У Запорізькій області окупанти зазіхнули на майно Коломойського та Ахметова
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Загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігархів Ігоря Коломойського та Рііната Ахметова, бо вони "фінансують українських націоналістів".
Про це заявив представик окупаційної влади Запорізької області - член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За його словами, майно Коломойського та Ахметова має бути "націоналізовано".
Рогов заявив, що "нерозумно виконувати обов’язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів".
Топ коментарі
+27 Olga Mansika
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+24 Алла Новосад 5b57f84f
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+18 Sergey Yegorov
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Увесь український народ фінансує українських націоналістів
А кого мають - рашистів ???
Доречі..., якщо йому відомо - як Беня помагає українській армії чи біженцям - ней повідомить !
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом.
невже збрехав?
Крадуть накрадене
1.Натяк на те, що олігархи такі ж як і мешканці інших міст і сел України?
2. Що вони теж, бідні, страждають?
3. Що окупанти такі сміливі, що посягнули на святе і здатні принизити?
Хочу зауважити, що і в Донецьку і в Маріуполі і в інших містах є майно у тих, хто мріє бути повелителем... Може слідкуєте і за ним?
До чого веде узурпація? До винищення ззовні, бо охороняти узурпаторів - не всякий схоче. Вільні Люди не поважають узурпаторів... Особливо, коли вони нічого не зробили для загальної справи.
Пора опять становиться патриотом Украины.
Цікаво скідьки бізнесу у одного і другого в расєє.
Вони практично відкрито і безкарно грабують український народ і фінансують лише власний карман.