Тіла загиблих захисників "Азовсталі" доправили до Києва. Там проведуть судмедекспертизу

Судово-медична експертиза тіл загиблих зазисникі "Азовсталі" триватиме до трьох місяців. Після цього рідних покличуть на упізнання.

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі", інформує Цензор.НЕТ.

"В Київ вже прибули тіла загиблих захисників "Азовсталі". Патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл. Важливо зазначити, що серед тіл загиблих третина - бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації зауважили, що патронатна служба зарза дуже завантажена, але тримає зв’язок із родичами загиблих.

"Продовжуються перемовини та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв", - додали в Асоціації.

Також читайте: Київ отримав перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі", - Associated Press