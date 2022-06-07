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Синод РПЦ анексував кримські єпархії в УПЦ МП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кирилл,рпц,патриарх,гундяев

Синод Російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор УПЦ в Києві та забрав в української церкви кримські єпархії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РПЦ.

Так, синод РПЦ прийняв кримські єпархії УПЦ (Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську) у пряме підпорядкування патріарха Московського.

Також було ухвалено рішення встановити на території окупованих Криму та Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгін публічно засудив главу РПЦ Кирила. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Шо ***** шо гундяй один сатанат
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07.06.2022 15:32
+13
РПЦ провела "легалізацію" своїх "будинків розпусти"
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07.06.2022 15:50
+12
Завтра ж виперти попів з київської лаври. І привселюдно заголить їм сутани та вжарить різками прямо по гебістським галіфе.
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07.06.2022 15:49
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Шо ***** шо гундяй один сатанат
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07.06.2022 15:32 Відповісти
УПЦ МП це філія ФСБ в Україні !! Нах..,за порєбрік,цей розплідник гидоти "Русского мира"!!!))
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07.06.2022 15:48 Відповісти
На обмін полонених, а поки що за грати всіх, хто не пареходить до УПЦ.
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07.06.2022 15:53 Відповісти
до ПЦУ
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07.06.2022 15:55 Відповісти
Це якби Аль-Каїда віджала в «Організації Монотеїзму і Джихаду» пару мечетей.
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07.06.2022 16:41 Відповісти
Папаше-мерседесу приготовиться
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07.06.2022 15:33 Відповісти
у відповідь із прямого підпорядкування кирилу варто вилучити корецький жіночий монастир
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07.06.2022 15:43 Відповісти
так кто кого ? кто мама а кто папа
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07.06.2022 15:33 Відповісти
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07.06.2022 15:37 Відповісти
Нє раздєляйтє людєй! Масковскій патріархат нада сахраніть! Он хароший!
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07.06.2022 15:37 Відповісти
моспархат самый хороший... в Преисподне, Сатана никак ненарадуется прихожанам и клирикам.
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07.06.2022 15:58 Відповісти
Від перестановки доданків сума не змінюється, тобто ФСБшна секта просто проводить внутрішню реорганізацію.
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07.06.2022 15:37 Відповісти
Одразу вибачаюся перед усіма віруючими. Це - така зараза...
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07.06.2022 15:40 Відповісти
А за що вибачатися?
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07.06.2022 16:41 Відповісти
- Моня, ви назвалі Сьому ідіотом. Тєпєрь просітє у нєво прощєнія за ето.
- Сьома, я прошу прощєнія у тєбя за то, шо ти ідіот!
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07.06.2022 19:40 Відповісти
завтра підуть хрестні ходи "за сахранєніє едінства"
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07.06.2022 15:49 Відповісти
Завтра ж виперти попів з київської лаври. І привселюдно заголить їм сутани та вжарить різками прямо по гебістським галіфе.
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07.06.2022 15:49 Відповісти
Ні будуть толерувати ворога, а толерування ворога -то шлях до програшу йому
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07.06.2022 15:53 Відповісти
РПЦ провела "легалізацію" своїх "будинків розпусти"
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07.06.2022 15:50 Відповісти
Так, не мы это начали. ТЕПЕРЬ наш ход в ответ. Что там Лавры и монастыри под вывеской фсбшного балагана москоквского пархата?
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07.06.2022 15:53 Відповісти
Голова верховної ради скаже, що не на часі розколювати монобільшість)
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07.06.2022 15:56 Відповісти
Табачный Гундяев,ха-ха-ха.Как там церьковь в рашке?,водяру и сигареты продает еще ?
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07.06.2022 15:55 Відповісти
Це одна і та сама церква секта ! Тому хто ще ходить до упцфсб мп на території вільної України той свідомо обрав москву.
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07.06.2022 15:55 Відповісти
Ост таким хитрим ходом РПЦ легалізує свої володіння та агентуру на території України. Що змінилось в поведінці попів УПЦ МП? Нічого. Крім аргументу "навіщо ви переходите в ПЦУ, якщо ми вже не під МП???"
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07.06.2022 15:55 Відповісти
як сказати. Ці бовдури просто усвідомили, що кацапам вбити що українця, що дитину, що жінку, що попа, один хрен. А за власну шкуру вони ой як трусяться...
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07.06.2022 16:10 Відповісти
Попи московські пішли у рейдерство.
Я от тільки не уявляю, що реально для Господа Бога так важливо кому безпосередньо підпорядковуються церкви Криму?
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07.06.2022 16:06 Відповісти
Пора московських сатанистів з Лаври гнати як сраних котів
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07.06.2022 16:16 Відповісти
е2-е4? ход за Киевом
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07.06.2022 16:22 Відповісти
За одну ніч вигнати хоч і перефарбований сатанат та поставити своїх. Віруючим все одно куди ходити лоба бити, вони і не помітять. Зробити на кшталт операції військовій
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07.06.2022 16:29 Відповісти
то що переважно віруючим все одно - то чиста правда. Але я одне але. Попи пропогандують що УПЦ МП то "правильна" церква, а ПЦУ то розкольники
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07.06.2022 16:36 Відповісти
Жирные пауки попы начали драку за окормляющих их баранов, бабка молится, яхта строится. Бог в помощь загрызть вам один одного, как говорится
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07.06.2022 16:32 Відповісти
Весь московский патриархат должен быть изгнан с украинской земли.
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07.06.2022 17:02 Відповісти
Так це ж одна шарага . Це швидше внутрішні розбірки всередині банд-формування гуні московського . Битва свиней в рясах за корито з помиями .
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07.06.2022 17:15 Відповісти
А так можно?

