі на такому рівні, щоб можна було серіали і фільми, відзняті англійською, не перекладати на українську. А дивитися в оригіналі, як це давно відбувається в Швеції чи Данії.
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06.06.2022 20:10 Ответить
В Ірландії вже надивились серіалів англійською, що й власну забули, як білоруси.
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06.06.2022 20:15 Ответить
Ти хто по національності?
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06.06.2022 20:27 Ответить
Мабуть раждьоний в есесесер. Ну це там, де сєкаса нєбило.🙂
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06.06.2022 20:46 Ответить
Не мели дурниць! Британці їх "геноцидили" не слабіше ніж українців - кацапи Тільки це було у 16-19 століттях Мова публічного спілкування і діловодства - лише англійська Викладання в школах - англійська Релігійні служби (ірландці в основному - католики) А хто протестувать пробували - тюрми каторга рабство чи примусова висилка в заморські колонії - навічно! Вже не кажу що робили за збройний спротив! Про піратів книжки любиш? Почитай про капітана Блада
А ірландці створили зараз програму спеціальну (за прикладом Ізраїлю) Бо юдеї теж відроджувать свою "мертву" мову мусили
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06.06.2022 20:47 Ответить
Зачем вы глупости пишите? Герлик это не живой язык. Его не существует уже несколько сотен лет, благодаря окупации острова англичанами. Герлик преподают в школе, на нем говорит пара деревень. И новостной канал. И все!
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06.06.2022 21:17 Ответить
А у юдеїв на івриті останні 2 тисячі років лише молилися І то не всі - його знали лише, ті хто вчився в хедері А зараз іврит - державна мова Ізраїлю!
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06.06.2022 21:35 Ответить
А єврєйскій язик ти тоже щітаєш нєпалнаценним?
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06.06.2022 20:17 Ответить
Які ви розумні. Нічого,що я вас за русскім кораблем пошлю?
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06.06.2022 20:17 Ответить
кацапьонок ти смердючий
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06.06.2022 20:58 Ответить
Siz maymılsız, aldımen öz orısşañızdı üyreniñiz, sondıqtan qatesiz jaza alasız!
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06.06.2022 21:01 Ответить
Я його "послав"! Правда - не думаю, що він щось зрозумів Бо букви англійські (латинські), а слова - тюркські
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06.06.2022 21:18 Ответить
Мудак, песня "из двух слов" говоришь?

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
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06.06.2022 20:27 Ответить
шо ты наплел? соловьев? российский и русский в кучу. у кацапья российский. От Руси - русский. пусть перестают базарить на русском, их российский как они и хотели
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06.06.2022 20:58 Ответить
Це ти про сельское нарєчіє дєрєвєнь зажопінского района, Усть-піздюйского фєдєрального округа?
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06.06.2022 20:48 Ответить
Ти - точно ідіот! Українська мова має на третину більше слів, ніж російська Вже третє десятиліття вища школа веде викладання українською науковою мовою! Більшість ******** "наукових" слів, що уже давно вживаються науковцями - так звані "інтернаціональні" Це слова, яким наданий "національний" окрас у залежності від мови користувача Тому ніяких проблем для українців у розвитку мови я не бачу!
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06.06.2022 20:56 Ответить
Це недоречно? у нас вже давним- дафно-"рюзкий язик" заполонив Київ столицю України,так що англійська мова-для малоросів тільки для шопінгу за кордоном.
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06.06.2022 20:24 Ответить
Ви б панове при владі, перш би подумали, щоб українська мова не була мовою "для телевізора", а вчити англійську люди і так відчувають потребу.
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06.06.2022 20:43 Ответить
для початку Кабмін повинен заговорити по українські,бо люди бачать що їм легше вивчити англійську чим українську
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06.06.2022 20:58 Ответить
Геть від москви! Чим більша різниця з кацапами, тім краще. Англійську знають у сьому світі, то чомуб ні? Москалі і своєї не знають, пишуть з помилками. Україна- це Європа, то чому такий ажиатаж? «Мовою ділового спілкування» спілкуватися будуть не усі, але знати, хочаб на початковому рівні-камільфо.
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06.06.2022 20:51 Ответить
Знання англійської треба підвищувати, щоб вільно спілкуватися з нашими партнерами по НАТО
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06.06.2022 20:53 Ответить
Вы хоть Украинский язык сделайте "мовою ділового спілкування в Україні"
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06.06.2022 21:04 Ответить
Я рускій би виучіл толька затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних )))
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06.06.2022 21:05 Ответить
А що робить мені?! Я російську мову знаю набагато краще за тих кацапів яких треба допитувать!
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06.06.2022 21:13 Ответить
Підтримуватиму надання статусу офіційної англійській тільки після того, як у нас заборонять російську на телебаченні, на радіо, в оііційному і будь-якому публічному спілкуванні. Інакше москвороті заговорять англійською - аби тільки не українською.
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06.06.2022 21:12 Ответить
Немає чим прем'єру зайнятись окрім дешевого піару ,ви розберітся як відновити економіку ,як відбудувати школи ,дитсадки ,лікарні . Як нам перезимувати зиму чи буде достатно газу ,вугілля ось чим треба зайнятись.
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06.06.2022 21:13 Ответить

тiльки як додаток до основних зусиль по вiдродженню та популяризацii української.


