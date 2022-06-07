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Западные санкции не сильно повлияли на позицию России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя некоторые западные санкции уже нанесли серьезный удар по российской экономике, они "не особо повлияли на позицию России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции FT's Global Boardroom

По его словам, Москва постоянно находила способы обойти санкции. Владимир Зеленский также предположил, что некоторые западные правительства уже устали от экономических последствий санкций против России и ищут способы смягчить их влияние для защиты своих коммерческих интересов.

"Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал", – добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы остановили и постепенно выдавливаем захватчиков с нашей земли. Никто не ожидал от украинцев смелости такого масштаба, – Зеленский. Фоторепортаж.
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Топ комментарии
+15
А Зеленский вже хоча б відізвав франшизу Ліги сміху з кацапії? Не продає більше свої малороські серіали на кацапію?
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07.06.2022 16:22
+13
Зате твої дії з 19 року дуже, ну дуже вплинули на бажання ворога напасти.
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07.06.2022 16:21
+11
Воно живе мирними перемовинами. Це ж яким потрібно бути кон.ченим, щоби домовлятися із людиною, що планувала особисто тебе вбити?
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07.06.2022 16:22
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Зеленский признал, что Украина уступает России в плане техники, поэтому «не способна наступать», - газета Financial Times.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», - приводит газета заявление Зеленского.

Также Financial Times отмечает, что Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным.
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07.06.2022 16:19 Ответить
Да ну *****, знову мирні переговори...
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07.06.2022 16:20 Ответить
То ти ж того йолопа сам обрав в 2019?!
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07.06.2022 16:21 Ответить
Значить там все геть погано, на фронтах, якщо така розмова. Не допомагають нам так, як того ми очікували і сподівалися. Самим треба було готуватися до війни, а не на когось розраховувати.

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07.06.2022 19:38 Ответить
Майстер дебафнути свою армію 80 рівня.
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07.06.2022 16:21 Ответить
Воно живе мирними перемовинами. Це ж яким потрібно бути кон.ченим, щоби домовлятися із людиною, що планувала особисто тебе вбити?
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07.06.2022 16:22 Ответить
Ну это типа тебя схватил маньяк, отрезал тебе руку и обещает убить, а ты с ним ведёшь мирные переговоры чтобы оставил в живых, так как у тебя с оружия только одна целая рука, а у него нож.
А ещё у тебя за окном дома, где тебя режут, группа поддержки западных политиков, которые кричат что верят в тебя и больше ничего не делают, вместо того, чтобы выбить дверь и усмирить маньяка.
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07.06.2022 16:28 Ответить
Ні, шановний. Ви ************ ситуацію, коли у вас в підпорядкуванні взвод бравих вояк, що воліють боронити свою землю попри ризик загибелі. Та ви пояснюєте, що сусіди, на допомогу не прийдуть, тож треба кинути свою позицію і домовлятися з ворогом про збереження вашого життя.
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07.06.2022 16:50 Ответить
Так, у нас є браві вояки, але вони мають рятувати заручника голими руками, коли на них наступають однодумці маніяка з ножами та сокирами.
І там, всі розуміють, що мирні переговори - це програш і втрата території і ніхто цього не хоче з нас, але наші "союзники" спеціально нас для цього ведуть. Їм не треба, щось ***** виграло, але вони і роблять все для того, щоб він і не програв. Зброї дають рівно стільки, щоб ми якомога більше вистояли, про всякі наступи можемо навіть і не мріяти і цього ніколи не буде, на жаль. Гарного варіанту розвитку подій не існує, на жаль
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07.06.2022 18:46 Ответить
Знову брехня. В нас є зброя, і користуємось ми нею вміло. І надходить більше. Бажаємо ще? Ну, то спершу, може, варто перестати срати політичним очільникам союзників у їх електоральні угіддя? Натомість використовувати легітимну українську дипломатію у належний для неї спосіб, замість поклдання на єрмаків закордонних справ?
Стосовно розуміння наслідків перемовин - в ОПі може і розуміють, але саме до них і ведуть. Бо Зеленський саме перемовини розглядає як засіб досягнення миру. Попри те, що москву цікавлять лише перемовини про капітуляцію. Та з ОПи неодноразово звучать заяви, що війну завжди завершують домовленостями. Хоча це не відповідає дійсності, і, принаймні, три великих конфлікти того століття завершились без мирних угод, - за фактом. В Європі чують це постійне бажання Зеленського і покладаються саме на нього. Тоді як щодо їх бажання якось посприяти ***** ви, мабуть, не розумієте зміни обставин і політичної думки в Європі. І зростання ваги саме української позиції. Попри недостатність силової спроможності, ніхто з "союзників" наразі не здатний нікуди вести Україну в питаннях кацапської війни і буде діяти в межах українських наративів.
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07.06.2022 20:09 Ответить
Первый замгендиректора российской соцсети VK ВКонтакте Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Оба пропали вечером 6 июня у реки Большая Бугряница у побережья Белого моря. Заметают следы!
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07.06.2022 16:25 Ответить
Щоб роззявляти рота, осмислюючи свої слова, треба мати інтелект -- а це те, чого у Зеленського ніколи не було. І не буде.
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07.06.2022 17:06 Ответить
Зате твої дії з 19 року дуже, ну дуже вплинули на бажання ворога напасти.
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07.06.2022 16:21 Ответить
А Зеленский вже хоча б відізвав франшизу Ліги сміху з кацапії? Не продає більше свої малороські серіали на кацапію?
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07.06.2022 16:22 Ответить
та Вы шо! а это тут при чем? ))))))))
(он считает это фигней... а вот липецкую кондитерку...уууу преступление)))
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07.06.2022 16:59 Ответить
То купи у них ще бітуму і електрики. Мурло.
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07.06.2022 16:24 Ответить
Все верно. Когда Запад вводил санкции, они исходили от себя, типа если бы такое против них ввели, то там народ бы уже скинул правителя.
Но санкции не действуют на страны типа расеи, там людям за счастье если ты с утра проснулся, больше им ничего не надо. Первобытный строй.
Победить их можно только в военном плане, а вот тут Запад не очень спешит нам помогать. Совок техники на 10 таких войн наклепал, что мы можем поделать?
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07.06.2022 16:25 Ответить
вєлєчайшій палітєк саврємєнасті как нікак
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07.06.2022 16:25 Ответить
Тактическая щетина - тому подтверждение...
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07.06.2022 16:30 Ответить
Генітальніший гєополітик світу,та ні Всесвіту !!))
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07.06.2022 16:42 Ответить
недосанкції 'працюють' з 2014-ого року і результат ми всі побачили минулого лютого....