Церковь забирает у частных граждан и организаций .....
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07.06.2022 17:20 Відповісти
МП по уставу РПЦ- остаётся как и был в полной зависимости от Москвы. УПЦ хитрит пытаясь выдать себя за самостоятельную - автокефалии ей никто не давал. Это по прежнему добрая фашистско - ФСБшная секта , ничего не имеющая общего с церковью- прикажут будут и головы рубить бандеровцам, по прежнему не отпевают воинов, многие епархии открыто говорят , что за Гундяя будем стоять до смерти. Зе на всех фронтах ведёт полувойну , ну как типа полубеременный- нас убивают , но нельзя на территории ,, братской,, страны сжечь нефтебазы, эшелоны с топливом, уничтожать аэродромы, военную инфраструктуру - а убить десятки тысяч женщин и детей в Киевщене и Мариуполе можно..Уничтожить все, что привезли на Змеиный - нельзя , там же братья , им нужно в глаза посмотреть. ........Посмотрят Штаты и другие страны как сильно любит Зе братьев и пошлют на @уй - не поймут такой любви. Надоел клоунский @издеж - с одной стороны караул убивают, с другой стороны любовь. .....Так ни одна **** и не объяснила почему все границы были ,, открыты , войска и минные поля убраны. Виновные ******* - предатели должны быть наказаны. Кто открыл границы??????
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07.06.2022 17:23 Відповісти
Таки вернулись в родную гавань!
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07.06.2022 17:36 Відповісти
А что на это скажет УПЦ МП?Опять обвинят во всем ПЦУ и Порошенка?
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07.06.2022 17:44 Відповісти
А что я на этом форуме говорил ?

Решение Собора УПЦ МП было необходимо не для сепарации УПЦ МП от РПЦ, а как схема постепенного поглощения епархий хоть криво-косо, но автономной УПЦ МП (и главное - со словом "Украинская" в названии) русской церковью на тех территориях, которые оккупированы.

То есть русские вырубают автономию в пользу унитарного состояния церкви, с вертикальным подчинением. Но для этого был нужен формальный повод . . . Вот они и попросили Онуфрия его дать, пользуясь естественными настроениями среди верующих и младшего клира церкви (священники "на местах", рядовые монахи и т.п.), которые негативно оценивают агрессию россии.

Это была спецоперация.
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07.06.2022 18:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.06.2022 18:31 Відповісти
та хай вже яйця собі анексує сатанат
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07.06.2022 18:41 Відповісти
 
 