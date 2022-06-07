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Тіла загиблих захисників "Азовсталі" доправили до Києва. Там проведуть судмедекспертизу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Судово-медична експертиза тіл загиблих зазисникі "Азовсталі" триватиме до трьох місяців. Після цього рідних покличуть на упізнання.

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі", інформує Цензор.НЕТ.

"В Київ вже прибули тіла загиблих захисників "Азовсталі". Патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина - бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації зауважили, що патронатна служба зарза дуже завантажена, але тримає зв’язок із родичами загиблих.

"Продовжуються перемовини та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв", - додали в Асоціації.

Також читайте: Київ отримав перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі", - Associated Press

Автор: Ольга Лузан
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..чекаємо решту, живих та здорових..(
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07.06.2022 12:38 Відповісти
А коли вже живі повернуться? Скільки часу вже минуло з "евакуації" і ні слова про наших героїв.
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07.06.2022 12:46 Відповісти
зелений виродок так бореться за власний рейтинг, що наказав 2500 Азовцям здатися в полон аби їхні відоси не заважали його піар компанії напередодні підготовки до позачергових президентських виборів.
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07.06.2022 12:46 Відповісти
Виродки рашистські зразу не можуть навіть тіла загиблих віддати, ділять на декілька разів, а що вже говорити про полонених, хай Господь їх захистить, бо влада всім рота затикає, щоб про це не говорили, у них військова таємниця, вони навіть точної кількості з Азовсталі не знають, сумно це все...
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07.06.2022 13:07 Відповісти
верещалка не пожелает возглавить патронатную службу ?? воочию увидеть следы своей работы..
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07.06.2022 15:54 Відповісти
 
 