Над Запорізькою областю збито ворожу ракету

Сьогодні близько 7.30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 07:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області"', - зазначив він.

"Хочу ще раз подякувати захисникам, які продовжують боронити наше місто та нашу державу. А також військам Протиповітряної оборони, які "прикривають" небо над нашим містом", - додає Куртєв.

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