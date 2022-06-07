Синод РПЦ аннексировал крымские епархии в УПЦ МП

Синод Русской православной церкви в Москве 7 июня осудил собор УПЦ в Киеве и забрал у украинской церкви крымские епархии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.

Так, синод РПЦ принял крымские епархии УПЦ (Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую) в прямом подчинении патриарха Московского.

Также было принято решение установить на территории оккупированных Крыма и Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.

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