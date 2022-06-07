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Associated Press (21) труп (97) Азов (678) Азовсталь (387)

Київ отримав перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі", - Associated Press

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі "Азовсталь" - це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише Associated Press

Росія розпочала передачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі "Азовсталь".

Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

Також читайте: Понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" перебувають у російському полоні, - Зеленський

Про вилучення останків бійців з руїн "Азовсталі" український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.

Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160. Обмін відбувся 4 червня, але в українському міністерстві деталей не повідомляли.

Брат бійця "Азова", який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.

Також читайте: СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+61
На цих вантажівках з тілами треба написати "розмінований Чонгар"
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06.06.2022 20:21
+38
Герої не вмирають! Важко навіть усвідомити велич героїзму.Що значить патріотизм? Це віддати своє життя за країну не роздумуючи. Чи зможемо ми бути гідними їхньої гибелі?
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
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06.06.2022 20:24
+32
саме так - це стало причиною їх героїчної смерті

Слава Героям !
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06.06.2022 20:35
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На цих вантажівках з тілами треба написати "розмінований Чонгар"
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06.06.2022 20:21 Відповісти
саме так - це стало причиною їх героїчної смерті

Слава Героям !
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06.06.2022 20:35 Відповісти
Деякі істоти тепер хероїчно розповідають про те як вони не втекли.
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06.06.2022 20:36 Відповісти
І знову повернуся до піарщиків Зеленського, ви що зглузду з'їхали? Всі магазини і базари в Миколаївській області переповнені подушечками із лічіком Боневтіка, Абдристовича і Кіма. Думаю, що і на інших ринках теж саме лайно. Ви були на війні? На вашій совісті розмінований Чрнгар, вбивство захисників Маріуполя і знищення Маріуполя. На вашій совісті знущання над бердянцями, херсонцями, мелітопольцями і енергодарцями, бачанцями, ірпінцями, гостомельцями, ізюмцями, снігурівцями. На вашій совісті обстріли Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Миколаєва. Це ви зробили всіх разом, тоог хоч приберіте свої морди з магазинів, і базарів, не гагньбіться до кінця, а то взимку вас всі будуть проклинати, коли не буде тепла і хліба.
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06.06.2022 20:52 Відповісти
А куди діти до "розмінованого Чонгару" ще й тіла 20 000 жителів Маріуполя,які не мали змоги виїхати!Хто той,що міг дати наказ по Чонгару?
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06.06.2022 20:47 Відповісти
ситуація не така однозначна як ви представляєте.... можливо ніхто там нічого й не розміновував, по причині, що нічого й не заміновували... вояки відзвітували ще на грудень 21 року, що все виконали по-плану, а їх ніхто не провіряв... не виключено, що понадіялись на "авось" і нічого з тим чонгаром і не робили... зато прозвітували... точну інформацію узнаємо після війни.
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06.06.2022 20:57 Відповісти
Його замінували ще ц 2014 році.
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06.06.2022 21:01 Відповісти
що значить "замінували"? замінували поле й кущі навколо, чи замінували міст і дорогу? по яких кацапи в,їхали.
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06.06.2022 22:25 Відповісти
Розмінувала верещучка за наказом дєрьмака.
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06.06.2022 21:09 Відповісти
Що за дику маячню ви пишете?Совість є?
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06.06.2022 21:16 Відповісти
Панас Стець

зєлік, нову методичку видали? Аргументи такі ж нікчемні, як і твої господарі
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06.06.2022 21:44 Відповісти
навiщо гадати, якщо дєрьмак(агент Козирь) та й iншi ЗеБiли самi про все доповiдали...

вiдведення вiйськ з обладнаних позицiй на лiнii протистояння в чисте поле, почали розмiнування, вагнергейт, весь час запобiгливе благання блазня про зустрiч з пуйлом- все це показувало слабкiсть Зе-чма та його команди i стало однiєю з причин, чому пуйло наважилось на повноцiнне вторгнення та вiдкриту вiйну.
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06.06.2022 21:44 Відповісти
Ну и х#ли толку от этого???
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06.06.2022 22:37 Відповісти
І на цьому фоні ,зелений през ,надає громадянство України рашиту ,пропагандону невзорову.Це відвертий плювок в обличчя Героям і Україні!
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06.06.2022 21:21 Відповісти
Герої не вмирають! Важко навіть усвідомити велич героїзму.Що значить патріотизм? Це віддати своє життя за країну не роздумуючи. Чи зможемо ми бути гідними їхньої гибелі?
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
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06.06.2022 20:24 Відповісти
...і холєра в печінку їх убивцям!

Окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко:

«Ми спостерігаємо, як місто закривається.

Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапити в результаті епідемії, і слово «холера» лунає всередині міста, поміж окупаційною владою та їхніми кураторами».
https://t.me/operativnoZSU/27593
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06.06.2022 20:56 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям України 😪😪😪

ВИСТОЇМО . ПЕРЕМОЖЕМО . ПОМСТИМОСЯ ‼️
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06.06.2022 20:27 Відповісти


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06.06.2022 20:27 Відповісти
Що це за *****?
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06.06.2022 20:38 Відповісти
Дискотека якась із свічок
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06.06.2022 20:50 Відповісти
То для Вас - дискотека, а для загиблих душ - шлях на небо.
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06.06.2022 21:04 Відповісти
У тебе в голові.
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06.06.2022 21:00 Відповісти
Мізків зовсім нема ? Думай, що верзеш.
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06.06.2022 20:32 Відповісти
кто и когда за это ответит.., вот в чём вопрос
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06.06.2022 20:28 Відповісти
Відповість за ВСЕ кремлівський ублюдок і вбивця😠
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06.06.2022 20:30 Відповісти
А заодно і присипляюча отрута у вигляді "шашликов в має" і 3роки повного ігнору та деградації ЗСУ.
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06.06.2022 22:12 Відповісти
А почему именно 160 на 160?
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06.06.2022 20:41 Відповісти
важко сказати, що в ***** в черепку... як ляже там карта...
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06.06.2022 21:07 Відповісти
Крепіться …
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06.06.2022 20:49 Відповісти
Не забудем , не простим , во первых кацапам , во вторых Зеленскому!
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06.06.2022 20:58 Відповісти
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06.06.2022 21:32 Відповісти
 
 