Английский может получить статус языка делового общения в Украине, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве обсуждают предоставление английскому статуса языка делового общения в Украине.
"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании", – написал Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу.
"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", - добавил премьер.
Шмигаль отметил, что профильным министерствам дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы.
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А ірландці створили зараз програму спеціальну (за прикладом Ізраїлю) Бо юдеї теж відроджувать свою "мертву" мову мусили
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
тiльки як додаток до основних зусиль по вiдродженню та популяризацii української.
знання англiйської - це дуже добре i важливо, але вiдродження української мови ще
важливiше, це одна з умов iснування та збереження країни.
Про викладання в школі ти взагалі "перднув у калюжу"! Рівень викладання у більшості шкіл Західної Європи не дотягує до нашого У мене є реальний приклад - мій внук Хлопець вчився у 7 класі, коли з матір"ю виїхав до Португалії Більше двох місяців його пробували влаштувать у португальську школу Але йому там нема чого робить! по математиці він ще рік тому вчив те, що діти в Бразі (загальноосвітня школа в місті) тільки вчить збираються Англійську мову він вчить почав з 1 класу (5 годин на тиждень) Вони ж почали її вчить з 5-го класу (1 година на тиждень) По інформатиці вони в 7 класі ще тільки вивчають, як електронною поштою користуваться, а малий у мене вже взявся за програмування! І це - звичайна чернігівська загальноосвітня школа! Про знання історії чи географії і казать нічого - його однокласниця в Португалії питання задала "А що таке "Альпи"? Дочка сміється: "Ти з малого вдома сміявся з того що внук має малий кругозір а він тепер бере з тебе приклад і сміється з дочки моєї подруги! "
Я теж не бачив необхідності у вивченні англійської в школі - з ким мені спілкуваться нею? Де вчиться англійською мовою? Які науки вивчать? Але коли виникла потреба - я почав вивчать одну з тюркських мов І це мені колись врятувало життя і здоров"я Так що освічена людина завжди знайде можливість вчить ту мову яка їй потрібна в житті Але для чого англійська мова майбутній прибиральниці офісу чи водію самосвала?
Учітесь. читайте.
І чужому научайтесь.
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває.
Того Бог карає. .....(Т.Г. Шевченко)
Черговий зелений піар!