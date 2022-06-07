Маріуполю загрожує поширення холери, - Кузін

У Маріуполі є ризик поширення холери.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що є великі ризики поширення інфекційних хвороб на окупованих територіях через масові поховання, теплу погоду та відсутність доступу до питної води у населення.

"Якщо говорити про те, чи є ризик поширення таких хвороб, як холера, в Маріуполі, то, безумовно, він там є. Ми знаємо, що на території Маріуполя реєстрували спалахи холери в минулому, тому основна наша увага наразі зосереджена на тому, щоб не допустити цього знову", - зазначив головний санлікар.

Кузін також повідомив, що з 1 червня розпочато посилений епідеміологічний нагляд за всіма випадками, що мають симптоми холери.

Він зазначив, що система охорони здоров'я України готова до спалахів холери та має достатній запас ліків на цей випадок.

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"Поточна система медичного реагування зможе виявити холеру, якщо вона виникне на території України. Відповідно, запуститься швидко локалізаційна система реагування", - сказав головний санлікар.

Водночас Кузін повідомив, що в закладах охорони здоров'я є достатній запас лікарських засобів, щоб лікувати випадки холери, і плани готовності запроваджено на рівні кожної з областей України.