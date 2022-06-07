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Мариуполю грозит распространение холеры, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,гуманітарка

В Мариуполе существует риск распространения холеры.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что существуют большие риски распространения инфекционных болезней на оккупированных территориях из-за массовых захоронений, теплой погоды и отсутствия доступа к питьевой воде у населения.

"Если говорить о том, есть ли риск распространения таких болезней, как холера, в Мариуполе, то, безусловно, он там есть. Мы знаем, что на территории Мариуполя регистрировали вспышки холеры в прошлом, поэтому основное наше внимание сосредоточено на том, чтобы не допустить этого снова", - отметил главный санврач.

Кузин также сообщил, что с 1 июня начат усиленный эпидемиологический надзор за всеми случаями, имеющими симптомы холеры.

Он отметил, что система здравоохранения Украины готова к вспышкам холеры и имеет достаточный запас лекарства на этот случай.

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"Текущая система медицинского реагирования сможет выявить холеру, если она возникнет на территории Украины. Соответственно, быстро запустится локализационная система реагирования", - сказал главный санврач.

В то же время Кузин сообщил, что в учреждениях здравоохранения есть достаточный запас лекарственных средств, чтобы лечить случаи холеры, и планы готовности введены на уровне каждой из областей Украины.
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Тепер це головний біль свінолупих, бажаю обісратись
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07.06.2022 13:09 Ответить
а то что с Мариуполя поедут по всей Украине?
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07.06.2022 13:48 Ответить
Так вот вы где, пиндосские биолаборатории!
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07.06.2022 13:20 Ответить
Вот что Кузин несёт? Как он собирается проводить "санэпидемиологичный нагляд" на окупированной территории? Он будет запускать в Мариуполь тайные отряды санитаров? Туда попасть можно только через фильтрационный концлагерь, и то вряд ли. Ну врёт ведь! Занимался бы лучше доступной ему территорией Украины!
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07.06.2022 13:25 Ответить
У нас и так в городе, каждый год фиксировали на некоторых участках городского пляжа кишечную палочку. Там в море раньше был канализационный слив. Учитывая во что мой город превратили кацапы, удивительно что это ещё не случилось. Летом у нас не только жарко, но и высокая влажность. В целом ситуация аховая. Надеюсь на скорейшее освобождение моего города из под кацапского ига.
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07.06.2022 13:26 Ответить
Щоб та холера там тих кацапів і вдушила.
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07.06.2022 13:30 Ответить
Так вот что рузьгий мир несет по миру. Смерть, разрушения и холеру
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07.06.2022 13:55 Ответить
может хоть так поймут вкус руского мира. с меня лайк
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07.06.2022 14:17 Ответить
 
 