з такими 'санкціями' москалі через 10 років оголосять вже повноцінну війну Україні і захоплять її вже повністю!
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07.06.2022 16:28 Ответить
Та будут каждые 8 лет по кусочку отгрызать и так за 50 лет нас не станет. Кусочек взяли, за 8 лет мозги нашим гражданам промыли, а потом кинули их против нас же. А Европа будет кидать грустные речевки и просто смотреть ничего не делая. Ну, возможно, докинут ещё 2 рсзо до тех, что давали ранее
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07.06.2022 18:50 Ответить
Кто желает вести бизнес с ***********, пускай проедет по городам Украины, где на деньги от бизнеса орда *********** устроила Ад. Цель путлера разрушить ЕС и США, но вы суйте голову в петлю, вам же уроков истории и украинского примера недостаточно.
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07.06.2022 16:28 Ответить
Па чем бітум віслюк?
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07.06.2022 16:28 Ответить
Якби ж не дороги, то, дивись і в України були шанси запастись потріною технікою і зброєю, а не просити і кланятись по світу.
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07.06.2022 16:28 Ответить
Той самой техники, на которую запад ввел эмбарго на продажу нам до 24 февраля? Напомнить, что Германия даже запрещала везти сранные джавелины над своей территорией?
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07.06.2022 16:31 Ответить
кто мешал производить свою. у нас сильный ВПК. Меркель или Зеленский?
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07.06.2022 16:43 Ответить
Россияне переключились на Азию и с ними работают
Надо азиатов на сторону Украины перетягивать
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07.06.2022 16:30 Ответить
**** на нее впливать, там бабла - хоть жопой жуй. Тут как в анекдоте - **** думать, трясти надо.
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07.06.2022 16:31 Ответить
"Перешийок між Херсонською областю й Кримом повинен був бути замінованим. За словами Гордєєва, так і було, але приблизно за тиждень до початку війни його розмінували з невідомих причин."

