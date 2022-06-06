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Associated Press (24) труп (130) Азов (697) Азовсталь (355)

Киев получил первые тела бойцов, погибших на "Азовстали", - Associated Press

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Российские оккупанты передали Украине первые тела украинских защитников, погибших на заводе "Азовсталь" - это произошло в рамках обмена телами 4 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет Associated Press.

Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе "Азовсталь".

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из развалин разбомбленного завода, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Читайте: Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский

Об изъятии останков бойцов из руин "Азовстали" украинское правительство не сообщало, но родственники погибших на заводе солдат обсудили процесс с журналистами.

Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из "Азовстали", были среди тех, которые обменяли Украину и РФ в количестве 160 на 160. Обмен произошел 4 июня, но в украинском министерстве деталей не сообщали.

Брат бойца "Азова", пропавший без вести и предположительно погибший на заводе, рассказал, что как минимум два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

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Топ комментарии
+61
На цих вантажівках з тілами треба написати "розмінований Чонгар"
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06.06.2022 20:21
+38
Герої не вмирають! Важко навіть усвідомити велич героїзму.Що значить патріотизм? Це віддати своє життя за країну не роздумуючи. Чи зможемо ми бути гідними їхньої гибелі?
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
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06.06.2022 20:24
+32
саме так - це стало причиною їх героїчної смерті

Слава Героям !
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06.06.2022 20:35
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На цих вантажівках з тілами треба написати "розмінований Чонгар"
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06.06.2022 20:21 Ответить
саме так - це стало причиною їх героїчної смерті

Слава Героям !
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06.06.2022 20:35 Ответить
Деякі істоти тепер хероїчно розповідають про те як вони не втекли.
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06.06.2022 20:36 Ответить
І знову повернуся до піарщиків Зеленського, ви що зглузду з'їхали? Всі магазини і базари в Миколаївській області переповнені подушечками із лічіком Боневтіка, Абдристовича і Кіма. Думаю, що і на інших ринках теж саме лайно. Ви були на війні? На вашій совісті розмінований Чрнгар, вбивство захисників Маріуполя і знищення Маріуполя. На вашій совісті знущання над бердянцями, херсонцями, мелітопольцями і енергодарцями, бачанцями, ірпінцями, гостомельцями, ізюмцями, снігурівцями. На вашій совісті обстріли Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Миколаєва. Це ви зробили всіх разом, тоог хоч приберіте свої морди з магазинів, і базарів, не гагньбіться до кінця, а то взимку вас всі будуть проклинати, коли не буде тепла і хліба.
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06.06.2022 20:52 Ответить
А куди діти до "розмінованого Чонгару" ще й тіла 20 000 жителів Маріуполя,які не мали змоги виїхати!Хто той,що міг дати наказ по Чонгару?
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06.06.2022 20:47 Ответить
ситуація не така однозначна як ви представляєте.... можливо ніхто там нічого й не розміновував, по причині, що нічого й не заміновували... вояки відзвітували ще на грудень 21 року, що все виконали по-плану, а їх ніхто не провіряв... не виключено, що понадіялись на "авось" і нічого з тим чонгаром і не робили... зато прозвітували... точну інформацію узнаємо після війни.
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06.06.2022 20:57 Ответить
Його замінували ще ц 2014 році.
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06.06.2022 21:01 Ответить
що значить "замінували"? замінували поле й кущі навколо, чи замінували міст і дорогу? по яких кацапи в,їхали.
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06.06.2022 22:25 Ответить
Розмінувала верещучка за наказом дєрьмака.
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06.06.2022 21:09 Ответить
Що за дику маячню ви пишете?Совість є?
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06.06.2022 21:16 Ответить
Панас Стець

зєлік, нову методичку видали? Аргументи такі ж нікчемні, як і твої господарі
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06.06.2022 21:44 Ответить
навiщо гадати, якщо дєрьмак(агент Козирь) та й iншi ЗеБiли самi про все доповiдали...

вiдведення вiйськ з обладнаних позицiй на лiнii протистояння в чисте поле, почали розмiнування, вагнергейт, весь час запобiгливе благання блазня про зустрiч з пуйлом- все це показувало слабкiсть Зе-чма та його команди i стало однiєю з причин, чому пуйло наважилось на повноцiнне вторгнення та вiдкриту вiйну.
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06.06.2022 21:44 Ответить
Ну и х#ли толку от этого???
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06.06.2022 22:37 Ответить
І на цьому фоні ,зелений през ,надає громадянство України рашиту ,пропагандону невзорову.Це відвертий плювок в обличчя Героям і Україні!
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06.06.2022 21:21 Ответить
Герої не вмирають! Важко навіть усвідомити велич героїзму.Що значить патріотизм? Це віддати своє життя за країну не роздумуючи. Чи зможемо ми бути гідними їхньої гибелі?
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
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06.06.2022 20:24 Ответить
...і холєра в печінку їх убивцям!

Окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник мера міста Петро Андрющенко:

«Ми спостерігаємо, як місто закривається.

Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапити в результаті епідемії, і слово «холера» лунає всередині міста, поміж окупаційною владою та їхніми кураторами».
https://t.me/operativnoZSU/27593
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06.06.2022 20:56 Ответить
Вічна Пам'ять Героям України 😪😪😪

ВИСТОЇМО . ПЕРЕМОЖЕМО . ПОМСТИМОСЯ ‼️
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06.06.2022 20:27 Ответить


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06.06.2022 20:27 Ответить
Що це за *****?
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06.06.2022 20:38 Ответить
Дискотека якась із свічок
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06.06.2022 20:50 Ответить
То для Вас - дискотека, а для загиблих душ - шлях на небо.
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06.06.2022 21:04 Ответить
У тебе в голові.
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06.06.2022 21:00 Ответить
Мізків зовсім нема ? Думай, що верзеш.
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06.06.2022 20:32 Ответить
кто и когда за это ответит.., вот в чём вопрос
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06.06.2022 20:28 Ответить
Відповість за ВСЕ кремлівський ублюдок і вбивця😠
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06.06.2022 20:30 Ответить
А заодно і присипляюча отрута у вигляді "шашликов в має" і 3роки повного ігнору та деградації ЗСУ.
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06.06.2022 22:12 Ответить
А почему именно 160 на 160?
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06.06.2022 20:41 Ответить
важко сказати, що в ***** в черепку... як ляже там карта...
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06.06.2022 21:07 Ответить
Крепіться …
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06.06.2022 20:49 Ответить
Не забудем , не простим , во первых кацапам , во вторых Зеленскому!
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06.06.2022 20:58 Ответить
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06.06.2022 21:32 Ответить
 
 