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Ахметов (789) Коломойський (1421) націоналізація (224) окупація (5847) олігарх (688) Запорізька область (2565)

У Запорізькій області окупанти зазіхнули на майно Коломойського та Ахметова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ахметов,коломойський

Загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігархів Ігоря Коломойського та Рііната Ахметова, бо вони "фінансують українських націоналістів".

Про це заявив представик окупаційної влади Запорізької області - член так званої "головної ради військово-цивільної адміністрації" Володимир Рогов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За його словами, майно Коломойського та Ахметова має бути "націоналізовано".

Рогов заявив, що "нерозумно виконувати обов’язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Що правда,то правда.Але Гудок зараз хоч якось допомагає людям,а "нищий" Беня вже навіть кіоск не пропонує пофарбувати,не чути його зовсім
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06.06.2022 10:56
+24
І Бєня також.
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06.06.2022 10:53
+18
Ахметов пожинает плоды своих делишек.
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06.06.2022 10:51
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На святе зазіхнули
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06.06.2022 10:49 Відповісти
Нас это как-то должно беспокоить?
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06.06.2022 10:49 Відповісти
Звичайно,ви їхні раби.
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06.06.2022 10:54 Відповісти
на кого поставил, того в президенты вывели
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06.06.2022 10:50 Відповісти
Ахметов пожинает плоды своих делишек.
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06.06.2022 10:51 Відповісти
І Бєня також.
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06.06.2022 10:53 Відповісти
беня таки имеет надежду что ему пыня всьо компенсирует, в том числе и за счет гудка, всьо же добазарено! а за базар надо отвечать, иначе придеться пыне опять перед израилем замирать в глубочайшем пардоне
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06.06.2022 11:07 Відповісти
Що правда,то правда.Але Гудок зараз хоч якось допомагає людям,а "нищий" Беня вже навіть кіоск не пропонує пофарбувати,не чути його зовсім
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06.06.2022 10:56 Відповісти
"нерозумно виконувати обов'язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів". Джерело: https://censor.net/ua/n3346154
Увесь український народ фінансує українських націоналістів
А кого мають - рашистів ???
Доречі..., якщо йому відомо - як Беня помагає українській армії чи біженцям - ней повідомить !
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06.06.2022 12:13 Відповісти


- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?

- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.

Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом.
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06.06.2022 11:05 Відповісти
ну так і без ахметова було зрозуміло, що йде наглий обман довірливих телепузиків. Але я особисто не вірив, що їх аж настільки багато.
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06.06.2022 13:09 Відповісти
ну все, кабзда кацапам. не розрахуються...
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06.06.2022 10:52 Відповісти
Да-уж ... счетчик будет "не хилый" .
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06.06.2022 10:55 Відповісти
***** последние трусы на барахолку отнесет, что-бы продать и с Беней КАЛомойским расчитаться.
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06.06.2022 11:32 Відповісти
а жирік обіцяв жи, що зробить з бєні українського Ротшильда
невже збрехав?
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06.06.2022 10:55 Відповісти
уже не спросишь
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06.06.2022 11:11 Відповісти
Не знаю, как жирик, а буба криворогий Бене обещал, и свое обещание выполняет.
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06.06.2022 11:33 Відповісти
готуємось к підвищенню тарифів, та гуртуємось навколо президента!
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06.06.2022 10:56 Відповісти
Рогов , страх потерял . Звизда ему
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06.06.2022 11:04 Відповісти
бородатая бабушка с ренатом пустят кацапов по миру они не знают с кем связались
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06.06.2022 11:09 Відповісти
Какие негодяи,ничего святого.
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06.06.2022 11:15 Відповісти
Радію за беню.
Крадуть накрадене
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06.06.2022 11:18 Відповісти
От і бумеранг прилетів... треба було більше вийобуватись та красти
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06.06.2022 11:22 Відповісти
Тепер нехай ці два їблани йдуть і самі відбивають своє майно, раз так ******* *********** з Кремля.
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06.06.2022 11:22 Відповісти
Бєня їм цього не пробачить. Нехай ходять і озираються.
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06.06.2022 11:24 Відповісти
Не розумію суті статті.

1.Натяк на те, що олігархи такі ж як і мешканці інших міст і сел України?
2. Що вони теж, бідні, страждають?
3. Що окупанти такі сміливі, що посягнули на святе і здатні принизити?

Хочу зауважити, що і в Донецьку і в Маріуполі і в інших містах є майно у тих, хто мріє бути повелителем... Може слідкуєте і за ним?

До чого веде узурпація? До винищення ззовні, бо охороняти узурпаторів - не всякий схоче. Вільні Люди не поважають узурпаторів... Особливо, коли вони нічого не зробили для загальної справи.
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06.06.2022 11:25 Відповісти
Нам-то шо? Фиолетово. А Коломойшу убить мало
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06.06.2022 11:32 Відповісти
Я в ужасе. Кто же им корочку хлеба подаст?
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06.06.2022 11:41 Відповісти
пора пить кофе
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06.06.2022 11:50 Відповісти
Бениной собственности что-то угрожает ?
Пора опять становиться патриотом Украины.
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06.06.2022 11:54 Відповісти
Все херня. Але посягнути на святе??? Великий перемовник зараз втик дістане.
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06.06.2022 12:03 Відповісти
Правильно скажим не олигархов а главных ПИТУХОВ!!!ДА И ХРЕН С НИМИ ТВАРЯМИ ВОРАМИ КРОВАВЫМИ!!!!ЗЕЛЯ В ИХ КАРМАНЕ!!!
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06.06.2022 12:03 Відповісти
думаєте що Беніто пострадає,ні пострадає Україна і жителі
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06.06.2022 12:06 Відповісти
Ой. ну шо за ехидные коменты. У каждого свои недостатки. Нельзя быть святей святой Затрахи и нельзя угодить ближнему, или дальнему, или каждому
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06.06.2022 12:06 Відповісти
Майно цих «патріотів» націоналізувати
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06.06.2022 12:31 Відповісти
Майно набуте шляхом шахрайства і корупції в українського народу. Потрібно заморозити і конфіскувати всі активи цих злочинців, як і рашистських олігархів
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07.06.2022 01:01 Відповісти
Не может быть.Эти гниды давно договорились с орками.
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06.06.2022 12:51 Відповісти
Бідні сиротки, Ахетка і Коломойша, окупанти з них знущаються.
Цікаво скідьки бізнесу у одного і другого в расєє.
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06.06.2022 13:48 Відповісти
Ну нарешті!!! Зара піде команда Зєле від Аоломойського, звільняти Південь!!!
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06.06.2022 14:19 Відповісти
Не чіпайте Бєнєдікта, хвашисти, він фінансує тільки Дніпровську синагогу!
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06.06.2022 14:54 Відповісти
Нікчемна спроба дешевого піару злочинного олігархату (створеного в Україні за сприяння кремля), який через своїх манкуртів у державній владі присмоктався до ресурсів країни задля власної наживи.
Вони практично відкрито і безкарно грабують український народ і фінансують лише власний карман.
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07.06.2022 01:11 Відповісти
 
 