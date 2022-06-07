Синод РПЦ аннексировал крымские епархии в УПЦ МП
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Синод Русской православной церкви в Москве 7 июня осудил собор УПЦ в Киеве и забрал у украинской церкви крымские епархии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.
Так, синод РПЦ принял крымские епархии УПЦ (Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую) в прямом подчинении патриарха Московского.
Также было принято решение установить на территории оккупированных Крыма и Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.
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- Сьома, я прошу прощєнія у тєбя за то, шо ти ідіот!
церквасекта ! Тому хто ще ходить до упцфсб мп на території вільної України той свідомо обрав москву.
Я от тільки не уявляю, що реально для Господа Бога так важливо кому безпосередньо підпорядковуються церкви Криму?
паукипопы начали драку за окормляющих их баранов, бабка молится, яхта строится. Бог в помощь загрызть вам один одного, как говорится
Церковь забирает у частных граждан и организаций .....
Решение Собора УПЦ МП было необходимо не для сепарации УПЦ МП от РПЦ, а как схема постепенного поглощения епархий хоть криво-косо, но автономной УПЦ МП (и главное - со словом "Украинская" в названии) русской церковью на тех территориях, которые оккупированы.
То есть русские вырубают автономию в пользу унитарного состояния церкви, с вертикальным подчинением. Но для этого был нужен формальный повод . . . Вот они и попросили Онуфрия его дать, пользуясь естественными настроениями среди верующих и младшего клира церкви (священники "на местах", рядовые монахи и т.п.), которые негативно оценивают агрессию россии.
Это была спецоперация.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!