знання англiйської - це дуже добре i важливо, але вiдродження української мови ще

важливiше, це одна з умов iснування та збереження країни.
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06.06.2022 21:14 Ответить
не может, а должен
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06.06.2022 21:25 Ответить
З своєю сперше розберіться, а то "нас бамбілі, какоє ві імєєте право нас заставлять гаварить на украинском".
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06.06.2022 22:02 Ответить
Школи мають бути виключно україномовні. І кожен день урок англійської обов'язково. Якась ще також можлива. Класу з 5-го добра частина предметів виключно англійською. Ще якась мова не виключена до навчання. Виші також з половиною предметів англійською. І це не вибіркові школи чи по бажанню. Це обов'язково. По тому можливо введення ділового англійського. Так, наприклад, зроблено у Лівані, тільки крім англійської ще й французька. Тому вони тримовні. А ті хто навчався десь в Україні, чи Німеччині чотиримовні.
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06.06.2022 22:07 Ответить
Тоді вже не будуть, як зараз, дивуватись як людина з дипломом українського Вишу розмовляє англійською на рівні молодшого школяра. Бо це в світі дуже дивно. Вони не розуміють яким чином ми здобуваємо знання без англійської.
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06.06.2022 22:11 Ответить
Ну і чим це буде відрізняься від того що "було"? Ну - прямо по Нєкрасову: "...вместо цепей крепостных люди придумали много иных!" І наші діти стануть замість "русскаязичних" - "англаязичними" І що це змінить? КИМ будуть наші діти? "недоробленими англійцями"? Чи "американцями"? Колись Кутузов змушений був видать спеціальний наказ по армії, яким забороняв "панам офіцерам " спілкуваться французською мовою - бо їх партизани часто "на вила брали", приймаючи за французів! А тоді французська мова вважалася тим, про що ти зараз "мелеш" з посиланням на англійську! Тобто "мовою культури і освіченості!
Про викладання в школі ти взагалі "перднув у калюжу"! Рівень викладання у більшості шкіл Західної Європи не дотягує до нашого У мене є реальний приклад - мій внук Хлопець вчився у 7 класі, коли з матір"ю виїхав до Португалії Більше двох місяців його пробували влаштувать у португальську школу Але йому там нема чого робить! по математиці він ще рік тому вчив те, що діти в Бразі (загальноосвітня школа в місті) тільки вчить збираються Англійську мову він вчить почав з 1 класу (5 годин на тиждень) Вони ж почали її вчить з 5-го класу (1 година на тиждень) По інформатиці вони в 7 класі ще тільки вивчають, як електронною поштою користуваться, а малий у мене вже взявся за програмування! І це - звичайна чернігівська загальноосвітня школа! Про знання історії чи географії і казать нічого - його однокласниця в Португалії питання задала "А що таке "Альпи"? Дочка сміється: "Ти з малого вдома сміявся з того що внук має малий кругозір а він тепер бере з тебе приклад і сміється з дочки моєї подруги! "
Я теж не бачив необхідності у вивченні англійської в школі - з ким мені спілкуваться нею? Де вчиться англійською мовою? Які науки вивчать? Але коли виникла потреба - я почав вивчать одну з тюркських мов І це мені колись врятувало життя і здоров"я Так що освічена людина завжди знайде можливість вчить ту мову яка їй потрібна в житті Але для чого англійська мова майбутній прибиральниці офісу чи водію самосвала?
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07.06.2022 06:18 Ответить
"Шмигалі" такими заявами та власними діями здійснюють денацицікацію України, яку Путін визначив, як мету спеціальної військової операції Росії в Україні
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06.06.2022 22:38 Ответить
Зелемойский раздает гражданство, Шмигля раздает государственные статусы, а ни пора бы им раздать по пинку до Урала. Торгаши государсвенностью.
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06.06.2022 22:41 Ответить
Дуже цікава думка, але не на часі...
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06.06.2022 22:45 Ответить
Купа африканських країн має англійську в якості державної. Це не робить їх розвинутими.
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06.06.2022 22:57 Ответить
Я давно говорил ,что нужно ,чтобы было два государственных языка в Украине - украинский и английский!!!И все вывески были на этих языках!Все указатели!Зачем нужен этот русский язык???
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06.06.2022 23:12 Ответить
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07.06.2022 00:14 Ответить
....Не дуріте самі себе!
Учітесь. читайте.
І чужому научайтесь.
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває.
Того Бог карає. .....(Т.Г. Шевченко)
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07.06.2022 00:53 Ответить
У своїх віршах Тарас Григорович хотів достучатись до мізків українців та давав прості рекомендації к дії, але українці Шевченка читають лише у школі.
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07.06.2022 13:46 Ответить
Yes, please! Do it!
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07.06.2022 03:02 Ответить
Я английский язык выучу даже только для того, чтобы лучше понимать Байдена и Джонсона.
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07.06.2022 08:35 Ответить
Українську мову вивчіть спочатку.... 30 років, а деякі української, так і не вивчили.... Яка англійська? для узкащелепних це unreal.
Черговий зелений піар!
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07.06.2022 09:23 Ответить
 
 