https://zaborona.com/dobrovolczi-vmyraly-poky-vlada-tikala-yak-herson-kynuly-napryzvolyashhe-svidchennya-uchasnyka-podij/
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07.06.2022 16:31 Ответить
санкции их только укрепляют..., а если серьезно, то русня в массе своей давно привыкла жить в говне, им не привыкать... и количество этого говна или его цвет их не волнует..., жители 2-х столиц санкции почти не замечают, у них все по-прежнему..., западные страны на следующий день после ввода санкций рассказали русне 333 способа, как их можно обойти, а нам остается только умирать...,чтобы защитить и себя и мир от чумы 21 века...
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07.06.2022 16:32 Ответить
И еще один маленький штришок. до 2019 года Украина продавала электроэнергию. Но пришел Зе-Армагеддон и Украина стала "ВДРУГ" покупать ее. В том числе в Беларуси и Рашке. Такие странные украинские санкции
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07.06.2022 16:33 Ответить
Да, этот момент все умалчивают . А ведь Украина реально ВСЕГДА продавала вэлектроэнергию , бо она была дешевой
Тут специалисты могли бы разъяснить - какую именно . С АТОМНЫХ СТАНЦИЙ ? Тогда это ребята ещё с команды любых друзів . И загадка - почему замочили Жванию .
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07.06.2022 16:42 Ответить
ну так и казненный через повешение не сразу умирает от нехватки кислорода поэтому их казнят с площадки и при падении ломается шея. прояв гуманизма так сказать
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07.06.2022 16:34 Ответить
Этому пучеглазому не дана возможность думать.
Оно ни как не усвоит, что его слова потом будут цитировать рашисты, потирая свои грязные руки.

Пациенту нужны санитары!
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07.06.2022 16:36 Ответить
Зебил, а Зебил? Кто сдал Херсон и Мариуполь?

А что с вагнергейтом? Когда дашь показания?

А почему продал свой дом в Украине? Чтоб не разбомбили?

А что обещал в Омане Патрушеву?

И миллион других вопросов по зраде...... Когда начнем спрашивать????
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07.06.2022 16:37 Ответить
КНДР 80 лет под санкциями. Да, отсталые, бедные, но народу пофиг, 80 лет ходят на парады и мечтают захватить всю Корею и уничтожить США. То же самое и с рашкой, не ну сработают на них санкции, их только военным путем можно победить
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07.06.2022 16:41 Ответить
почему же кацапы кричат на всех углах чтобы с них сняли санкции? значит есть причина.
а вот ты, дружрк, ******* и вводишь людей в заблуждение.
и наверное не с проста
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07.06.2022 16:46 Ответить
Санкции на туалетную бумагу , эту тему можно забыть , этим ******* пох чем задницу вытирать , туалетной бумагой или майкой... Вот все санкции.
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07.06.2022 16:52 Ответить
тіпа - та уже сніміті с рассіі санкциі! ані нічіво нє дают! а абрамовічь страдаєт!
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07.06.2022 16:55 Ответить
Кацапи будуть тримати гримасу "А мінє нє больна, куріца давольна" до останнього.
Така уже натура - без штанів, обісраний, але - "я русскій!"
Менеше з тим.
Потрібно давити, давити, давити і давити.
І одного разу РФ лопне і розсипеться.
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07.06.2022 17:07 Ответить
Санкции повлияют, когда резко ухудшится положение населения в РФ и прежде всего в Москве и Питере, что при нынешних ценах на нефть и газ нереально. Но санкции имеют долговременный эффект и бьют прежде всего по функционированию крупного бизнеса на Западе. Жить в РФ будет можно, но нормально развивать экономику уже будет невозможно. РФ будет неизбежно отставать в своем развитии и тем дальше, тем больше и глубже будет отставать.
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07.06.2022 17:12 Ответить
А люди были приоритетом, когда орки спокойно зашли с крыма и поубивали десятки тысяч граждан, которые шашлыки жарили? Их было не жалко? Их должна была защитить Армия и их
Президент, А год тому назад, когда сообщили, что будет война, где обычно убивают, экономика
оказалась важнее людей? Тогда было не жалко? А дальше одни матюки...
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07.06.2022 17:26 Ответить
 
 