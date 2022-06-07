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Маріуполю загрожує поширення холери, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,гуманітарка

У Маріуполі є ризик поширення холери.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що є великі ризики поширення інфекційних хвороб на окупованих територіях через масові поховання, теплу погоду та відсутність доступу до питної води у населення.

"Якщо говорити про те, чи є ризик поширення таких хвороб, як холера, в Маріуполі, то, безумовно, він там є. Ми знаємо, що на території Маріуполя реєстрували спалахи холери в минулому, тому основна наша увага наразі зосереджена на тому, щоб не допустити цього знову", - зазначив головний санлікар.

Кузін також повідомив, що з 1 червня розпочато посилений епідеміологічний нагляд за всіма випадками, що мають симптоми холери.

Він зазначив, що система охорони здоров'я України готова до спалахів холери та має достатній запас ліків на цей випадок.

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"Поточна система медичного реагування зможе виявити холеру, якщо вона виникне на території України. Відповідно, запуститься швидко локалізаційна система реагування", - сказав головний санлікар.

Водночас Кузін повідомив, що в закладах охорони здоров'я є достатній запас лікарських засобів, щоб лікувати випадки холери, і плани готовності запроваджено на рівні кожної з областей України.

Автор: Ірина Дашківська
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Тепер це головний біль свінолупих, бажаю обісратись
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07.06.2022 13:09 Відповісти
а то что с Мариуполя поедут по всей Украине?
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07.06.2022 13:48 Відповісти
Так вот вы где, пиндосские биолаборатории!
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07.06.2022 13:20 Відповісти
Вот что Кузин несёт? Как он собирается проводить "санэпидемиологичный нагляд" на окупированной территории? Он будет запускать в Мариуполь тайные отряды санитаров? Туда попасть можно только через фильтрационный концлагерь, и то вряд ли. Ну врёт ведь! Занимался бы лучше доступной ему территорией Украины!
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07.06.2022 13:25 Відповісти
У нас и так в городе, каждый год фиксировали на некоторых участках городского пляжа кишечную палочку. Там в море раньше был канализационный слив. Учитывая во что мой город превратили кацапы, удивительно что это ещё не случилось. Летом у нас не только жарко, но и высокая влажность. В целом ситуация аховая. Надеюсь на скорейшее освобождение моего города из под кацапского ига.
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07.06.2022 13:26 Відповісти
Щоб та холера там тих кацапів і вдушила.
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07.06.2022 13:30 Відповісти
Так вот что рузьгий мир несет по миру. Смерть, разрушения и холеру
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07.06.2022 13:55 Відповісти
может хоть так поймут вкус руского мира. с меня лайк
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07.06.2022 14:17 Відповісти
 
 