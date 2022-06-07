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Тела погибших защитников "Азовстали" доставили в Киев. Там проведут судмедэкспертизу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Судебно-медицинская экспертиза тел погибших защитников "Азовстали" продлится до трех месяцев. После этого родных позовут на опознание.

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали", передает Цензор.НЕТ.

"В Киев уже прибыли тела погибших защитников "Азовстали". Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть - бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что патронатная служба очень загружена, но держит связь с родственниками погибших.

"Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов о последующем обмене телами погибших героев", - добавили в Ассоциации.

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..чекаємо решту, живих та здорових..(
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07.06.2022 12:38 Ответить
А коли вже живі повернуться? Скільки часу вже минуло з "евакуації" і ні слова про наших героїв.
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07.06.2022 12:46 Ответить
зелений виродок так бореться за власний рейтинг, що наказав 2500 Азовцям здатися в полон аби їхні відоси не заважали його піар компанії напередодні підготовки до позачергових президентських виборів.
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07.06.2022 12:46 Ответить
Виродки рашистські зразу не можуть навіть тіла загиблих віддати, ділять на декілька разів, а що вже говорити про полонених, хай Господь їх захистить, бо влада всім рота затикає, щоб про це не говорили, у них військова таємниця, вони навіть точної кількості з Азовсталі не знають, сумно це все...
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07.06.2022 13:07 Ответить
верещалка не пожелает возглавить патронатную службу ?? воочию увидеть следы своей работы..
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07.06.2022 15:54 Ответить
 
 