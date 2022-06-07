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Синод РПЦ анексував кримські єпархії в УПЦ МП
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РПЦ.
Так, синод РПЦ прийняв кримські єпархії УПЦ (Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську) у пряме підпорядкування патріарха Московського.
Також було ухвалено рішення встановити на території окупованих Криму та Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.
Топ коментарі
+27 Злий Грицько
показати весь коментар07.06.2022 15:32
+13 Яр Холодний
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+12 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар07.06.2022 15:49
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- Сьома, я прошу прощєнія у тєбя за то, шо ти ідіот!
церквасекта ! Тому хто ще ходить до упцфсб мп на території вільної України той свідомо обрав москву.
Я от тільки не уявляю, що реально для Господа Бога так важливо кому безпосередньо підпорядковуються церкви Криму?
паукипопы начали драку за окормляющих их баранов, бабка молится, яхта строится. Бог в помощь загрызть вам один одного, как говорится
Церковь забирает у частных граждан и организаций .....
Решение Собора УПЦ МП было необходимо не для сепарации УПЦ МП от РПЦ, а как схема постепенного поглощения епархий хоть криво-косо, но автономной УПЦ МП (и главное - со словом "Украинская" в названии) русской церковью на тех территориях, которые оккупированы.
То есть русские вырубают автономию в пользу унитарного состояния церкви, с вертикальным подчинением. Но для этого был нужен формальный повод . . . Вот они и попросили Онуфрия его дать, пользуясь естественными настроениями среди верующих и младшего клира церкви (священники "на местах", рядовые монахи и т.п.), которые негативно оценивают агрессию россии.
Это была спецоперация.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!