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Батальон "Свобода", воюющий на Северодонецком направлении, нуждается в помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свобода

Бойцам нужны запчасти для ремонта автомобилей, которые попадают под обстрелы и постоянно ломаются из-за сверхтяжелой эксплуатации.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

Помочь батальону можно, совершив перевод на карту 5168 7520 1225 3699.

Контактное лицо Маргарита, тел. +380 97 006 5893.

Також читайте: "На фронті пекельні бої": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів. ФОТОрепортаж

Также Ильенко опубликовал такой перечень критических потребностей батальона:

265/70 R15 - 10 шт.

255/65 R16 -10 шт.

265/70 R16 - 10 шт.

205/60 R16- 14 шт.

215/65 R16 - 14 шт.

245/65 R17 - 12 шт.

255/70 R16 - 12 шт.

215/70 R15 - 10 шт.

275/65 R18 - 10 шт.

1) Ssanyong Kyron - 4 шт.

2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.

3) Nissan NP300- 4 шт.

4) KIA sporteg - 4 шт.

5) Fiat Doblo - 4шт.

6) Nissan X-Traill - 4 шт.

7) Mitsubishi L200 - 4 шт.

1) Nissan NP300:

Стекло лобовое и заднее.

2) VW T4: тормозные колодки 4шт. (задние и передние)

3) Toyota 4Runner:

Амортизаторы 4 шт. (задние и передние)

Шаровые опоры (слойные)

10w40 - 100 л.

5w40 - 100л.

74 ампер 8 шт.

90 ампер 12 шт.

190 ампер 2 шт. на трофейный камаз.
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Топ комментарии
+25
Отправить на помощь батальону
1. Подполковника Арестовича.
2. Секретаря СНБО Данилова
3. "Железнодорожника" Лещенко
4. Обонпромовца Арахамию
5. КошелькаТрухина
6 Обладателя наградного оружия Тищенко
7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
"Великолепная семерка" всех орков пабедит
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07.06.2022 08:45
+13
В дечому не погоджуюсь з Вашою критикою щодо потреб батальйону. З усіх іхніх відео ясно що вони постійно пересуваються, то гасять прориви, то змінюють позиціі. Кожен боєць тягне на собі до 30 кг амуніціі ( бронік, каска, автомат, магазини до ак), дивуюсь як вони в 30 градус спеку перебігають цілі квартали. Того машини потрібні на кожне відділення (ще гранатомети, кулемети, великий бк). Підтримую командира
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07.06.2022 08:58
+6
юридично бійці батальону "Свобода" воюють у складі бригади швидкого реагування НГУ. І там повинно бути 2 механізовані батальйони оперативного призначення +танковий батальйон + артилерійський дивізіон і зенітний ракетний дивізіон....а по факту те що є..на тому що просять
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07.06.2022 09:10
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bljaha.....bronetransportery nuzhni.....na legkovuhah mnogo nenavojuesh....
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07.06.2022 08:45 Ответить
Эксперт диванных, расскажи зачем виллисы нужны были.
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07.06.2022 08:47 Ответить
Отправить на помощь батальону
1. Подполковника Арестовича.
2. Секретаря СНБО Данилова
3. "Железнодорожника" Лещенко
4. Обонпромовца Арахамию
5. КошелькаТрухина
6 Обладателя наградного оружия Тищенко
7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
"Великолепная семерка" всех орков пабедит
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07.06.2022 08:45 Ответить
Тимофея милованова забыли. Редкое дерьмо.
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07.06.2022 09:13 Ответить
+ Гетьманцев

https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html
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07.06.2022 15:55 Ответить
Все , можно умывать руки! Помог батальону, чем смог!
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07.06.2022 09:51 Ответить
І Тягнибока туди ж.
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07.06.2022 11:50 Ответить
в спам
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07.06.2022 08:49 Ответить
В дечому не погоджуюсь з Вашою критикою щодо потреб батальйону. З усіх іхніх відео ясно що вони постійно пересуваються, то гасять прориви, то змінюють позиціі. Кожен боєць тягне на собі до 30 кг амуніціі ( бронік, каска, автомат, магазини до ак), дивуюсь як вони в 30 градус спеку перебігають цілі квартали. Того машини потрібні на кожне відділення (ще гранатомети, кулемети, великий бк). Підтримую командира
показать весь комментарий
07.06.2022 08:58 Ответить
юридично бійці батальону "Свобода" воюють у складі бригади швидкого реагування НГУ. І там повинно бути 2 механізовані батальйони оперативного призначення +танковий батальйон + артилерійський дивізіон і зенітний ракетний дивізіон....а по факту те що є..на тому що просять
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07.06.2022 09:10 Ответить
звичайно, треба допомогти.
і правильно треба писати Сіверськодонецький напрямок.
там річка Сіверський Донець, від неї походить назва міста.
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07.06.2022 09:02 Ответить
Взагалі-то колись хотіли перейменувати цю всю агломерацію або на Мендєлєєв, або на Лисичанжелес.
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07.06.2022 10:12 Ответить
Переказав.
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07.06.2022 09:33 Ответить
Хорошо карта Привата, а не Моно. Из Привата часто не проходит.
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07.06.2022 09:46 Ответить
Переказав 2000

Тримайтеся.
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07.06.2022 11:32 Ответить
а деолигархизация когда начнется в Украине... ???
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07.06.2022 12:41 Ответить
 
 