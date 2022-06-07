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Над Запорожской областью сбита вражеская ракета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня около 7:30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить, это сработали силы нашей ПВО. Около 07:30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области", - отметил он.

"Хочу еще раз поблагодарить защитников, которые продолжают защищать наш город и наше государство. А также войска Противовоздушной обороны, которые "прикрывают" небо над нашим городом", - добавляет Куртев.

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******* летать.
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07.06.2022 12:26 Ответить
Тепер дивіться уважно за статистикою Генштабу...
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07.06.2022 12:29 Ответить
пишут, что сбили кучу ракет!!А в сводках--нифига.., и как это понимать?
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07.06.2022 12:32 Ответить
Ой, ви теж помітили?
Ну це ж треба...
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08.06.2022 16:11 Ответить
Запорожье - следущая цель российского Генштаба , если они будут иметь успех на Донбассе . Героическая оборона Мариуполя на три месяца отсрочила планьі россиян по захвату областного центра , но они от плана не отказались .
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07.06.2022 12:46 Ответить
 
 