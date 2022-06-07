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Батальйон "Свобода", що воює у Сєверодонецьку, потребує допомоги. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

свобода

Бійцям потрібні запчастини для ремонту автомобілів, які потрапляють під обстріли і постійно ламаються через надважку експлуатацію.

Про це пише у фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Допомогти батальйону можна, здійснивши переказ на картку 5168 7520 1225 3699.

Контактна особа Маргарита, тел. +380 97 006 5893.

Також читайте: "На фронті пекельні бої": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні ВАК апаратів для лікування поранених воїнів. ФОТОрепортаж

Також Іллєнко опублікував такий перелік критичних потреб батальйону:

265/70 R15 - 10 шт.

255/65 R16 -10 шт.

265/70 R16 - 10 шт.

205/60 R16- 14 шт.

215/65 R16 - 14 шт.

245/65 R17 - 12 шт.

255/70 R16 - 12 шт.

215/70 R15 - 10 шт.

275/65 R18 - 10 шт.

1) Ssanyong Kyron - 4 шт.

2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.

3) Nissan NP300- 4 шт.

4) KIA sporteg - 4 шт.

5) Fiat Doblo - 4шт.

6) Nissan X-Traill - 4 шт.

7) Mitsubishi L200 - 4 шт.

1) Nissan NP300:

Скло лобове та заднє.

2) VW T4: гальмівні колодки 4шт. ( задні та передні)

3) Toyota 4Runner:

Амортизатори 4 шт. ( передні та задні)

Кульові опори (шарові)

10w40 - 100 л.

5w40 - 100л.

74 ампер 8 шт.

90 ампер 12 шт.

190 ампер 2 шт. на трофейного камаза.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Отправить на помощь батальону
1. Подполковника Арестовича.
2. Секретаря СНБО Данилова
3. "Железнодорожника" Лещенко
4. Обонпромовца Арахамию
5. КошелькаТрухина
6 Обладателя наградного оружия Тищенко
7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
"Великолепная семерка" всех орков пабедит
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07.06.2022 08:45
+13
В дечому не погоджуюсь з Вашою критикою щодо потреб батальйону. З усіх іхніх відео ясно що вони постійно пересуваються, то гасять прориви, то змінюють позиціі. Кожен боєць тягне на собі до 30 кг амуніціі ( бронік, каска, автомат, магазини до ак), дивуюсь як вони в 30 градус спеку перебігають цілі квартали. Того машини потрібні на кожне відділення (ще гранатомети, кулемети, великий бк). Підтримую командира
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07.06.2022 08:58
+6
юридично бійці батальону "Свобода" воюють у складі бригади швидкого реагування НГУ. І там повинно бути 2 механізовані батальйони оперативного призначення +танковий батальйон + артилерійський дивізіон і зенітний ракетний дивізіон....а по факту те що є..на тому що просять
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07.06.2022 09:10
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bljaha.....bronetransportery nuzhni.....na legkovuhah mnogo nenavojuesh....
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07.06.2022 08:45 Відповісти
Эксперт диванных, расскажи зачем виллисы нужны были.
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07.06.2022 08:47 Відповісти
Отправить на помощь батальону
1. Подполковника Арестовича.
2. Секретаря СНБО Данилова
3. "Железнодорожника" Лещенко
4. Обонпромовца Арахамию
5. КошелькаТрухина
6 Обладателя наградного оружия Тищенко
7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
"Великолепная семерка" всех орков пабедит
показати весь коментар
07.06.2022 08:45 Відповісти
Тимофея милованова забыли. Редкое дерьмо.
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07.06.2022 09:13 Відповісти
+ Гетьманцев

https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html
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07.06.2022 15:55 Відповісти
Все , можно умывать руки! Помог батальону, чем смог!
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07.06.2022 09:51 Відповісти
І Тягнибока туди ж.
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07.06.2022 11:50 Відповісти
в спам
показати весь коментар
07.06.2022 08:49 Відповісти
В дечому не погоджуюсь з Вашою критикою щодо потреб батальйону. З усіх іхніх відео ясно що вони постійно пересуваються, то гасять прориви, то змінюють позиціі. Кожен боєць тягне на собі до 30 кг амуніціі ( бронік, каска, автомат, магазини до ак), дивуюсь як вони в 30 градус спеку перебігають цілі квартали. Того машини потрібні на кожне відділення (ще гранатомети, кулемети, великий бк). Підтримую командира
показати весь коментар
07.06.2022 08:58 Відповісти
юридично бійці батальону "Свобода" воюють у складі бригади швидкого реагування НГУ. І там повинно бути 2 механізовані батальйони оперативного призначення +танковий батальйон + артилерійський дивізіон і зенітний ракетний дивізіон....а по факту те що є..на тому що просять
показати весь коментар
07.06.2022 09:10 Відповісти
звичайно, треба допомогти.
і правильно треба писати Сіверськодонецький напрямок.
там річка Сіверський Донець, від неї походить назва міста.
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07.06.2022 09:02 Відповісти
Взагалі-то колись хотіли перейменувати цю всю агломерацію або на Мендєлєєв, або на Лисичанжелес.
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07.06.2022 10:12 Відповісти
Переказав.
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07.06.2022 09:33 Відповісти
Хорошо карта Привата, а не Моно. Из Привата часто не проходит.
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07.06.2022 09:46 Відповісти
Переказав 2000

Тримайтеся.
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07.06.2022 11:32 Відповісти
а деолигархизация когда начнется в Украине... ???
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07.06.2022 12:41 Відповісти
 
 