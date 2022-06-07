Синод РПЦ анексував кримські єпархії в УПЦ МП

Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РПЦ.

Так, синод РПЦ прийняв кримські єпархії УПЦ (Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську) у пряме підпорядкування патріарха Московського.

Також було ухвалено рішення встановити на території окупованих Криму та Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.

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