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Над Запорізькою областю збито ворожу ракету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні близько 7.30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 07:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області"', - зазначив він.

"Хочу ще раз подякувати захисникам, які продовжують боронити наше місто та нашу державу. А також військам Протиповітряної оборони, які "прикривають" небо над нашим містом", - додає Куртєв.

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Автор: Ірина Дашківська
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07.06.2022 12:26 Відповісти
Тепер дивіться уважно за статистикою Генштабу...
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07.06.2022 12:29 Відповісти
пишут, что сбили кучу ракет!!А в сводках--нифига.., и как это понимать?
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07.06.2022 12:32 Відповісти
Ой, ви теж помітили?
Ну це ж треба...
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08.06.2022 16:11 Відповісти
Запорожье - следущая цель российского Генштаба , если они будут иметь успех на Донбассе . Героическая оборона Мариуполя на три месяца отсрочила планьі россиян по захвату областного центра , но они от плана не отказались .
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07.06.2022 12:46 Відповісти
 
 