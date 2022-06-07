Батальйон "Свобода", що воює у Сєверодонецьку, потребує допомоги. ПЕРЕЛІК
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Бійцям потрібні запчастини для ремонту автомобілів, які потрапляють під обстріли і постійно ламаються через надважку експлуатацію.
Про це пише у фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
Допомогти батальйону можна, здійснивши переказ на картку 5168 7520 1225 3699.
Контактна особа Маргарита, тел. +380 97 006 5893.
Також Іллєнко опублікував такий перелік критичних потреб батальйону:
265/70 R15 - 10 шт.
255/65 R16 -10 шт.
265/70 R16 - 10 шт.
205/60 R16- 14 шт.
215/65 R16 - 14 шт.
245/65 R17 - 12 шт.
255/70 R16 - 12 шт.
215/70 R15 - 10 шт.
275/65 R18 - 10 шт.
1) Ssanyong Kyron - 4 шт.
2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.
3) Nissan NP300- 4 шт.
4) KIA sporteg - 4 шт.
5) Fiat Doblo - 4шт.
6) Nissan X-Traill - 4 шт.
7) Mitsubishi L200 - 4 шт.
1) Nissan NP300:
Скло лобове та заднє.
2) VW T4: гальмівні колодки 4шт. ( задні та передні)
3) Toyota 4Runner:
Амортизатори 4 шт. ( передні та задні)
Кульові опори (шарові)
10w40 - 100 л.
5w40 - 100л.
74 ампер 8 шт.
90 ампер 12 шт.
190 ампер 2 шт. на трофейного камаза.
Будь ласка, зачекайте...
1. Подполковника Арестовича.
2. Секретаря СНБО Данилова
3. "Железнодорожника" Лещенко
4. Обонпромовца Арахамию
5. КошелькаТрухина
6 Обладателя наградного оружия Тищенко
7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
"Великолепная семерка" всех орков пабедит
https://www.5.ua/polityka/vlashtuvav-isteryku-hetmantsev-vystupyv-proty-vydilennia-hroshei-dlia-ukrainskykh-viiskovykh-268956.html
і правильно треба писати Сіверськодонецький напрямок.
там річка Сіверський Донець, від неї походить назва міста.
Тримайтеся.