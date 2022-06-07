Київ отримав перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі", - Associated Press
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі "Азовсталь" - це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише Associated Press
Росія розпочала передачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі "Азовсталь".
Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.
Про вилучення останків бійців з руїн "Азовсталі" український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.
Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160. Обмін відбувся 4 червня, але в українському міністерстві деталей не повідомляли.
Брат бійця "Азова", який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Героям !
зєлік, нову методичку видали? Аргументи такі ж нікчемні, як і твої господарі
вiдведення вiйськ з обладнаних позицiй на лiнii протистояння в чисте поле, почали розмiнування, вагнергейт, весь час запобiгливе благання блазня про зустрiч з пуйлом- все це показувало слабкiсть Зе-чма та його команди i стало однiєю з причин, чому пуйло наважилось на повноцiнне вторгнення та вiдкриту вiйну.
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
Окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко:
«Ми спостерігаємо, як місто закривається.
Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапити в результаті епідемії, і слово «холера» лунає всередині міста, поміж окупаційною владою та їхніми кураторами».
https://t.me/operativnoZSU/27593
ВИСТОЇМО . ПЕРЕМОЖЕМО . ПОМСТИМОСЯ ‼️