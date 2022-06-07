Обстрелы Запорожской области: в Гуляйполе россияне ранили ребенка, - ОВА

Очередные российские артобстрелы были нанесены по городам Гуляйполе, Орехов и село Преображенка.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российских артиллерийских ударов в районе Гуляйполя оккупанты нанесли огнестрельное ранение ребенку 2012 г. р., кроме этого, было частично повреждено пятнадцать домов, две квартиры, автомобиль и помещение магазина", - говорится в сообщении.

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В ОВА добавили, что враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Новоданиловка, Орехов, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское, Камышеваха, Темеровка, Гуляйполе, Червоное, Таврийское, Новоселка, Староукраинское, Привольное и Свободное поле.