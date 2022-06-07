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Обстріли Запорізької області: у Гуляйполі росіяни поранили дитину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуляйполе,запоріжжя

Чергових російських артобстрілів зазнали міста Гуляйполе, Оріхів та село Преображенка.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

" Унаслідок російських артилерійських ударів в районі Гуляйполя окупанти нанесли вогнепальне поранення дитині 2012 р. н., крім цього, було частково пошкоджено п'ятнадцять будинків, дві квартири, автомобіль та приміщення магазину", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА додали, що ворог обстрілював позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське, Комишуваха, Темерівка, Гуляйполе, Червоне, Таврійське, Затишшя, Малинівка, Новосілка, Староукраїнське, Привільне та Вільне поле.
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Невже нема чим відсповісти? Вже місяць тупо розстрілюють міста, а ми спостерігаємо
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07.06.2022 08:39 Відповісти
Коли нарешті по ********** будуть відповіді, коли ********** самки почнуть ридати за своїми виродками малолітніми? Напевно ніколи, бо шмаркате зелене падло проїбало і ракетну програму країни, тварюка криворізька. Дякуємо жителям кривбаса за недойрбка підараса.
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07.06.2022 09:27 Відповісти
За фігляра проголосувала УСЯ КРАЇНА.окрім Львова...див сайт ЦВК
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07.06.2022 09:42 Відповісти
Це як наслідок прорахунки чому не був заміновани кримський перешийок ,чому не підірвані мости ,може вже хватить гратися що в Криму "наші люди " ні там кривавий підступний ворог і ось із за недолугості чи зради,ворог захопив Херсонщину і частину Запоріжжя .
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07.06.2022 10:00 Відповісти
 
 