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Обстрелы Запорожской области: в Гуляйполе россияне ранили ребенка, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуляйполе,запоріжжя

Очередные российские артобстрелы были нанесены по городам Гуляйполе, Орехов и село Преображенка.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российских артиллерийских ударов в районе Гуляйполя оккупанты нанесли огнестрельное ранение ребенку 2012 г. р., кроме этого, было частично повреждено пятнадцать домов, две квартиры, автомобиль и помещение магазина", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия обстрела Гуляйполя оккупантами: Шесть человек травмированы, повреждены здания. ФОТОрепортаж

В ОВА добавили, что враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Новоданиловка, Орехов, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское, Камышеваха, Темеровка, Гуляйполе, Червоное, Таврийское, Новоселка, Староукраинское, Привольное и Свободное поле.
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Невже нема чим відсповісти? Вже місяць тупо розстрілюють міста, а ми спостерігаємо
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07.06.2022 08:39 Ответить
Коли нарешті по ********** будуть відповіді, коли ********** самки почнуть ридати за своїми виродками малолітніми? Напевно ніколи, бо шмаркате зелене падло проїбало і ракетну програму країни, тварюка криворізька. Дякуємо жителям кривбаса за недойрбка підараса.
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07.06.2022 09:27 Ответить
За фігляра проголосувала УСЯ КРАЇНА.окрім Львова...див сайт ЦВК
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07.06.2022 09:42 Ответить
Це як наслідок прорахунки чому не був заміновани кримський перешийок ,чому не підірвані мости ,може вже хватить гратися що в Криму "наші люди " ні там кривавий підступний ворог і ось із за недолугості чи зради,ворог захопив Херсонщину і частину Запоріжжя .
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07.06.2022 10:00 Ответить
 
 