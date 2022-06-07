Батальйон "Свобода", що воює у Сєверодонецьку, потребує допомоги. ПЕРЕЛІК

Бійцям потрібні запчастини для ремонту автомобілів, які потрапляють під обстріли і постійно ламаються через надважку експлуатацію.

Про це пише у фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Допомогти батальйону можна, здійснивши переказ на картку 5168 7520 1225 3699.

Контактна особа Маргарита, тел. +380 97 006 5893.

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Також Іллєнко опублікував такий перелік критичних потреб батальйону:

265/70 R15 - 10 шт.

255/65 R16 -10 шт.

265/70 R16 - 10 шт.

205/60 R16- 14 шт.

215/65 R16 - 14 шт.

245/65 R17 - 12 шт.

255/70 R16 - 12 шт.

215/70 R15 - 10 шт.

275/65 R18 - 10 шт.

1) Ssanyong Kyron - 4 шт.

2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.

3) Nissan NP300- 4 шт.

4) KIA sporteg - 4 шт.

5) Fiat Doblo - 4шт.

6) Nissan X-Traill - 4 шт.

7) Mitsubishi L200 - 4 шт.

1) Nissan NP300:

Скло лобове та заднє.

2) VW T4: гальмівні колодки 4шт. ( задні та передні)

3) Toyota 4Runner:

Амортизатори 4 шт. ( передні та задні)

Кульові опори (шарові)

10w40 - 100 л.

5w40 - 100л.

74 ампер 8 шт.

90 ампер 12 шт.

190 ампер 2 шт. на трофейного камаза.