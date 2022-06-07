Тела погибших защитников "Азовстали" доставили в Киев. Там проведут судмедэкспертизу

Судебно-медицинская экспертиза тел погибших защитников "Азовстали" продлится до трех месяцев. После этого родных позовут на опознание.

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали", передает Цензор.НЕТ.

"В Киев уже прибыли тела погибших защитников "Азовстали". Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть - бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется", - говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что патронатная служба очень загружена, но держит связь с родственниками погибших.

"Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов о последующем обмене телами погибших героев", - добавили в Ассоциации.

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